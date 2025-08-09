Habló el mexicano con visa que estuvo detenido en Alligator Alcatraz: “Vas al baño atado de pies y manos”

Carlos González Meza pasó siete días encerrado junto a su hermano, Óscar Alejandro, en Alligator Alcatraz, el centro de detención de Florida al que fueron llevados tras ser arrestados por una infracción de tránsito. Tras 20 días bajo custodia en diversas instalaciones, regresaron a México sin cargos. Desde su país natal, uno de ellos reveló los detalles de aquella horrible experiencia. Según contó, estuvieron esposados de pies y manos, incluso para comer o ir al baño.

A poco más de una semana de haber sido repatriados a México, Carlos relató la experiencia que vivió en un centro de detención migratoria. Ambos fueron detenidos el 7 de julio por una infracción vial. Tras pasar por una cárcel, fueron enviados al polémico Alligator Alcatraz, en los Everglades. Luego pasaron al Centro de Detención Krome North, que también recibió denuncias por condiciones inhumanas.

“Estaba en Orlando desde febrero. Me quedé tanto tiempo porque estaba pasando una depresión por el fallecimiento de mi mamá, que fue en octubre de 2024. Yo iba a Estados Unidos todos los años y me quedaba entre dos y tres meses", comentó en diálogo con Grupo Milenio.

Su arresto ocurrió el pasado 7 de julio en Orlando, cuando fue detenido por la Patrulla de Carreteras debido a que su vehículo tenía vidrios polarizados. “Cuando me arrestan, me preguntan si puedo llamar a mi hermano para demostrar que es su auto. Al llegar, le piden una identificación y le dicen que está arrestado. A mí me comunican que me iban a dar un ticket de infracción y que me podía ir", relató.

Sin embargo, pocos minutos después, el joven también fue capturado. “No entendía la razón de la detención, si mi visa, el pasaporte y la licencia que usaba cuando conducía estaban vigentes”, enfatizó.

Entonces, ambos fueron llevados a la cárcel del condado de Orange. Aunque pagaron una fianza de 500 dólares, el 16 de julio fueron trasladados a Alligator Alcatraz. “Era tener incertidumbre día a día, no nos decían nada. Tampoco podíamos investigar. Ni la abogada ni mi padre tuvieron acceso a la información”, afirmó el joven a Spectrum Noticias.

Los hermanos estuvieron siete días en Alligator Alcatraz. “Una vez ingresado, te dicen que te quites la ropa y te dan un uniforme. Te esposan de pies y manos, y te amarran a unos ganchos que están en el suelo para que ya no puedas moverte", comentó Carlos González Meza a Univision Noticias.

Además, detalló cómo era el difícil procedimiento para poder hacer sus necesidades. “Vas al baño atado de pies y manos. Te agarran dos personas”. También tenían que comer de la misma manera, “agachándote como puedas”, describió.

“Te tratan como animal. Cuando te daban comida, te abrían la puerta de la jaula y tiraban una caja de comida y cerraban rápido. Te decían: ‘Coman’”.

Asimismo, criticó las condiciones higiénicas que enfrentó durante su paso por ese centro de detención: “El agua está conectada al mismo excusado, no sabes de dónde viene”. En tanto, detalló que nunca se sabe cuándo es de noche o de día: “Las luces están prendidas todo el tiempo”.

“Había maltrato físico y psicológico. Me tocó ver cómo le pegaban entre diez personas a un solo inmigrante por guardarse una manzana, porque se enojaban y te pegaban", explicó.

Durante su estadía, el mexicano se pudo comunicar con un familiar: “Yo les decía a los agentes que quería volver a mi país, era mucha la incertidumbre. Sabía de memoria el teléfono de mi papá, por lo que pude comunicarme con él, pero hay mucha gente que está meses sin comunicarse”.

González Meza, describió su experiencia en Alligator Alcatraz fue “horrible”. “Nunca había pasado esa situación, es frustrante y desesperante no poder hacer nada”, lamentó.