Hasta US$400: aplican multas por estacionar el auto en esta zona de Miami-Dade

Las multas por estacionamiento en la avenida SW 105, cerca de la calle 8, despertaron quejas en comunidades de Miami-Dade. Los vecinos afirman que, ante la falta de parqueo en sus condominios, se ven obligados a dejar los autos en la vía pública. Sin embargo, ahora la Policía comenzó a aplicar sanciones y remolques.

¿Qué dicen los vecinos sobre las multas en Miami-Dade?

Carlos Rodríguez explicó a Telemundo 51 la dificultad a la que se enfrentan: “Las familias tienen más de tres carros y no hay posibilidad de estacional en los condominios, entonces necesitamos dejar los autos afuera”.

Alegan que la falta de parqueo en los condominios los obliga a dejar los autos en la vía pública Captura de telemundo51

A esta situación, donde la cantidad de vehículos supera ampliamente la capacidad de los estacionamientos internos, se suma el costo económico de las sanciones.

Las infracciones que se imponen oscilan entre US$124 y US$140, mientras que en algunos casos se aplican varias en el día a un mismo vehículo. “Son casi US$400 a pagar por parquear en la calle. Yo vivo aquí hace 25 años y nunca ha pasado nada”, afirmó Gustavo Mena.

El Sheriff de Miami-Dade justificó las medidas al señalar que había autos en carriles de circulación y otros sin placa visible Captura de telemundo51

Acusan de remolques y operativos con multas en Miami-Dade

La preocupación también se extiende a los casos en los que las medidas fueron más allá de las multas. Fabiola Reyes, otra residente, denunció que además de recibir sanciones económicas, remolcaron su vehículo, pese a que —según aclaró— contaba con todos los papeles en regla. Reyes detalló que, en una sola mañana, llegó a recibir tres sanciones consecutivas: una a las 10.03 y otra a las 10.07 horas, efectuadas por “los mismos policías”.

Fabiola Reyes denunció que le remolcaron el auto pese a tener placa y seguro vigente, y recibió tres multas en una mañana Captura de telemundo51

Para algunos residentes, las sanciones también complican la rutina de los jóvenes que asisten a la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés). “¿Cómo van a ir a la escuela, cómo van a ir a la universidad, cómo van a ir a sus trabajos?”, cuestionó Dorkys Cantalapiedra.

Por su parte, Rosalba Callafa, señaló que esto es inédito: “Llevo 43 años y nunca había pasado esto”. En esa misma línea, el vecino Heriberto Quiñones dimensionó el tamaño del operativo: “Había cinco agentes comandados por un sargento, parecía una operación”.

Algunos residentes afirman que nunca antes se habían visto operativos de esta magnitud en el vecindario Captura de telemundo51

La respuesta de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) explicó a Telemundo 51 que los agentes detectaron vehículos estacionados en carriles de circulación, no en espacios habilitados: “No hay necesidad de señalización si el carril no está designado para estacionar”.

Estudiantes de la FIU también se ven afectados, ya que las sanciones dificultan su traslado a clases y trabajos Captura de telemundo51

También confirmaron que remolcaron autos sin placas visibles: “Todos los vehículos que utilizan la carretera en el estado de Florida deben llevar una placa para identificar el vehículo. Esos vehículos sin placa fueron remolcados”.

Multas de estacionamiento en Miami-Dade: plazos y audiencias en la corte

En el condado de Miami-Dade, recibir una multa de estacionamiento implica plazos y reglas claras que los conductores deben conocer para evitar sanciones adicionales.

Según la oficina del Clerk of the Courts, toda infracción debe abonarse dentro de los 30 días posteriores a su emisión. Si el pago no se realiza en ese período, se aplican recargos, y las citaciones que permanecen impagas por más de 90 días son reportadas a agencias externas de cobro y a burós de crédito, lo que puede generar consecuencias financieras más graves.

Quienes consideren que la multa fue emitida de manera incorrecta tienen la posibilidad de solicitar una audiencia en la corte dentro de los 30 días posteriores a la citación.

Estas audiencias se realizan por videoconferencia a través de Zoom o por vía telefónica, y requieren presentar un formulario de solicitud junto con una copia de la licencia de conducir. Asimismo, el tribunal puede imponer multas adicionales de hasta US$100 más costos judiciales en caso de que el fallo sea desfavorable.