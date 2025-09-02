Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck nuevo en EE.UU. en septiembre 2025: las dos versiones que bajaron su precio

El mercado automotor estadounidense experimenta fluctuaciones importantes en la tarifa del Tesla Cybertruck durante septiembre de 2025. La camioneta eléctrica de diseño angular presenta modificaciones sustanciales en sus precios de venta al público, por lo que se establecen nuevos valores que difieren considerablemente de los registrados en meses anteriores.

¿Cuál es el precio de un Tesla Cybertruck 0Km en septiembre de 2025?

La empresa dirigida por Elon Musk implementó ajustes diferenciados según cada variante del vehículo, lo que generó un panorama mixto de precios que beneficia a compradores de modelos intermedios mientras incrementa el costo de acceso a la versión más equipada.

La camioneta eléctrica presenta ajustes tarifarios significativos con reducciones en modelos básicos y aumento considerable en la versión premium durante el noveno mes del año Foto Facebook Tesla

En septiembre de 2025, el valor de un Tesla Cybertruck nuevo en EE.UU. depende de la configuración elegida. Los valores publicados por la compañía en su sitio web son los siguientes:

Long Range: US$62.490 (en agosto su costo era de US$69.990).

(en agosto su costo era de US$69.990). All Wheel Drive: US$72.490 (en agosto alcanzaba los US$79.990).

(en agosto alcanzaba los US$79.990). Cyberbeast: US$114.990 (en agosto se ofrecía en US$99.990).

Un mes antes, en agosto de 2025, la gama del Cybertruck se encontraba en un rango de entre US$69.990 y US$99.990. La variante Long Range se ubicaba en el nivel más bajo del rango, la All Wheel Drive en el punto medio y la Cyberbeast en el más alto.

Con las modificaciones de septiembre, la estructura cambia: el Long Range se convierte en el modelo más accesible, con una diferencia de US$7500 menos respecto al mes anterior, mientras que el Cyberbeast se posiciona por encima con una diferencia de US$15.000 más, por lo que se convirtió en la única versión con incremento.

Este comportamiento refleja un ajuste en la estrategia comercial de Tesla, que modifica sus precios regularmente en función de la demanda, los costos de producción y las expectativas de mercado.

El Cyberbeast experimenta un incremento sustancial en su valoración comercial

Características destacadas del Tesla Cybertruck

El Cybertruck es una camioneta pickup eléctrica cuyo diseño y construcción lo distinguen dentro del mercado automotor. Está fabricado con acero inoxidable, incluye dirección electrónica en las cuatro ruedas y se ofrece con opciones de tracción total.

En materia de rendimiento, la aceleración es uno de sus puntos principales. Un modelo de doble motor acelera de cero a 96 km/h en 4,1 segundos, mientras que el Cyberbeast logra esa velocidad en 2,6 segundos.

La capacidad de remolque es de hasta 4990 kg, lo que lo sitúa en competencia directa con camionetas de gran tamaño. La autonomía varía según la versión y configuración: desde 402 kilómetros hasta más de 579 en pruebas específicas con determinados neumáticos.

Tecnología del Tesla Cybertruck: pantallas, conectividad y funciones inteligentes

El Tesla Cybertruck ofrece un habitáculo amplio en comparación con pickups medianas, con espacio suficiente para pasajeros y equipo. Los asientos traseros permiten plegarse para generar mayor área de carga en el interior.

En materia tecnológica, incorpora una pantalla central de 18.5 pulgadas desde la cual se gestionan casi todas las funciones. Las versiones All Wheel Drive y Cyberbeast añaden un monitor secundario de 9,4 pulgadas en la parte trasera.

El sistema de infoentretenimiento integra conexión inalámbrica, cargadores dobles para teléfonos y un sistema de sonido optimizado. También permite controlar desde la aplicación móvil la climatización, los asientos y otras funciones básicas del vehículo.

Las capacidades todoterreno del Cybertruck incluyen modos específicos para superficies resbaladizas, conducción de precisión y vadeo de corrientes de agua hasta la altura de los neumáticos Foto Facebook Tesla

Carga y funciones del Tesla Cybertruck: espacio, Powershare y almacenamiento

La cama trasera mide 1,83 metros por 1,22 metros. Además, puede alcanzar hasta 3,4 metros cúbicos de espacio de almacenamiento. Y la capacidad de carga útil máxima es de 1134 kilogramos.

El sistema Powershare posibilita extraer hasta 11.5 kW de energía de la batería del vehículo, lo que permite alimentar herramientas, dispositivos o incluso una vivienda en caso de apagones o cortes de energía eléctrica.

Adicionalmente, la camioneta cuenta con múltiples bolsillos interiores y una amplia bandeja en la parte delantera para almacenamiento extra.

Tesla Cybertruck 2025: perspectivas en el mercado automotor de EE.UU.

Los ajustes en septiembre muestran una estrategia mixta: más accesibilidad en los modelos básicos y encarecimiento en el de mayor rendimiento. Este comportamiento podría responder a la demanda creciente por la versión Cyberbeast.

En cualquier caso, el Tesla Cybertruck se consolida como una de las camionetas eléctricas más comentadas en el mercado estadounidense al combinar innovación, autonomía y un esquema de precios en constante cambio.