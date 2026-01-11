El proyecto de ley que se aplicaría en los conductores en Florida y que ampliaría una regla ya existente

El Senado de Florida analiza un proyecto de ley presentado por la senadora republicana Erin Grall que propone modificar la normativa vigente sobre el uso de dispositivos electrónicos al volante y que amplía la prohibición existente durante la operación de un vehículo. La iniciativa quedó registrada como el proyecto SB 1152 y, en caso de ser aprobada, se prevé su entrada en vigor el 1° de octubre de 2026.

¿Qué sugiere el proyecto presentado en el Senado de Florida?

De acuerdo con el texto del proyecto, la iniciativa altera los estatutos 316.305 y 316.306 de Florida y amplía la prohibición vigente al “uso manual” de “cualquier dispositivo de comunicaciones inalámbricas” mientras se conduce.

El proyecto amplía la restricción actual al uso manual de cualquier dispositivo de comunicaciones inalámbricas durante la conducción Freepick

El proyecto define dentro de esta última categoría a:

Teléfonos celulares

Teléfonos inteligentes

Tabletas

Computadoras portátiles

Dispositivos de mensajería bidireccional

Consolas de videojuegos

Otros equipos que sean capaces de mostrar imágenes o videos.

Según el texto legislativo, se considera uso manual "sostener el dispositivo con una o ambas manos o apoyarlo físicamente con cualquier parte del cuerpo".

A su vez, exige que todo uso sostenido de estos dispositivos durante la conducción se realice mediante accesorios de manos libres hasta que finalice la comunicación.

¿Qué dicen los estatutos que el proyecto SB 1152 quiere modificar?

Los estatutos 316.305 y 316.306 de Florida, que están actualmente vigentes, regulan de manera fragmentada el uso de dispositivos electrónicos al volante.

El artículo 316.305 prohíbe específicamente escribir o leer mensajes de texto mientras se conduce, sin impedir de forma general que el conductor sostenga o manipule el dispositivo para otras funciones.

En cambio, el estatuto 316.306 establece una restricción más amplia, pero limitada a zonas escolares y áreas de obras, donde sí se prohíbe cualquier uso manual de dispositivos de comunicaciones inalámbricas mientras el vehículo está en movimiento.

Las excepciones a la iniciativa de ley en Florida

El proyecto establece excepciones para operadores de vehículos de emergencia, personal policial, bomberos y servicios médicos en funciones oficiales.

La iniciativa exceptúa a personal de emergencia, fuerzas policiales, bomberos y servicios médicos cuando actúan en funciones oficiales Freepick

También habilita el uso para reportar emergencias o actividades sospechosas, recibir información relacionada con la operación o navegación del vehículo, alertas de seguridad, tránsito o clima, y utilizar sistemas de navegación.

Además, excluye a los vehículos autónomos cuando el sistema de conducción automática está activado. A su vez, también aclara que un vehículo detenido no se considera en operación y no queda alcanzado por la prohibición.

El texto legal indica que los agentes pueden detener y multar a los conductores que infrinjan la normativa. Al mismo tiempo, establece que los oficiales deben informar al conductor su derecho a rechazar el registro del dispositivo y prohíbe acceder, confiscar o solicitar el consentimiento mediante coerción sin una orden judicial.

Solo en casos de accidentes con muerte o lesiones personales se admiten registros de facturación o testimonios como prueba.

¿Cuáles son las sanciones previstas por la ley en Florida?

La primera infracción se sanciona con una multa de 150 dólares y la asignación de tres puntos en la licencia.

se sanciona con una multa de 150 dólares y la asignación de tres puntos en la licencia. La segunda infracción implica una multa de US$250 y tres puntos .

implica una . Por último, la tercera falta conlleva una multa de US$500, cuatro puntos menos y la suspensión de la licencia por 90 días.

La propuesta quedó identificada como SB 1152 Freepick

De acuerdo con el historial legislativo del Senado de Florida, el proyecto SB 1152 fue presentado formalmente el 5 de enero de 2026. Hasta el momento, figura únicamente como ingresado para su tratamiento en la Cámara Alta.