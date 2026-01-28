La afirmación de Trump que lo enfrenta con Cuba y podría impactar en los migrantes de Florida: “A punto de caer”

Donald Trump lanzó declaraciones que pusieron presión sobre Cuba. En específico, el presidente de Estados Unidos consideró que, sin el petróleo de Venezuela, el régimen de Miguel Díaz-Canel no resistirá. Las palabras del mandatario republicano resonaron especialmente en Florida, hogar de una extensa comunidad de migrantes de esa isla caribeña.

Trump advirtió que Cuba caerá pronto sin el petróleo de Venezuela

Según reprodujo Reuters, Trump habló el último martes y se refirió a la situación de Cuba, que perdió un suministro importante de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Donald Trump dijo que Cuba está a punto de caer tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela JUAN BARRETO� - AFP�

Tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela detuvo los envíos de este recurso hacia Cuba, por lo que el país caribeño se encuentra ahora frente a un panorama más complejo en materia energética.

En este contexto, Trump sentenció: “Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso“, manifestó. “Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Ya no van a tenerlo”.

Lejos de ser declaraciones sorpresivas, se alinean con lo que el presidente había manifestado semanas atrás. En específico, días después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, el mandatario había publicado en redes sociales un mensaje dirigido a Cuba.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde“, escribió en una publicación de Truth Social, que fue citada por la cuenta oficial de X de la Casa Blanca.

El mensaje de Donald Trump sobre Cuba tras la captura de Maduro en Venezuela Captura

En su mensajes, Trump también indicó que el régimen cubano había pactado brindar servicios de seguridad a Maduro y a Hugo Chávez a cambio de que Venezuela garantizara los envíos de petróleo a la isla.

La comunidad de migrantes en Florida sigue de cerca el futuro de Cuba

El mensaje de Trump y lo que ocurre con la isla se mira con atención en Florida, que tiene la comunidad de migrantes cubanos más grande de EE.UU.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo que fueron citados por Governing, las cifras de 2025 indican que aproximadamente 1,6 millones de cubanos viven en Florida, lo que representa un 7% de la población del Estado Soleado. La gran mayoría de ellos se ubica en el condado de Miami-Dade, con aproximadamente unos 911 mil.

Por su parte, datos del 2023 del Migration Policy Institute sostienen que en ese año, el 76% de los cubanos en EE.UU. vivía en Florida. Además, el condado de Miami-Dade englobaba a más de la mitad de los migrantes de todo el país norteamericano.

La mayor parte de los cubanos en EE.UU. se ubican en Miami-Dade Miami Herald

La presión de EE.UU. a México para detener el envío de petróleo a Cuba

En paralelo a las declaraciones de Trump y la detención del suministro de petróleo desde Venezuela, la administración estadounidense también instó públicamente a México para que deje de enviar barriles de crudo a Cuba.

Así lo hizo el legislador republicano Carlos Giménez, quien a través de una publicación de Instagram apuntó directamente contra la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Allí, pidió que el gobierno mexicano tome acciones concretas: “Queremos que esos envíos se detengan, porque están apoyando a un régimen asesino”.