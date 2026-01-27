Nueva encuesta en EE.UU. revela la desaprobación de las políticas migratorias de Donald Trump: “Demasiado lejos”

Los resultados de una nueva encuesta nacional expusieron un marcado deterioro en el respaldo ciudadano a las decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump. El sondeo, realizado por Reuters/Ipsos, mostró un creciente malestar social frente al endurecimiento de los operativos migratorios, en un contexto atravesado por protestas, episodios de violencia y tensiones políticas.

Retrocede el respaldo a las políticas migratorias de Trump

La última medición de Reuters/Ipsos reveló que la aprobación de la gestión migratoria de Donald Trump cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca. Según el relevamiento, apenas el 39% de los estadounidenses avala la forma en que el presidente maneja el tema migratorio, mientras que un 53% expresó su desaprobación.

Solo el 39% de los estadounidenses aprueba la gestión migratoria de Trump User - Reuters/Ipsos

Este descenso resultó significativo si se compara con los primeros meses posteriores a su asunción en enero de 2025, cuando la inmigración aparecía como uno de los puntos relativamente más sólidos de su popularidad, con un 50% de aprobación y un 41% de rechazo en febrero pasado.

El sondeo captó un clima social especialmente sensible, ya que las respuestas fueron recogidas antes y después de la muerte de un ciudadano estadounidense durante un operativo migratorio en Minneapolis, en medio de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes que protestaban contra el despliegue de oficiales de inmigración en distintas ciudades del país norteamericano.

La mayoría de los encuestados consideró que el ICE “fue demasiado lejos”

Uno de los datos de la encuesta de Reuters/Ipsos fue la evaluación social sobre el accionar de los agentes migratorios. Una clara mayoría de los encuestados, el 58%, consideró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue “demasiado lejos” en su ofensiva.

Los cambios en la aprobación en la gestión migratoria de Trump en los últimos sondeos de Reuters/Ipsos User - Reuters/Ipsos

En contraste, apenas un 12% opinó que las medidas no fueron lo suficientemente duras, mientras que un 26% cree que el nivel de intervención es “adecuado”.

Las diferencias partidarias resultaron marcadas. Cerca de nueve de cada diez demócratas indicaron que los operativos excedieron los límites razonables. Entre los republicanos, esa percepción desciende a dos de cada diez, mientras que entre los independientes alcanza a seis de cada diez.

La aprobación general de Trump también cayó en el último sondeo

El desgaste no se limita exclusivamente al tema migratorio. La encuesta más reciente de Reuters/Ipsos mostró que la aprobación general del presidente cayó al 38%, lo que igualó el punto más bajo de su actual mandato. Este registro representó una baja respecto al 41% que obtuvo en la medición previa realizada a mediados de enero.

La aprobación general al trabajo de Trump también cayó, pero al 38% User - Reuters/Ipsos

La evolución de estos números refleja una tendencia descendente sostenida desde fines de 2025, con niveles de desaprobación que rondan o superan el 58% en casi todas las mediciones.

En paralelo, la economía apareció como otro frente problemático: solo el 35% aprueba la gestión de Trump en este ámbito, frente a un 56% que la desaprueba.

La encuesta, realizada de manera online a 1139 adultos en todo Estados Unidos y con un margen de error cercano a los tres puntos porcentuales, dejó en evidencia un escenario de polarización profunda. La ofensiva migratoria, que fue uno de los pilares del regreso de Trump al poder, hoy aparece como una fuente de desgaste político, presión social y debate interno incluso dentro del Partido Republicano.