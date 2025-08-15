La buena noticia para quienes tienen TPS en Florida: beneficia a migrantes de Venezuela, Honduras y Nicaragua

Los migrantes de Venezuela, Honduras y Nicaragua que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) podrán obtener una licencia de conducir de Florida. La buena noticia obedece a una autorización del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés).

TPS en Florida: reanudan el procesamiento de las licencias de conducir

La medida sobre la reanudación de los permisos fue dada a conocer por la oficina de Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. En un par de comunicados informaron acerca de la orden estatal tras los fallos judiciales que extendieron el beneficio para nacionales de Venezuela, Honduras, Nicaragua, Nepal y Haití.

En EE.UU. hay miles de personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) Facebook CASA

El departamento estatal explica que la Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado que, hasta que se resuelvan los litigios, los beneficiarios venezolanos que hayan recibido cierta documentación relacionada con el TPS en o antes del 5 de febrero de 2025 mantendrán la protección y los documentos seguirán vigentes.

“Hasta que se complete el litigio, estos solicitantes de TPS tienen derecho a la emisión (de licencias o identificaciones) hasta el 2 de octubre de 2026″, indica uno de los avisos que la agencia hizo llegar a las oficinas locales.

Para el caso de Honduras, Nepal y Nicaragua, el memorándum señala que el Tribunal del Distrito de Estados Unidos ordenó una medida cautelar contra la terminación del estatus, por lo que hasta que haya una resolución, los solicitantes tienen derecho a las licencias o identificaciones hasta el 18 de noviembre de 2025.

Acerca de los haitianos con el beneficio, el Flhsmv indicó: “Los clientes tienen derecho a la emisión hasta el 3 de febrero de 2026″.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida ordenó la reanudación del procesamiento de licencias para beneficiarios de TPS Miami-Dade County Office of the Tax Collector/Flhsmv

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade actualmente brinda asistencia activa a las personas que presenten documentación válida de TPS. “Nuestro mensaje es simple: si sus documentos están en orden, cumpliremos con todas las leyes estatales y federales y brindaremos los servicios permitidos bajo las órdenes administrativas aplicables”.

Qué se necesita para obtener la licencia de conducir en Florida con TPS

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida indica que las personas no inmigrantes que renueven, reemplacen o soliciten una licencia de conducir o tarjeta de identificación deben presentar documentos antes de que se les pueda emitir el permiso.

Para el caso de los beneficiarios del TPS, deben llevar una identificación primaria, en original, que muestre el nombre completo del solicitante, como una tarjeta de autorización de empleo válida. Un comprobante de Seguridad Social y prueba de domicilio residencial en la entidad.

La licencia de conducir de Florida es un documento con validez oficial ante las autoridades federales Facebook Flhsmv

El Flhsmv recomienda a los solicitantes que si no están seguro de la documentación requerida, lleven toda la emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Los documentos deben ser válidos por más de 30 días a partir de la fecha de emisión.

Además de los documentos, las personas con TPS que requieran de una licencia de conducir en Florida deberán aprobar exámenes de: audición y visión; de conocimientos y de manejo.

A los ciudadanos no estadounidenses que soliciten una licencia se les otorgará un permiso temporal, ya que licencia de conducir o tarjeta de identificación se emitirá por el período especificado en el documento de Uscis, hasta un máximo de un año.