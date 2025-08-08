Revés para el TPS: el nuevo cambio del Uscis, vigente desde agosto, que podría ocasionar la negativa en cualquier solicitud
Este beneficio permite a ciudadanos de ciertos países designados permanecer temporalmente en EE.UU. si no pueden regresar de forma segura debido a condiciones adversas en sus países de origen
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un cambio para ciertas solicitudes en respuesta a lo establecido en la Ley de Reconciliación (HR1), conocida como One Big, Beautiful Bill Act antes de su aprobación. La modificación, que se debe cumplir en agosto, afecta al formulario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El cambio de Uscis por el que podría rechazar la solicitud de TPS
La agencia informó que el HR1 estableció tarifas específicas para varios formularios relacionados con la inmigración. Los nuevos costos entraron en vigor desde el pasado 22 de julio; sin embargo, se permitirá un periodo de gracia de 30 días en la entrega de solicitudes.
“Los solicitantes deben enviar las nuevas tarifas con las solicitudes de beneficios mataselladas en o después del 22 de julio de 2025. Uscis rechazará cualquier formulario matasellado en o después del 21 de agosto de 2025 que no incluya las tarifas apropiadas”, advierten.
De acuerdo con lo que determina la legislación:
- Se aumenta el costo máximo del registro para TPS con el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, desde 50 dólares hasta US$500, sin incluir los US$30 que se deben pagar por servicios biométricos.
- La solicitud inicial del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) bajo el TPS será de US$550.
- Las renovaciones y extensiones de la autorización de empleo serán de US$275.
Quiénes deben utilizar el Formulario I-821
El formulario es útil para un nacional de un país designado o una persona que no tiene nacionalidad y su última residencia habitual fue en una jurisdicción elegida para el estatus. Es importante tomar en cuenta que los solicitantes deben esperar hasta la publicación de la notificación del Registro Federal para su respectivo país.
Si se va a solicitar TPS por primera vez, es necesario inscribirse durante el periodo de establecido en la notificación del Registro Federal que anuncia la designación inicial o redesignación del país. Para mantener el beneficio, el extranjero debe reinscribirse en el periodo señalado.
Qué es el Estatus de Protección Temporal
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede designar un país al Estatus de Protección Temporal debido a condiciones en dicha nación que impidan a los ciudadanos regresar de manera segura. El Uscis procesa las solicitudes de los migrantes elegibles que ya están en EE.UU.
Se puede designar una nación debido a condiciones, como: un conflicto armado en curso (una guerra civil); un desastre natural (terremoto o huracán) o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.
Durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias o que han resultado elegibles de forma preliminar durante la revisión inicial de sus casos no serán removidos de Estados Unidos, y pueden obtener un EAD y una autorización de viaje.
Una vez se conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por las autoridades del DHS debido a su estatus migratorio. Sin embargo, no se trata de un programa que permita obtener directamente la residencia permanente, por lo que los extranjeros deben buscar otro beneficio migratorio o de protección, como el asilo.
Qué países mantienen el TPS: la lista actualizada
El Uscis publica en su sitio web oficial las fechas de vigencia para los países que todavía están de la lista del TPS. El 14 de julio Afganistán dejó de tener la protección; el 4 de agosto Camerún perdió el beneficio y la designación 2023 de Venezuela terminó el 7 de abril de 2025.
Estas son las nacionalidades que todavía mantienen el TPS:
- Birmania (Myanmar): 25 de noviembre de 2025
- El Salvador: 9 de septiembre de 2026
- Etiopía: 12 de diciembre de 2025
- Haití: 3 de febrero de 2026
- Honduras: 18 de noviembre de 2025
- Líbano: 27 de mayo de 2026
- Nepal: 18 de noviembre de 2025
- Nicaragua: 18 de noviembre de 2025
- Somalia: 17 de marzo de 2026
- Sudán del Sur: 3 de noviembre de 2025
- Sudán: 19 de octubre de 2026
- Siria: 30 de septiembre de 2025
- Ucrania: 19 de octubre de 2026
- Venezuela (designación 2021): 10 de septiembre de 2025
- Yemen: 3 de marzo de 2026
Otras noticias de Migración en EE.UU.
"Ubicaciones estratégicas". Avanza el plan de Donald Trump para retener migrantes en bases militares
Beneficios migratorios. El TPS que venció en agosto y por el que miles de ciudadanos de este país se quedan sin protección en EE.UU.
Unión del Barrio. “Triplicamos nuestras patrullas”: la táctica pro migrante de los habitantes de Los Ángeles contra el ICE
- 1
Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
- 2
Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour