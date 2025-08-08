Revés para el TPS: el nuevo cambio del Uscis, vigente desde agosto, que podría ocasionar la negativa en cualquier solicitud

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un cambio para ciertas solicitudes en respuesta a lo establecido en la Ley de Reconciliación (HR1), conocida como One Big, Beautiful Bill Act antes de su aprobación. La modificación, que se debe cumplir en agosto, afecta al formulario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

El cambio de Uscis por el que podría rechazar la solicitud de TPS

La agencia informó que el HR1 estableció tarifas específicas para varios formularios relacionados con la inmigración. Los nuevos costos entraron en vigor desde el pasado 22 de julio; sin embargo, se permitirá un periodo de gracia de 30 días en la entrega de solicitudes.

La agencia, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), obedece a las disposiciones del proyecto de ley firmado por Donald Trump Freepik

“Los solicitantes deben enviar las nuevas tarifas con las solicitudes de beneficios mataselladas en o después del 22 de julio de 2025. Uscis rechazará cualquier formulario matasellado en o después del 21 de agosto de 2025 que no incluya las tarifas apropiadas”, advierten.

De acuerdo con lo que determina la legislación:

Se aumenta el costo máximo del registro para TPS con el Formulario I-821 , Solicitud de Estatus de Protección Temporal , desde 50 dólares hasta US$500, sin incluir los US$30 que se deben pagar por servicios biométricos.

, desde 50 dólares hasta US$500, sin incluir los US$30 que se deben pagar por servicios biométricos. La solicitud inicial del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) bajo el TPS será de US$550.

(EAD, por sus siglas en inglés) bajo el TPS será de US$550. Las renovaciones y extensiones de la autorización de empleo serán de US$275.

Quiénes deben utilizar el Formulario I-821

El formulario es útil para un nacional de un país designado o una persona que no tiene nacionalidad y su última residencia habitual fue en una jurisdicción elegida para el estatus. Es importante tomar en cuenta que los solicitantes deben esperar hasta la publicación de la notificación del Registro Federal para su respectivo país.

Si se va a solicitar TPS por primera vez, es necesario inscribirse durante el periodo de establecido en la notificación del Registro Federal que anuncia la designación inicial o redesignación del país. Para mantener el beneficio, el extranjero debe reinscribirse en el periodo señalado.

El Uscis se encarga de procesar las solicitudes para el TPS Freepik

Qué es el Estatus de Protección Temporal

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede designar un país al Estatus de Protección Temporal debido a condiciones en dicha nación que impidan a los ciudadanos regresar de manera segura. El Uscis procesa las solicitudes de los migrantes elegibles que ya están en EE.UU.

Se puede designar una nación debido a condiciones, como: un conflicto armado en curso (una guerra civil); un desastre natural (terremoto o huracán) o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias o que han resultado elegibles de forma preliminar durante la revisión inicial de sus casos no serán removidos de Estados Unidos, y pueden obtener un EAD y una autorización de viaje.

El TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal Freepik

Una vez se conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por las autoridades del DHS debido a su estatus migratorio. Sin embargo, no se trata de un programa que permita obtener directamente la residencia permanente, por lo que los extranjeros deben buscar otro beneficio migratorio o de protección, como el asilo.

Qué países mantienen el TPS: la lista actualizada

El Uscis publica en su sitio web oficial las fechas de vigencia para los países que todavía están de la lista del TPS. El 14 de julio Afganistán dejó de tener la protección; el 4 de agosto Camerún perdió el beneficio y la designación 2023 de Venezuela terminó el 7 de abril de 2025.

Estas son las nacionalidades que todavía mantienen el TPS: