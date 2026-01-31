La casa histórica de Miami que se vende por US$2 millones: tiene 100 años de historia
La propiedad de principios del siglo XX cuenta con una amplia superficie; fue hogar de la activista Ruth Greenfield Road hasta su muerte en 2023
Por primera vez en un siglo, una casa histórica de Miami construida por el director de correos de la ciudad a comienzos del siglo XX salió a la venta por más de US$2 millones. La propiedad cuenta con cinco habitaciones, dos baños y 274 metros cuadrados de superficie cubierta.
Dónde está la histórica casa de más de 100 años en Miami
La vivienda, que se ofrece al mercado por primera vez en 100 años, está ubicada en Spring Garden, un barrio cercano a Coconut Grove, en el sur de Miami. Se trata de la propiedad más grande del vecindario, según la inmobiliaria Douglas Elliman.
El inmueble se encuentra en Seven Oaks, 752 NW 7th Street Road, también conocida como Ruth Greenfield Road, en homenaje a la activista por los derechos civiles y música que vivió allí hasta su muerte, a los 99 años, en 2023.
La casa está enclavada en un entorno residencial con calles amplias, lotes generosos, árboles maduros y dos parques cercanos. “Seven Oaks ofrece un ambiente tranquilo y, al mismo tiempo, está a solo minutos del centro, de Miami Beach y Brickell”, explicó Jackson Keddell, agente de Douglas Elliman.
De acuerdo con la firma, la propiedad tiene gran potencial de remodelación. “La compraron en 1923 y fue construida en 1916 por el entonces director general de Correos de Miami, supuestamente con sus propias manos”, contó Timothy Greenfield, hijo de Ruth Greenfield, en declaraciones a Telemundo.
Cómo es la casa que se puso a la venta después de un siglo
El terreno es el más grande de Spring Garden, con una superficie de 0,66 acres (unas 0,27 hectáreas), y durante décadas fue reconocido por los siete robles que le daban sombra. El precio de venta es de US$2,15 millones.
Aunque la casa conserva su carácter exterior, su mayor encanto está en el interior. Tiene cinco dormitorios, dos baños y medio, ambientes luminosos gracias a paredes blancas y pisos de madera, y un vestíbulo donde aún se conserva el piano en el que Ruth Greenfield daba clases.
La propiedad responde al estilo Arts & Crafts y está acompañada por obras de arte que la activista coleccionó a lo largo de su vida y que todavía se exhiben en la vivienda. Entre ellas, se destaca una pintura abstracta del esposo de Greenfield, que cubre una de las puertas de la entrada y fue realizada por un artista abstraccionista en la década del 50, según detalló el agente inmobiliario.
Spring Garden también fue hogar de otras figuras destacadas. “Marjorie Stoneman Douglas, una figura legendaria de Florida, vivía en la esquina. Asimismo, de Gardnar Mulloy, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, estaba a solo una cuadra”, recordó Timothy Greenfield.
Quién fue Ruth Greenfield
Ruth Greenfield fue concertista, compositora y educadora, además de una reconocida activista por la integración racial en las artes. Fundó una de las primeras escuelas de música interracial de Florida, de acuerdo con Miami Dade Arts.
Asimismo, en 1951 creó el Conservatorio de Bellas Artes, una de las primeras instituciones integradas de teatro y arte del sur del estado. Dedicó más de 60 años a la enseñanza, incluidos 32 años en el Miami Dade College, donde impulsó la Lunchtime Lively Arts Series para promover el acceso a la cultura.
