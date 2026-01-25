El fenómeno de aire seco que entrará a Nueva York cuando cese la nieve y bajará de golpe las temperaturas

Nueva York se enfrenta a una de las tormentas invernales más fuertes que la región ha visto en años. Se espera nieve intensa de hasta dos pulgadas por hora y ráfagas de viento aisladas de alrededor de 56 km/h que generen un brusco descenso de las temperaturas.

Cronología de la tormenta invernal en Nueva York y el nuevo fenómeno

Para la ciudad de Nueva York, el área metropolitana, Long Island y la costa de Westchester, se prevé una acumulación de nieve entre ocho y 12 pulgadas, según consignó el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En zonas más al norte, como el valle del Hudson, las acumulaciones podrían ser mayores, desde 12 hasta 16 pulgadas Associated Press,Cara Anna

En la mañana y primeras horas de la tarde del 25 de enero, se espera una nevada intensa con caída de hasta dos pulgadas por hora .

. Entre las 15 hs y las 19 hs del domingo, la nieve se transformará en aguanieve y lluvia helada, con una posible acumulación de hielo de hasta 0,1 pulgadas en la Gran Manzana y Long Island.

Con este cambio, es posible que se produzcan a última hora de la noche ráfagas de viento aisladas de alrededor de 56 km/h que llevarían a un descenso pronunciado de las temperaturas en el estado.

Temperaturas y vientos durante la nevada

Durante el domingo, se esperan condiciones de visibilidad casi nula durante los períodos de nieve pesada. con visibilidades que caerán por debajo de 1/4 de milla, según consignó el NWS.

Asimismo, las temperaturas estarán entre los 10°F (-12,2°C) a 20°F (-6,6°C) , lo que generará sensaciones térmicas peligrosas y riesgos de hipotermia. Este descenso estará acompañado por el viento, que tendrá ráfagas de hasta 35 mph.

¿Hasta cuándo se mantienen las nevadas en Nueva York?

Las precipitaciones disminuirán después de las dos de la madrugada del 26 de enero. Sin embargo, podría persistir nieve ligera residual hasta la tarde del lunes.

Las nevadas se mantienen hasta las 2 hs del lunes 26 de enero Freepik

Debido a estas condiciones, las autoridades recomiendan retrasar cualquier viaje no esencial, ya que las carreteras estarán cubiertas de nieve.

De acuerdo con el NWS, es probable que se produzcan importantes impactos en los viajes durante el trayecto del lunes por la mañana, y posiblemente durante el trayecto del lunes por la tarde/noche.

Asimismo, advierten por posibles ramas de árboles caídas, desde aisladas hasta dispersas, y cortes de electricidad en el área metropolitana de Nueva York y Long Island.

En caso de que la persona deba viajar durante la tormenta invernal, la agencia meteorológica recomienda retirar la nieve del coche antes de conducir, conducir despacio y mantener una distancia de seguridad.

Si un conductor queda atascado durante la tormenta, se debe quedar dentro del vehículo, conservar la batería de su celular y hacer una señal de ayuda a través de agregar una bufanda colorida en la antena del vehículo o colocar marcas a una distancia destacada.