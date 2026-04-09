La comunidad de Florida donde los vecinos guardan su avión en el garage y despegan desde casa

Spruce Creek es un desarrollo residencial privado ubicado en Port Orange, Florida, que combina viviendas, infraestructura aeroportuaria y servicios comunitarios en un mismo entorno. Identificado oficialmente como el aeropuerto privado 7FL6, el lugar fue diseñado bajo el concepto de “fly-in community”: sus residentes pueden mover sus aeronaves directamente desde el hangar de su casa hasta la pista, sin depender de transporte externo ni de instalaciones ajenas al barrio. La comunidad es administrada por la Asociación de Propietarios de Spruce Creek (Scpoa), que regula desde el tránsito interno hasta el acceso de visitantes.

Las calles de Spruce Creek funcionan como vías de rodaje para aeronaves

De acuerdo con el sitio web oficial de la Scpoa, el complejo cuenta con aproximadamente ocho millas (13 kilómetros) de calles de uso dual: admiten tránsito vehicular, pero fueron construidas principalmente como rutas de rodaje para aviones.

Spruce Creek Fly-In es un barrio cerrado de uso mixto donde circulan vehículos y aviones Instagram @sprucecreekflyin

En esas vías, las aeronaves tienen prioridad absoluta. Cualquier otro usuario (automóviles, carritos de golf, peatones o ciclistas) debe detenerse por completo cuando un avión se aproxima.

El reglamento interno prohíbe circular en paralelo o intentar adelantar una aeronave en movimiento, y fija un límite de velocidad de 15 millas por hora (24 km/h) para los vehículos terrestres.

Además de las calles compartidas, la comunidad reserva sectores de circulación exclusiva para operaciones aeronáuticas, claramente identificados en los mapas internos del barrio.

Una pista privada habilitada las 24 horas en Florida

Según el sitio Spruce Creek Realty, la comunidad dispone de una pista asfaltada de 4000 pies de longitud (algo más de 1200 metros), equipada con iluminación y sistemas de aproximación por GPS.

La pista opera las 24 horas y su uso está restringido a residentes y visitantes previamente autorizados.

Así es Spruce Creek, el pueblo dónde los aviones se estacionan en las casas

El aeropuerto no tiene vuelos comerciales ni de línea regular. Su actividad se limita a aeronaves privadas, principalmente monomotores y jets ligeros de propiedad de los vecinos o de sus invitados registrados.

La gestión está a cargo de la Scpoa. Cualquier cambio relevante en la operación del aeropuerto requiere un alto nivel de consenso entre los propietarios, lo que preserva el perfil del lugar.

Propiedades desde US$200.000: qué son los “hangar homes” de Spruce Creek

La oferta inmobiliaria está organizada en torno a la aviación. La modalidad más característica son los llamados “hangar homes”: viviendas que incluyen uno o más hangares integrados al terreno, con acceso directo a las vías de rodaje.

Este diseño elimina la necesidad de transporte externo para mover las aeronaves.

Spruce Creek es una exclusiva comunidad residencial aérea en Florida Instagram @sprucecreekflyin

La comunidad también ofrece condominios, casas adosadas y viviendas unifamiliares sin infraestructura aeronáutica propia, además de fincas residenciales y lotes para construcción personalizada.

Los precios arrancan alrededor de los US$200.000 y pueden superar varios millones en el caso de las residencias más grandes con hangares múltiples.

El acceso al barrio está controlado por tierra y por aire, con seguridad privada las 24 horas.

En Spruce Creek los hangar homes

Los visitantes que lleguen en avión deben contar con invitación de un residente y registrar su aeronave previamente.

Los ingresos por tierra también están sujetos a autorización. Para quienes evalúen una mudanza, las inmobiliarias locales ofrecen recorridos privados con cita previa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.