La Corte revocó su ciudadanía: el delito por el que un haitiano perdió la naturalización en Florida

Un migrante haitiano que contaba con la ciudadanía estadounidense fue desnaturalizado por un tribunal federal esta semana, luego de una condena por delitos relacionados con el Covid-19. La Justicia dictó la orden al determinar que obtuvo ilegalmente el documento mediante declaraciones falsas a los funcionarios federales. Además, había sido condenado a 50 meses de cárcel por estafas con programas de salud.

El delito por el que un haitiano perdió la naturalización en Florida

El pasado martes 17 de marzo, el juez de distrito Rodney Smith dictó una orden para revocar la ciudadanía de Joff Stenn Wroy Philossaint, de 25 años y residente de Fort Lauderdale, en Florida. La decisión se confirmó tras determinar que obtuvo ilegalmente el documento al realizar declaraciones falsas a los oficiales.

La Corte decidió revocar la ciudadanía al determinar que el migrante haitiano obtuvo falsamente el documento mediante declaraciones engañosas Uscis

Según el documento judicial del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), entre abril de 2020 y mayo de 2021, Philossaint consiguió fraudulentamente fondos de ayuda por el Covid-19 a través de empresas de su propiedad o bajo su control. Con esto, preparó solicitudes de préstamo para terceros a cambio de sobornos.

Según las autoridades, los formularios contenían información materialmente falsa sobre los ingresos y la nómina de los solicitantes. En total, el migrante y sus cómplices prepararon y entregaron 40 peticiones de préstamos, con lo que recaudaron aproximadamente 3,8 millones de dólares.

Asimismo, Philossaint recibió personalmente alrededor de US$549 mil a través de esta estafa, en forma de créditos y sobornos.

Declaración falsa en la naturalización: el delito por el que la Corte revocó la ciudadanía

De acuerdo con el reporte, antes de poner en marcha su plan, el migrante haitiano solicitó la ciudadanía estadounidense en febrero de 2020. Durante una entrevista de naturalización bajo juramento en diciembre de aquel año, ocultó su participación en el plan fraudulento. También negó haber cometido delitos o haber realizado declaraciones apócrifas para recibir beneficios públicos en Estados Unidos.

Esta versión de su estadía en el país le permitió finalmente obtener la ciudadanía estadounidense el 9 de febrero de 2021.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

Pese a que hasta el momento todo le había salido bien, el 8 de septiembre de 2022, el plan se derrumbó. Las autoridades investigaron y lo acusaron de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de lavado de dinero y obtención ilegal de la ciudadanía.

En este contexto, Philossaint se declaró culpable de los tres cargos, y fue condenado por obtener la ciudadanía de forma ilegal. Al año siguiente, el 26 de junio de 2023, fue sentenciado a 50 meses de prisión federal.

Ya en la cárcel, Smith emitió la orden para revocar efectivamente su estatus de ciudadano estadounidense.

La mirada de Trump sobre la revocación de ciudadanía y motivos por los que se puede perder la naturalización

En un discurso en el Club Económico de Detroit, celebrado a mediados de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su administración revocaría la ciudadanía de los inmigrantes naturalizados de Somalia o de cualquier otro país que sean condenados por “defraudar a la comunidad”.

Según informó Reuters, Trump en aquella jornada indicó: “También vamos a revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia o de cualquier otro lugar que sea condenado por defraudar a nuestros ciudadanos”.

El Uscis puede revocar la ciudadanía de un migrante por distintos delitos, como un engaño intencional al tergiversar o no revelar información clave en la petición y durante la entrevista

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), un migrante puede perder la naturalización en Estados Unidos por motivos específicos:

La persona obtuvo la ciudadanía ilegalmente . Esto aplica cuando las autoridades descubren que un migrante no cumplió con alguno de los requisitos establecidos para la naturalización. Si lo hace, puede revocar el estatus sin importar cuánto tiempo haya pasado.

. Esto aplica cuando las autoridades descubren que un migrante no cumplió con alguno de los requisitos establecidos para la naturalización. Si lo hace, puede revocar el estatus sin importar cuánto tiempo haya pasado. Por baja no honorable sin cumplir el requisito de tiempo . Si un extranjero obtuvo la naturalización por la vía militar, debe cumplir cinco años de servicio honorable desde que consiguió el documento. Dado que esto es un requisito, no cumplirlo puede resultar en la revocación.

. Si un extranjero obtuvo la naturalización por la vía militar, debe cumplir cinco años de servicio honorable desde que consiguió el documento. Dado que esto es un requisito, no cumplirlo puede resultar en la revocación. Ocultamiento de un hecho material o tergiversación deliberada. Aplica cuando hay un engaño intencional al tergiversar o no revelar información clave en la solicitud y examen posterior.

Sobre este último punto, el Uscis indica que el ocultamiento o tergiversación tiene que haber sido intencional y relevante cuando se le otorgó la ciudadanía.

Además, dentro de ese apartado también se menciona la afiliación al Partido Comunista u organizaciones terroristas. Hacer esto no permite cumplir con la exigencia de apego a la Constitución de EE.UU. y puede desembocar en la desnaturalización.