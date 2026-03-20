Ciudadanía americana: Ron DeSantis se negó a permitir que migrantes sin antecedentes penales puedan naturalizarse

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó de forma tajante la solicitud de un grupo de altos mandos policiales del estado para crear un camino hacia la ciudadanía americana para ciertos migrantes indocumentados.

La propuesta de los sheriffs de Florida

Según reportó Orlando Sentinel, el mandatario criticó la postura de los sheriffs que integran el Consejo de Aplicación de la Inmigración del Estado, quienes propusieron regularizar a quienes no tienen antecedentes penales.

El gobernador de Florida criticó con dureza la propuesta de un consejo de sheriffs locales @GovRonDeSantis

“Esta idea de que, a menos que seas un asesino con hacha, deberías poder quedarte, no es consistente con nuestras leyes y tampoco es una buena política”, sentenció DeSantis en un evento en Bradenton realizado el jueves 19 de marzo.

El gobernador afirmó que su responsabilidad es hacer lo mejor para los ciudadanos del estado y no seguir la opinión de funcionarios electos en condados individuales.

El conflicto surgió tras una reunión donde el consejo de jefes de policía decidió enviar una carta al gobierno federal. En la misiva, según detalló el medio citado, solicitaron al presidente Donald Trump y al Congreso trabajar en una vía hacia la naturalización para migrantes sin historial criminal que estén dispuestos a pagar una multa.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien preside el consejo, lideró la iniciativa. Allí, argumentó que existen personas que trabajan duro, tienen hijos en la escuela, asisten a la iglesia y no violan la ley.

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, aliado del gobernador Ron DeSantis, encabezó una rebelión institucional Instagram @polksheriff / Archivo

“No son una carga para la sociedad. De hecho, están ayudando. Necesitamos encontrar un camino para ellos", expresó el oficial, quien calificó la propuesta como una cuestión de “sentido común”.

Un cambio de postura radical

La defensa de una vía hacia la legalidad representa un giro de 180 grados para Judd, quien el año pasado solicitó medidas para agilizar la expulsión de indocumentados, incluso de aquellos sin órdenes de deportación.

Sin embargo, en esta ocasión contó con el respaldo de otros miembros del consejo, como el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, y el del condado de Charlotte, Bill Prummel.

Gualtieri enfatizó que perseguir a una madre con tres hijos que solo intenta ganarse la vida y lleva 15 años en el país no es lo correcto. Ante esto, DeSantis respondió que Florida es el estándar nacional en la aplicación de leyes migratorias y que no planea retroceder en su política de “tolerancia cero”.

DeSantis respondió que Florida es el estándar nacional en la aplicación de leyes migratorias Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP

Inversión y control estatal de la inmigración

El gobernador recordó que el estado invirtió cientos de millones de dólares en centros de detención y en la colaboración directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según sus palabras, el propio “zar de la frontera”, Tom Homan, cita a Florida como el ejemplo a seguir en la ejecución de deportaciones y control fronterizo.

El propio “zar de la frontera”, Tom Homan, cita a Florida como el ejemplo a seguir en la ejecución de deportaciones (Leila Navidi /Star Tribune via AP) Leila Navidi - Star Tribune

A pesar de las críticas del gobernador, Judd aseguró que recibió mensajes de apoyo de otros sheriffs de todo el estado. Para el oficial, este grupo de inmigrantes ya forma parte de la estructura productiva y no representa un peligro.

No obstante, para la administración estatal, cualquier medida que facilite la permanencia de indocumentados se considera un retroceso en la seguridad pública.