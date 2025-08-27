La FWC pide ayuda: solicitan reportar avistamientos de una rara especie de serpiente que se creía extinta

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) solicita al público reportar avistamientos de una rara especia de serpiente no venenosa que ha visto disminuir gravemente su población en los últimos años, al grado de que una subespecie local se creyó extinta.

La FWC busca avistamientos serpientes arcoíris

“Necesitamos la ayuda de los floridanos y los visitantes para comprender mejor dónde aún se encuentran las serpientes arcoíris en el estado”, explicó en un comunicado Kevin Enge, del Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC.

Las serpientes arcoíris no son peligrosas para las personas ni las mascotas FWC

Añadió que cada informe de avistamiento proporciona información valiosa sobre la distribución actual y ayuda a evaluar la salud de la especie. Si se ve una serpiente arcoíris en Florida, lo principal será tomar fotografías, que son especialmente útiles para confirmar los descubrimientos y pueden incluirse al enviar el reporte en línea.

“Al compartir avistamientos, el público puede desempeñar un papel importante en la conservación de esta especie única”, agregó la agencia.

¿Cómo reconocer a una serpiente arcoíris?

Las serpientes arcoíris (Farancia erytrogramma) son difíciles de confundir con otras especies. Los biólogos de la agencia de conservación de Florida precisan que:

Son de color negro iridiscente o azul violáceo.

Tienen tres franjas rojas a lo largo del lomo.

Las escamas de sus labios y barbilla son amarillas, con manchas violetas.

Los adultos suelen medir de 90 a 120 cm de largo.

Los lados inferiores del cuerpo son amarillos o rosados ​​que se desvanecen en el vientre rojo. Las manchas negras en cada escama del vientre forman tres líneas de puntos a lo largo del vientre. La punta de la cola termina en una escama puntiaguda y córnea.

Estos reptiles son considerados semiacuáticos, porque suelen encontrarse en o cerca del agua, lo que incluye ríos, manantiales y pantanos salobres.

Son principalmente acuáticas y habitan en aguas de manantiales y ríos. También se han observado en arroyos, lagos, pantanos y marismas Cortesía de Ryan Mean para el Museo de Florida

De acuerdo con una publicación del Museo de Florida, las serpientes arcoíris se encuentran en todo el Panhandle y en partes de la península norte a lo largo de las cuencas de los ríos St. Marys, St. Johns y Suwannee.

La especie de serpiente que se creyó extinta y ahora buscan en Florida

La FWC explica que la serpiente arcoíris ha experimentado una disminución debido a la poca población de la anguila americana, su principal presa. En otros estados, esta especie de reptil muere a causa de enfermedades fúngicas.

La agencia estatal también explicó que una subespecie del sur de Florida se encontraba históricamente en Fisheating Creek, en el condado de Glades; ubicación a más de 240 kilómetros al sur de la población conocida más cercana en el condado de Lake.

Por su parte, el Centro para la Diversidad Biológica precisa que la subespecie es tan reservada que las autoridades de Florida afirman que no se ha capturado desde 1952. Sin embargo, se han reportado avistamientos sin confirmar, lo que da motivos para creer que aún podría existir.

Estas serpientes son principalmente de color negro brillante (azul iridiscente a la luz del sol) Cortesía de Ryan Means para el Museo de Florida

“Es necesario protegerla del desarrollo urbanístico, las presas, la contaminación y otras amenazas”, destaca la organización.

En 2010, el Centro solicitó la protección de la serpiente arcoíris del sur de Florida bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, pero comentan que al año siguiente, el gobierno federal la declaró extinta.

Fue en 2012, tras un avistamiento, que las agencias que buscan la conservación animal se unieron en una expedición en busca del reptil; sin embargo, no tuvieron buenos resultados. Ahora, con la ayuda de los residentes y visitantes de la entidad, pretenden volver a localizarla.