La historia detrás de Riddle House, la casa embrujada más famosa de Florida que se puede visitar

En West Palm Beach, la Riddle House se conoce como una de las casas embrujadas más inquietantes de Florida. Construida en 1905, funcionó primero como funeraria y más tarde como vivienda del primer City Manager y Superintendente de Obras Públicas, Karl Riddle. Su historia y misterios.

Riddle House: la histórica residencia encantada de West Palm Beach

Ubicada junto al cementerio Woodlawn, la propiedad servía para alojar al personal encargado de supervisar el cementerio y vigilar a posibles saqueadores de tumbas.

En la década de 1920, cuando Riddle asumió el cargo de administrador de la ciudad, la supervisión de los sepulcros formaba parte de sus responsabilidades, por lo que se trasladó a esa casa. Poco después, uno de los empleados se quitó la vida en el ático, lo que dio inicio a una serie de sucesos desafortunados, según detalla The Palm Beach Post.

Tras estos eventos, resultó difícil mantener al personal: reportaban escuchar cadenas que se arrastraban por las escaleras y murmullos inexplicables.

El miedo creció a tal grado que, con el tiempo, la vivienda fue trasladada a Yesteryear Village, dentro del recinto de South Florida Fairgrounds. Sin embargo, los rumores de apariciones extrañas continúan.

Algunos visitantes informaron ver a una mujer vestida de blanco que desaparece al intentar acercarse y que exige que se reemplace el papel tapiz del comedor. También hay quienes aseguran haber visto a un niño que juega solo en la habitación infantil.

La histórica residencia recibió la presencia de Zak Bagans, reconocido cazador de fantasmas de Travel Channel. “La Riddle House es una de las casas más activas del sur de Florida”, según la página de Ghost Adventures en el sitio web del canal: “Un visitante que había organizado un tour privado fue golpeado en la cabeza por un pedazo de madera en la escalera”.

Cómo visitar la Riddle House en Florida

Para aquellos que deseen visitar la Riddle House, el lugar permanece abierto los jueves, viernes y sábados de 10 hs a 16 hs. También se puede participar en un recorrido guiado de caza de fantasmas por la vivienda y el resto de la villa.

Este tour se realiza los sábados, tiene un costo de US$35 por persona y admite un máximo de 30 participantes.

Con motivo de la temporada de Halloween, se ofrecen una serie de eventos especiales hasta el 1° de noviembre, donde los interesados pueden explorar casas embrujadas y otras atracciones temáticas. La entrada general para estas actividades tiene un costo de US$48,50.

Casas embrujadas en Estados Unidos: una industria lucrativa que impulsa el turismo

Las casas embrujadas no solo representan un elemento característico de Estados Unidos, sino que también constituyen una industria altamente lucrativa que, en muchos casos, eleva el perfil de un pueblo como destino turístico, según detalló Bussines Insider.

La Riddle House está abierta de jueves a sábado y ofrece recorridos guiados para los visitantes Google Maps

Este tipo de atracciones se convierte en una estrategia económica rentable para las ciudades.

De acuerdo con American Haunts, un grupo comercial del sector, la industria de las residencias encantadas, que incluye más de 1200 atracciones en Estados Unidos, genera entre US$300 y US$500 millones anuales en ventas de boletos.