Quién compró la casa de la familia Warren en Estados Unidos y se convirtió en el nuevo dueño de Anabelle

La casa de la familia Warren alberga un museo con objetos reunidos durante sus investigaciones sobre eventos paranormales. Ahora, la muñeca Anabelle, y otros artículos supuestamente embrujados le pertenecen a dos populares comediantes e influencers de Estados Unidos.

La casa de los Warren y la muñeca Anabelle tienen nuevo dueño

La vivienda y el Museo Oculto de Lorraine y Ed Warren fue comprada por un par de creadores de contenido, quienes compartieron la noticia en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías del misterioso lugar.

Matt Rife y Elton Castee son los nuevos tutores de la casa y el Museo Oculto de Ed y Lorraine Warren (Instagram/@mattrife)

Se trata de Matt Rife y Elton Castte, ambos amantes de lo paranormal, y ahora tutores legales del recinto durante los próximos cinco años.

“Si me conoces, sabes que estoy obsesionado con lo paranormal y todo lo embrujado. Quizás también sepas que las películas de El Conjuro son mis favoritas de terror“, dijo Rife.

El también comediante estadounidense explicó que se siente honrado de hacerse cargo de una de las propiedades más importantes en la historia de lo paranormal y lo demoníaco.

Ed y Lorraine Warren, investigadores de eventos paranormales (Instagram/@mattrife)

Los famosos también compartieron con sus seguidores que planean abrir la casa y el museo para excursiones en donde los visitantes puedan experimentar y conocer todo lo relacionado con la residencia embrujada, así como la historia de los Warren.

Qué hay en el Museo Oculto de los Warren

Ed y Lorraine eran investigadores de sucesos paranormales y albergaron en el sótano de su casa un museo en el que reunieron todos los objetos embrujados que recolectaron durante sus experiencias.

Uno de los objetos más famosos en el Museo Oculto de los Warren es la muñeca Anabelle, la cual está hecha de trapo y se encuentra dentro de una vitrina en la que destaca una advertencia sobre posesión demoniaca.

Además, la colección paranormal de los Warren también alberga, según informa Milenio, los siguientes objetos malditos:

Muñeco Shadow : un muñeco “con vida propia” que fue propiedad de un niño llamado Robert Eugene Otto, de Florida . El menor declaró que su juguete hablaba con él y que quería hacerle daño a él y a su familia.

: un que fue propiedad de un niño llamado . El menor declaró que su juguete hablaba con él y que quería hacerle daño a él y a su familia. Piano del terror: un instrumento que fue adquirido por un coleccionista, quien reportó a los Warren que el piano se tocaba solo y sonaba durante las madrugadas, por lo que se concluyó que estaba poseído por un demonio.

El piano del terror en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren (Web/orohits949)

Espejo embrujado : un objeto que pertenecía a una casa con actividad paranormal que se construyó sobre un cementerio en EE.UU. y que supuestamente fue hogar de los espíritus de Sara Woodruff y sus hijos , quienes murieron envenenados.

: un objeto que pertenecía a una casa con actividad paranormal que se construyó sobre un cementerio en EE.UU. y que supuestamente fue hogar de , quienes murieron envenenados. Vestido de novia de Anna Baker: esta prenda estaría poseída por el espíritu demoníaco de la joven Anna, quien era de una familia adinerada y falleció en 1914, y buscaba venganza luego de que su padre le impidiera casarse con un minero del que se enamoró profundamente.

La muerte repentina del extutor de Anabelle

Hace menos de un mes se reportó el fallecimiento de Dan Rivera, quien era uno de los discípulos de Lorraine Warren y el cuidador de la muñeca Anabelle, según ABC News.

El hombre, de 54 años de edad, se encontraba en medio de una gira sobre actividad paranormal en el país norteamericano y durante su estancia en Gettysburg, Pensilvania, fue hallado sin vida en su cuarto de hotel.

En julio de 2025 falleció Dan Rivera, investigador paranormal y custodio de Annabelle (Archivo) (Fuente: Instagram/@dan_rivera_nespr)

Su inesperada muerte causó controversia, pues existe un gran misterio alrededor de las causas de su fallecimiento, aunque algunos creen que estaría relacionado con la maldición que existe alrededor de la popular muñeca de trapo.

Pocas horas después de que la noticia comenzó a circular en las redes sociales, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (Nespr, por sus siglas en inglés) confirmó el deceso del cuidador de objetos embrujados e investigador de lo paranormal.