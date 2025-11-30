La ley que impulsa DeSantis en Florida contra las “fábricas de cachorros” y que impacta en los Pet Shop

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó una nueva iniciativa legislativa que busca modificar el funcionamiento de los comercios de mascotas y endurecer las reglas contra la crueldad hacia los perros en todo el estado. La propuesta, revelada en Palm Beach County, apunta a frenar las llamadas “fábricas de cachorros” ceder protagonismo a los refugios locales.

DeSantis quiere frenar las “fábricas de cachorros”: qué propone la nueva ley en Florida

El gobernador describió la iniciativa como el siguiente paso en la lucha contra la crueldad animal. En su mensaje en X, afirmó que su administración “luchó incansablemente” para proteger a las mascotas y castigó a quienes las sometieron a situaciones extremas.

La iniciativa ordena al Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) la emisión de licencias para los criaderos de perros y la supervisión directa de su actividad

La medida, elaborada con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (Fdacs, por sus siglas en inglés), establece un paquete de reglas orientadas a terminar con los criaderos que operan en condiciones precarias y que, según señaló DeSantis, “abusan de los perros ya sea por sobreexplotarlos, dejarlos a la intemperie, apilarlos en jaulas diminutas o restringirles el acceso al agua”.

El gobernador explicó que el proyecto exige desarrollar estándares unificados de cría responsable, que servirán como base para evaluar la conducta de los criadores y garantizar prácticas éticas en todo el territorio.

La propuesta señala que estos lineamientos permitirán identificar a quienes incumplan las normas y facilitarán la aplicación de sanciones.

Cómo funcionarán las nuevas licencias y controles estatales para criadores en Florida

Como parte del esquema anunciado, la iniciativa ordena al Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR, por sus siglas en inglés) la emisión de licencias para los criadores y la supervisión de su actividad.

Esto convierte al organismo en la pieza clave del sistema de control, con la responsabilidad de investigar cada denuncia y tomar medidas contra los establecimientos que persistan en condiciones abusivas.

El comunicado oficial del 25 de noviembre de 2025 detalla que la propuesta busca un mecanismo más riguroso para detectar irregularidades y asegurar que los criaderos mantengan condiciones sanitarias adecuadas.

Además, el plan contempla una herramienta pensada para acelerar la respuesta ante posibles casos de maltrato: una línea directa destinada exclusivamente a recibir reportes de abusos cometidos por criadores en cualquier punto del estado.

El plan de DeSantis contempla la creación de una línea directa destinada exclusivamente a recibir reportes de abusos cometidos por criaderos en cualquier punto de Florida

Cómo impactará la iniciativa en los Pet Shop de Florida

Uno de los puntos más relevantes para el comercio minorista de mascotas es la obligación de modificar el uso del espacio dentro de los Pet Shop.

El proyecto establece que los locales deberán ceder áreas específicas para que los refugios de animales desplieguen sus perfiles de adopción antes de utilizar esos sectores para la venta de perros provenientes de criaderos.

Según explicó DeSantis en su mensaje, esta medida apunta a enfrentar el problema de la saturación en los albergues, que atraviesan un serio nivel de hacinamiento. Para el gobernador, permitir que los refugios exhiban a sus animales en los comercios aumentará las posibilidades de adopción y evitará que muchos de ellos terminen sacrificados.

Las leyes previas de Florida: Trooper y Dexter

El anuncio también recordó dos normas promulgadas recientemente: Trooper’s Law y Dexter’s Law. Ambas surgieron tras episodios de crueldad que causaron conmoción en el estado y que llevaron al gobierno a acelerar reformas penales.

Ron DeSantis firmó la Ley Trooper y la Ley Dexter, en respuesta a dos casos de crueldad animal que conmocionaron al estado

Trooper’s Law recibió su nombre en honor a un perro abandonado junto a una carretera mientras el huracán Milton avanzaba sobre Florida. De acuerdo con DeSantis, el animal fue rescatado por la Patrulla de Carreteras y logró sobrevivir, pero el caso impulsó la creación de una norma que tipifica como delito grave el abandono y la sujeción de un perro durante una emergencia estatal.

En paralelo, Dexter’s Law se aprobó luego de que un perro adoptado fuera asesinado brutalmente a pocos días de llegar a su nuevo hogar. La legislación incorporó un multiplicador de sentencia para castigar con mayor rigor a quien torture, mutile o mate a un can. Además, estableció una base de datos pública con los nombres de los condenados por maltrato, herramienta que permite a los refugios impedir que estas personas adopten animales nuevamente.