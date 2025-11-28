Qué se sabe de Anna Kepner, la joven de Florida que murió en un crucero y por qué se sospecha de su hermanastro

La muerte de Anna Kepner, una estudiante de 18 años de Florida, a bordo de un crucero de Carnival en el Caribe, conmociona a la opinión pública de Estados Unidos. En el caso, bajo investigación del FBI, se investiga la posible implicación de un familiar.

Quién era Anna Kepner

Annna Kepner, en una foto de sus redes sociales

El episodio tuvo lugar en el crucero Carnival Horizon, durante unas vacaciones familiares que incluían al padre de Anna, su madrastra, hermanastros y abuelos. La noticia se difundió rápidamente, pero los detalles han sido escasos, lo que aumentó la presión por respuestas en una investigación que combina la complejidad de un crimen en aguas internacionales con el dolor de una familia devastada.

Kepner vivía en Titusville, en Florida Central, y era estudiante de último año de secundaria e integraba el equipo de porristas de la institución. En su obituario, fue recordada como una adolescente extrovertida y confiable que siempre fue fiel a sí misma.

Soñaba con ser porrista de la Universidad de Georgia y “amaba profundamente a sus hermanos”. Su funeral se realizó el jueves y su familia pidió a los asistentes que vistieran colores brillantes en lugar de negro “en honor al alma brillante y hermosa de Anna”, según el obituario.

¿Cómo murió Anna Kepner en un crucero de Carnival?

Según una copia del certificado de defunción obtenida por ABC News, Anna murió por “asfixia mecánica” y el documento indica que “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”. La oficina forense de Miami-Dade no confirmó esta información a la BBC, alegando que la investigación sigue activa. El cuerpo fue hallado debajo de una cama, envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas.

Anna Kepner era porrista en su escuela secundaria. Su familia recordó su espíritu alegre y entusiasta Twitter

¿Qué significa “asfixia mecánica”?

Stephen Nelson, jefe forense de Florida Central (no involucrado en el caso), explicó a la BBC que la “asfixia mecánica” ocurre cuando un objeto o fuerza física impide la respiración. “De alguna manera, su vía respiratoria fue bloqueada”, dijo. La descripción del certificado es habitual y corresponde a las autoridades determinar el rol de quienes compartían la habitación.

¿Quién es el principal sospechoso por la muerte de Anna Kepner?

Documentos judiciales presentados por los padres de Anna en una causa por tenencia de un menor señalan al hermanastro de 16 años como sospechoso. Es la indicación más clara hasta ahora de que los investigadores federales centran su atención en un miembro de la familia ensamblada.

Anna Kepner fue recordada como una joven divertida en su obituario

¿Qué se sabe de la noche anterior a la muerte de Kepner?

Según los abuelos, entrevistados por ABC News, Anna pasó tiempo con ellos en el casino del barco la noche previa. La última vez que la vieron, se quejaba de sus frenillos, pero se unió a la familia en el casino. “Los amo, nos vemos luego”, les dijo. Fue la última vez que la vieron con vida.

¿Cómo era la relación de Anna Kepner con sus hermanastros?

Los abuelos aseguraron que la relación era buena: “No existían los hermanastros. Es toda la familia. Es una familia ensamblada, sí, pero así no es nuestra familia”, dijo Jeffrey Kepner, desmintiendo cualquier conflicto interno.

¿Por qué la investigación avanza tan lento?

Expertos en derecho marítimo señalan que no es inusual. “En muertes a bordo en aguas internacionales puede llevar tiempo obtener los informes finales”, explicó Marcus Spagnoletti, abogado de Houston. La complejidad legal y la cooperación entre autoridades ralentizan el proceso. El FBI confirmó que no hay sospechosos formalmente identificados ni cargos presentados.

Anna Kepner en una toma de TikTok. La adolescente apareció muerta el 8 de noviembre

¿Cómo se investigan delitos en cruceros?

La jurisdicción es compleja: los barcos están registrados en un país, pero viajan por otros. La Ley de Seguridad y Protección de Cruceros obliga a denunciar delitos graves al FBI. Sin embargo, asegurar la escena del crimen en un barco es difícil y el tiempo para recolectar pruebas antes de zarpar es limitado.

¿Son frecuentes estos casos?

Los cruceros funcionan como “pequeñas ciudades”, según el abogado David Edelstein, y pueden ocurrir delitos violentos, recuerda la BBC. En 2023, el FBI recibió 180 denuncias de presunta actividad delictiva en cruceros, desde robos hasta agresiones sexuales y desapariciones. No se reportaron muertes sospechosas ese año, según el Departamento de Transporte de EE.UU..

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.