Advertencia de DeSantis a conductores: la ley de Florida que no reconoce las licencias para migrantes indocumentados

Una ley en Florida determinó la prohibición de conducir a un grupo de migrantes, en medio de las políticas implementadas por el gobernador estatal, Ron DeSantis, contra la presencia ilegal en el territorio. Los extranjeros que no cuenten con estatus legal en Estados Unidos tienen restringida la circulación en auto durante el Thanksgiving.

Qué dice la ley que prohíbe conducir a migrantes indocumentados en Florida

El Día de Acción de Gracias en Florida, que se celebró a nivel nacional este jueves 27 de noviembre, atrae a muchos viajeros al estado que se reúnen con sus familiares y amigos. Las carreteras se inundan de autos y las autoridades del Estado del Sol advirtieron sobre la restricción sobre las licencias de conducir de migrantes indocumentados.

Florida implementa una legislación que requiere cambios en las licencias de conducir Flhsmv - Flhsmv

En la sección 322.033 de los Estatutos de Florida se contempla que las licencias de conducir o tarjetas de identificación para los extranjeros no autorizados en EE.UU. no son válidas en el territorio.

De esa forma, los permisos de manejo emitidos por otros estados que sí otorgan la credencial a los migrantes sin documentación legal no otorgan la autoridad para circular por las carreteras de Florida.

La disposición señaló que las licencias de conducir de categorías exclusivas para extranjeros no autorizados “o cualquier otro permiso que supuestamente autorice a su titular a operar un vehículo motorizado en vías públicas son inválidos en este estado”.

La norma se enmarca en la intención del territorio en que únicamente se emitan licencias de conducir o tarjetas de identificación que cumplan con los estándares Real ID.

Los migrantes sin estatus legal que conduzcan en Florida con permisos de otros estados pueden sufrir sanciones Freepik

Al contrario que Florida, otros estados emiten permisos de manejo a extranjeros que no cuenten con estatus legal en EE.UU., entre los que se encuentran Illinois, Nueva York, California, Utah y Washington.

Cuáles son las sanciones para migrantes que conduzcan con una licencia no válida en Florida

La normativa incluye los permisos de manejo emitidos a extranjeros no autorizados en exclusividad, o aquellas licencias que son sustancialmente iguales a las que portan los ciudadanos estadounidenses, residentes o migrantes con presencia legal en EE.UU., pero que cuentan con marcas que indican que no se proporcionó una prueba de permanencia legal en la solicitud.

En ese sentido, los agentes locales o representantes del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) puede emitir una citación al conductor que porte una licencia de esas categorías.

Qué otra ley firmó DeSantis para prohibir la emisión de licencias de conducir a migrantes

En julio de 2023, el gobernador estatal republicano promulgó la ley HB 1451, que prohíbe la expedición de licencias de conducir en Florida a personas que no cuenten con estatus legal en Estados Unidos.

Además, no reconoce los permisos de manejo emitidos por otros estados a extranjeros sin autorización en ese país y los declara inválidos en el territorio.

DeSantis prohibió la emisión de licencias de conducir a migrantes indocumentados en Florida Flgov

A su vez, la SB 2-C, aprobada en febrero de este año, prohibió al organismo estatal la emisión de las licencias de conducir a la comunidad de extranjeros que no puedan probar el estatus legal en el territorio norteamericano.