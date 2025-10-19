La nueva tendencia en el robo de autos que preocupa en Miami-Dade: “Son expertos”

En medio de la madrugada, se produjo un robo en los autos de las inmediaciones de un barrio de Miami-Dade. Uno de los vecinos que fue víctima de estos operativos dijo que los ladrones actuaron como expertos y que lograron su objetivo en menos de cuatro minutos.

Cuál es la estrategia que utilizan en Miami-Dade para el robo de autos

La situación sembró la alerta entre la comunidad de residentes de Miami-Dade. Durante la madrugada del jueves 16 de octubre, tres personas se acercaron a la parte exterior de una vivienda, donde estaban estacionados varios vehículos, y les robaron las llantas.

El momento quedó filmado por las cámaras de vigilancia de la zona y de las casas. Tres hombres llegaron en un auto tipo pick-up en medio de la noche. Uno de los vecinos del área señaló a Telemundo que el primer paso que llevan a cabo es “buscar a su víctima”.

“Frenaron entre donde está mi casa y la del vecino”, expresó el hombre que reside en las inmediaciones de la intersección donde ocurrió el robo, entre Southwest 107th Terrace y Southwest 138th Place de Miami-Dade.

Robaron las llantas de un auto en cuatro minutos

En tan solo cuatro minutos, los autores del delito quitaron los neumáticos, con las llantas y el rin, y colocaron en su lugar bloques de ladrillo, que según el vecino afectado se trata de los que tienen colocados en su jardín.

El vehículo que robaron fue un Toyota Corolla. “Son expertos”, precisó. Y añadió: “El carro donde está la chapa tiene una luz muy incandescente”.

Los autores del robo utilizan bloques para colocar en el lugar de las llantas Captura/Telemundo

Según expresó el hombre, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, las autoridades le indicaron que se trata de una estrategia cada vez más frecuente en el suroeste del condado de Florida.

Otros casos de robos de llantas de los vehículos en Florida

Hace dos años, una oleada de robos de los neumáticos de los autos en Miami fue denunciada por los vecinos de un complejo lujoso de apartamentos en la ciudad, el 850 Living, entre el 811 NW Road y la 43rd Avenue. En total, al menos seis vehículos, entre los que predominó la marca Toyota, fueron intervenidos en una semana.

El operativo era similar al que implementaron recientemente en el condado de Miami-Dade, dado que los autores colocaron bloques en el espacio que dejaron libre de las llantas o en el centro del lateral del vehículo para equilibrarlo.

En apenas cuatro minutos, tres personas se llevaron los neumáticos de vecinos de Miami-Dade Captura/Telemundo

En 2017, dos adolescentes, de 16 y 18 años, fueron detenidos en la ciudad de Hialeah por utilizar un método similar al implementado en los robos recientes. Las autoridades hallaron las llantas y rines de los neumáticos de los vehículos, además de sustancias ilícitas en su posesión.

En esta ocasión, también se trató de un Toyota Corolla y, según las investigaciones que llevaron los oficiales a cargo, estos operativos estarían destinados a lucrarse a través del mercado no oficial, con la venta de los neumáticos que robaron en las propiedades privadas de los vecinos de Florida.