La nueva tienda Trader Joe’s que llega a Florida y ofrece alimentos frescos gratis

La cadena de supermercados Trader Joe’s anunció que abrirá una nueva tienda en Melbourne, Florida, y dio a conocer la ubicación exacta. Si bien todavía no está confirmada la fecha de inauguración, la compañía adelantó que inaugurará otras ocho sucursales en otros estados del país norteamericano.

Llega una nueva tienda de Trader Joe’s a Florida

Trader Joe’s anunció el pasado 2 de septiembre que abrirá una nueva sucursal ubicada en 21 Town Center Ave Ste 101, en Melbourne, Florida.

“Nuestro equipo está trabajando arduamente para que podamos abrir nuestras puertas. Seguiremos publicando nuevos detalles sobre la tienda y su apertura aquí. ¡Esperamos verlos!“, sostuvo la firma en un comunicado compartido en el sitio oficial de la cadena.

Y manifestó: “Nos enorgullece unirnos al vecindario y continuar con nuestro compromiso de brindar alimento a las comunidades aledañas a través de nuestro programa Neighborhood Shares".

Hasta el momento, Florida Central cuenta con solo otras seis tiendas de la cadena, por lo que la nueva sucursal se convierte en la séptima de la región.

A comienzos de este año hubo rumores sobre la nueva sucursal, luego de que se presentara un permiso de construcción para la tienda, de acuerdo con News 6.

Trader Joe’s abre tiendas en otros estados de EE.UU.

Además de la nueva sucursal en Melbourne, la cadena de supermercados minoristas abrirá otras ocho sucursales en diferentes distritos de Estados Unidos. Según lo anunció, estas se encontrarán en los estados de:

Texas : una estará ubicada en 9715 Towne Lake Pkwy, Cypress; y la otra en 600 Kingwood Dr, Kingwood

: una estará ubicada en 9715 Towne Lake Pkwy, Cypress; y la otra en 600 Kingwood Dr, Kingwood Connecticut : ubicada en 46 Skiff St, Hamden

: ubicada en 46 Skiff St, Hamden California : 2170 HarborBlvd Ste 100, Costa Mesa

: 2170 HarborBlvd Ste 100, Costa Mesa Carolina del Sur: 275 Harbison Blvd, Columbia

275 Harbison Blvd, Columbia Nueva York : 5017 Transit Rd, Williamsville

: 5017 Transit Rd, Williamsville Washington: 691 Sleater Kinney Rd, SE, Lacey

Trader Joe's anunció la apertura de nueve sucursales en siete estados diferentes

Si bien la apertura de las nuevas sucursales fue anunciada en el sitio oficial de la cadena, ninguna de las tiendas tiene determinada una fecha de inauguración.

De acuerdo con ScrapeHero especializada en búsqueda de datos, hasta el 15 de julio de 2025 Trader Joe’s contaba con 608 tiendas en todo el territorio estadounidense. Específicamente en 43 de los 50 estados del país.

Comida gratis en Florida: el programa Neighborhood Shares llega a Melbourne

Con la nueva sucursal en Melbourne, Florida, Trader Joe’s adelantó que asistirá a las comunidades necesitadas cercanas a la nueva tienda con el programa Neighborhood Shares.

Se trata de un plan de donaciones de la cadena. Trader Joe’s les da el 100% de los productos comestibles que no se venden, pero que se mantienen en buen estado, a organizaciones locales sin fines de lucro.

A través de su programa Neighborhood Shares, Trader Joe's donó 43 millones de kilos alimentos en 2024

“Esta importante labor se realiza los siete días de la semana, en colaboración con nuestros socios de recuperación de alimentos, dedicados a combatir el hambre en sus comunidades”, explican en su sitio.

Actualmente, el programa cuenta con más de 2000 socios, bancos de alimentos y agencias comunitarias, que distribuyen los alimentos en todo el país.

De acuerdo con la compañía, en 2024, todas las tiendas Trader Joe’s (que sumaban 579 al final del año) donaron más de 43 millones de kilos de productos de calidad a organizaciones comunitarias.