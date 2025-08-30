Labor Day 2025 en Florida: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?
Este 1° de septiembre se conmemora el Día del Trabajo en Estados Unidos, por lo que la ley es muy clara sobre las compensaciones adicionales para los trabajadores
Labor Day, también conocido como el Día del Trabajo, es una de las conmemoraciones emblemáticas de Estados Unidos, ya que marca de forma simbólica la terminación del verano. La celebración de este 2025 se llevará a cabo el primer lunes de septiembre, es decir, el día 1°, y al tratarse de un feriado federal es importante conocer cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores y los derechos de los trabajadores.
Cómo se paga la jornada de Labor Day en Estados Unidos
Los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), tienen derecho a recibir el pago de horas extras, según el gobierno de EE.UU.
Aunque la misma FLSA no exige a las empresas o empleadores el pago por vacaciones, días feriados o terminación del empleo en caso de enfermedad. Lo que indica que no habrá pago de doble jornada para los empleados que laboren el próximo 1° de septiembre.
Solo podrían recibir un pago extra en caso de trabajar más horas que su jornada habitual en Labor Day, además de cumplir los requisitos solicitados por la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo.
Los empleados con derecho a recibir pagos de horas extras son los que trabajan más de 40 horas a la semana y no están exentos de las disposiciones de pago de sobretiempo.
Cuánto deberá pagar el empleador en días festivos
En los casos en los que trabajar en un día festivo implica superar la jornada de 40 horas por semana, sí podrá exigirse una compensación que deberá ser de al menos 1.5 más por hora respecto al salario habitual.
Respecto a las exenciones por el pago de horas extras y el salario mínimo, el gobierno de Estados Unidos indica que esto aplica para los siguientes trabajadores:
- Trabajadores comisionados por ventas
- Choferes
- Cargadores
- Ayudantes
- Mecánicos
- Profesionales de informática y trabajadores agrícolas
- Vendedores
- Trabajadores de establecimientos recreativos o que trabajan por temporadas
- Empleados ejecutivos o de ventas externas
Las únicas instituciones que pueden cerrar o suspender sus actividades son las dependencias gubernamentales, y las actividades escolares, aunque no todos los trabajadores tendrán derecho a descansar durante Labor Day ni cualquier otro de los feriados reconocidos por el gobierno estadounidense.
Otros feriados en EE.UU. en 2025
El calendario de Estados Unidos considera 11 feriados federales durante todo el año, los cuales, según el gobierno federal, se distribuyen de la siguiente forma:
- Año Nuevo: el 1° de enero de todos los años se llevan a cabo celebraciones por el inicio de un nuevo ciclo en el calendario.
- Cumpleaños de Martin Luther King Jr.: la fecha se conmemora el tercer lunes de enero desde 1983, donde se honra el legado del líder por los derechos civiles.
- Día de la Inauguración: se trata de un festivo adicional, el cual se lleva a cabo cada cuatro años como parte de la asunción del presidente electo en Washington, D.C.
- Cumpleaños de Washington: también conocido como el Día de los Presidentes, el cual se celebra el tercer lunes de febrero.
- Día de los Caídos: una conmemoración para recordar y honrar a los soldados caídos en servicio, la cual se lleva a cabo el último lunes de mayo.
- Juneteenth: también conocido como el Día de la Liberación, que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos el 19 de junio.
- Día de la Independencia: el 4 de julio se lleva a cabo las celebraciones por la firma de la declaración de independencia que se llevó a cano en 1776.
- Día del Trabajo: conocido como Labor Day, que conmemora la labor de los trabajadores y marca el fin simbólico del verano en Estados Unidos.
- Día de Cristóbal Colón: Columbus Day, el cual ha sido sustituido en algunos países por el Día de los Pueblos Indígenas y que se lleva a cabo cada 12 de octubre
- Día de los Veteranos: o Veterans Day, que se celebra el 11 de noviembre para recordar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas del país.
- Día de Acción de Gracias: o Thanksgiving, el cual se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre.
- Navidad: una de las festividades más esperadas en casi todo el mundo que se lleva a cabo el 25 de diciembre.
