Labor Day 2025 en Florida: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

Labor Day, también conocido como el Día del Trabajo, es una de las conmemoraciones emblemáticas de Estados Unidos, ya que marca de forma simbólica la terminación del verano. La celebración de este 2025 se llevará a cabo el primer lunes de septiembre, es decir, el día 1°, y al tratarse de un feriado federal es importante conocer cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores y los derechos de los trabajadores.

Cómo se paga la jornada de Labor Day en Estados Unidos

Los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), tienen derecho a recibir el pago de horas extras, según el gobierno de EE.UU.

En EE.UU. la ley no exige el pago doble o extra para trabajadores particulares en días festivos (Pexels/Kaboompics.com)

Aunque la misma FLSA no exige a las empresas o empleadores el pago por vacaciones, días feriados o terminación del empleo en caso de enfermedad. Lo que indica que no habrá pago de doble jornada para los empleados que laboren el próximo 1° de septiembre.

Solo podrían recibir un pago extra en caso de trabajar más horas que su jornada habitual en Labor Day, además de cumplir los requisitos solicitados por la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo.

Los empleados con derecho a recibir pagos de horas extras son los que trabajan más de 40 horas a la semana y no están exentos de las disposiciones de pago de sobretiempo.

Cuánto deberá pagar el empleador en días festivos

En los casos en los que trabajar en un día festivo implica superar la jornada de 40 horas por semana, sí podrá exigirse una compensación que deberá ser de al menos 1.5 más por hora respecto al salario habitual.

Los empleados que trabajen más de 40 horas por semana y no estén exentos recibirán un pago del 50% adicional por hora (Pexels/Andrea Piacquadio)

Respecto a las exenciones por el pago de horas extras y el salario mínimo, el gobierno de Estados Unidos indica que esto aplica para los siguientes trabajadores:

Trabajadores comisionados por ventas

Choferes

Cargadores

Ayudantes

Mecánicos

Profesionales de informática y trabajadores agrícolas

Vendedores

Trabajadores de establecimientos recreativos o que trabajan por temporadas

Empleados ejecutivos o de ventas externas

Las únicas instituciones que pueden cerrar o suspender sus actividades son las dependencias gubernamentales, y las actividades escolares, aunque no todos los trabajadores tendrán derecho a descansar durante Labor Day ni cualquier otro de los feriados reconocidos por el gobierno estadounidense.

Otros feriados en EE.UU. en 2025

El calendario de Estados Unidos considera 11 feriados federales durante todo el año, los cuales, según el gobierno federal, se distribuyen de la siguiente forma:

Columbus Day, es el próximo feriado federal en EE.UU., que surge como una manera de celebrar el desembarco de la exploración de Cristóbal Colón en América en 1492 (Archivo) Freepik