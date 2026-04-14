Ley Agrícola de Florida 2026: qué cambia para el campo y sus trabajadores desde el 1° de julio

Florida tiene más de 45.000 granjas que sostienen buena parte de la economía rural del estado. Desde el 1° de julio, la Ley Agrícola de Florida 2026 redefine las condiciones en que operan esas explotaciones, con cambios que abarcan uso del suelo, equipamiento, programas alimentarios y acceso a tierras para nuevos agricultores. El gobernador Ron DeSantis firmó la norma el 23 de marzo, en una ceremonia con legisladores y productores agropecuarios, según informó WPTV.

Freno al avance urbano sobre tierras rurales en Florida

La ley prohíbe el desarrollo de alta densidad en tierras clasificadas como rurales, de conservación o espacios verdes, salvo que los gobiernos locales lo aprueben por unanimidad, según publicó Vegetable Growers News.

como rurales, de conservación o espacios verdes, salvo que los gobiernos locales lo aprueben por unanimidad, según publicó Vegetable Growers News. DeSantis encuadró la medida como una defensa de las comunidades rurales: “No hemos querido ver a Florida convertirse en una gran jungla de concreto”, declaró durante la firma, de acuerdo con WPTV.

El comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, destacó que el programa de tierras estatales puede beneficiar a jóvenes agricultores: “Si eres un agricultor joven y te preguntas cómo puedes pagar tierras en este estado, estate atento a este programa. Esta tierra es mucho más asequible”, sentenció el funcionario.

El gobernador Ron DeSantis aprobó una ley en Florida que impacta directamente en el sector agrícola Imagen ilustrativa generada con IA

Farmers Feeding Florida se vuelve permanente

El programa que dirige productos cultivados en Florida hacia bancos de alimentos y redes de distribución caritativa quedó institucionalizado de forma permanente dentro de la ley, según Vegetable Growers News.

La medida tiene impacto directo en comunidades latinas de bajos ingresos que dependen de esas redes de distribución, especialmente en zonas rurales del centro y sur del estado.

Equipos y regulaciones para el campo en Florida

Los condados y municipios ya no podrán restringir el uso de equipos agrícolas o de paisajismo a gasolina o diésel, una disposición que DeSantis defendió en términos de libertad de elección.

La ley también elimina la obligación de obtener permisos o licencias para eventos rurales en terrenos agrícolas, según Vegetable Growers News.

Se crea un programa de reembolso de préstamos de hasta 25.000 dólares anuales para veterinarios que atiendan animales de producción o équidos en Florida, según la misma fuente.

Ron DeSantis firmó la ley clave para el sector agrícola de Florida

El argumento del legislador que impulsa la ley

El senador Keith Truenow, copatrocinador de la norma, sostuvo que la ley “mantiene al gobierno fuera del camino y deja que los agricultores de Florida hagan lo que mejor saben hacer: producir para nuestro estado y el país”, según informó el sitio especializado en agronomía Southeast AgNet.

Para tener en cuenta

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley en Florida?

El 1° de julio de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a tierras estatales?

Agricultores interesados en tierras adquiridas por el Estado a partir del 1° de enero de 2024 que sean evaluadas como aptas para uso agrícola; quedan excluidos parques estatales, bosques y áreas de manejo de vida silvestre.

¿Cómo funciona el programa veterinario?

Cubre hasta 25.000 dólares por año para profesionales que se comprometan a ejercer en Florida atendiendo animales de granja o équidos.

¿Qué implica para los trabajadores rurales latinos?

La ley no menciona disposiciones específicas sobre mano de obra migrante, pero la permanencia de Farmers Feeding Florida beneficia directamente a familias de bajos ingresos en zonas agrícolas con alta concentración de población latina.

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.