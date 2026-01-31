Llega el frente frío más intenso de Miami en 15 años: cuándo se alcanza el pico máximo

El frente frío que se desarrolla en el norte y noreste de Estados Unidos llegará a Florida con un impacto significativo en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con los reportes climáticos, una masa de aire extremadamente frío avanza desde regiones árticas hacia el sureste y comenzará a sentirse con fuerza en el estado durante el fin de semana, lo que marcará el episodio más relevante en Miami en aproximadamente 15 años.

Avance del aire ártico en Florida: en qué momento se alcanza el pico máximo

El ingreso de esta masa de aire frío afectará primero al norte de Florida, donde se anticipan temperaturas bajo cero en la madrugada del domingo. A medida que el sistema vaya hacia el sur, el descenso alcanzará regiones centrales y, finalmente, el extremo sur del estado, lo que incluye Miami, las áreas costeras y los Cayos.

Durante este fin de semana, Miami podría registrar las temperaturas más bajas en 15 años NWS

De acuerdo con The Weather Channel, en el norte de Florida, las previsiones indican valores cercanos a los 14°F (-10°C) durante la mañana del domingo. En zonas más al sur, como Orlando, los termómetros podrían descender hasta los 21°F (-6 °C), mientras que en el día las máximas apenas superarían los 10°F (-12°C), acompañadas de vientos persistentes.

El sur del Estado del Sol, que suele quedar al margen de los episodios de frío intenso, también registrará un impacto relevante. En Miami, Fort Lauderdale y áreas aledañas, las mínimas del domingo por la mañana rondarán los 30°F (-1°C). La combinación de bajas temperaturas y viento fuerte generará sensaciones térmicas que podrían ubicarse en torno a los cero grados o incluso por debajo.

Según The Weather Channel, los valores previstos comparados con los que se registraron hace aproximadamente 15 años marcan a este frente frío entre los más significativos registrados en la región.

Eso quiere decir que el fin de semana se registraría el récord. El aire frío llegará el sábado y alcanzará su máximo el domingo y el lunes.

The Weather Channel menciona una mínima probabilidad de que se produzcan ráfagas de nieve en zonas del norte de Florida y partes de la Bahía de Tampa el sábado por la noche X/@JasonHouck

El clima del fin de semana para Miami

En Miami, el cambio climático se sentirá de manera progresiva pero marcada. De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés), el sábado comenzará con temperaturas relativamente moderadas, cercanas a los 70°F (21°C) durante el día, aunque con probabilidad de lluvias aisladas en las primeras horas y un aumento sostenido del viento hacia la tarde.

A medida que avance la jornada, las ráfagas se intensificarán y el ingreso del aire frío provocará un descenso abrupto durante la noche.

Para la madrugada del domingo, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 30°F (-1°C) , un valor poco frecuente para la ciudad.

, un valor poco frecuente para la ciudad. El domingo será el día más frío del episodio. A pesar del cielo despejado, la temperatura máxima apenas alcanzará los 50°F (10°C) .

. El lunes continuará el ambiente frío, con una leve recuperación térmica durante la tarde. Sin embargo, las mínimas matinales seguirán siendo bajas y podrían repetirse condiciones de helada en zonas expuestas del sur de Florida.

El domingo 1° de febrero será el día de mayor impacto térmico en Miami The Weather Channel

Advertencias meteorológicas y riesgos asociados para Florida

“Existe una creciente probabilidad de heladas fuertes en el centro-este de Florida tanto el domingo como el lunes por la mañana”, indicó el NWS en su cuenta de X.

Ante la magnitud del evento, la agencia emitió avisos preventivos para los días 1° y 2 de febrero, vinculados principalmente a la formación de hielo y heladas intensas. Estas alertas abarcan amplias zonas de Florida y buscan advertir sobre posibles efectos en infraestructura, agricultura y seguridad personal.

Entre las principales advertencias se encuentra la probabilidad elevada de heladas fuertes, definidas por temperaturas iguales o inferiores a los 27°F (-2.7). Para gran parte de Florida central, la probabilidad de este tipo de congelamiento se sitúa entre el 60% y el 90% durante la madrugada del domingo, con una repetición prevista para el lunes.

Además del frío, el viento será un factor determinante. Se esperan ráfagas sostenidas y ocasionalmente intensas durante el sábado, con velocidades que podrían alcanzar entre 35 y 45 millas por hora (56 y 72 kilómetros por hora). Estas condiciones no solo incrementarán la sensación térmica, sino que también podrían dificultar las tareas de preparación ante el descenso de temperatura.

En el ámbito marítimo, se anticipa el desarrollo de condiciones peligrosas en el Atlántico, con vientos de intensidad cercana a vendaval a partir de la noche del sábado. Esto representa un riesgo adicional para la navegación y las actividades costeras durante el fin de semana.

Aunque el fenómeno principal es el frío intenso, los reportes meteorológicos no descartan un evento poco común en Florida: la posible presencia de ráfagas de nieve en sectores del norte del estado. Esta probabilidad, aunque baja, incluye áreas cercanas a la Bahía de Tampa durante la noche del sábado.