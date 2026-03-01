Ni California ni Nueva York: se instalan en Florida y dejan millones en efectivo

Un informe inmobiliario de fines de 2025 reveló una tendencia sobre la compra de propiedades en Estados Unidos. Datos de diciembre indican que a nivel nacional se utiliza menos el pago al contado como método. Sin embargo, la tendencia no parece reflejarse en Florida. Al contrario de grandes ciudades como Nueva York o metrópolis de California, en el Estado del Sol se mueven millones sin depender de préstamos.

Compras de viviendas en efectivo caen en EE.UU., pero Florida lidera

Los datos se desprenden de un análisis de Redfin. La empresa inmobiliaria tomó los registros de transacciones en 38 condados de las ciudades más grandes de EE.UU. durante diciembre de 2025.

Redfin elaboró un reporte sobre el uso de efectivo en el mercado inmobiliario durante diciembre del 2025 Jenny Kane - AP

Por la reducción de las tasas hipotecarias, se puede ver que los interesados optan cada vez más por préstamos y financiamiento y no por adquisiciones en cash. A pesar de esta situación de mercado, en Florida se elige el pago al contado a niveles más elevados que el promedio.

Esto se refleja en que las tres ciudades del país norteamericano con mayores porcentajes de compras de casas en efectivo son del Estado del Sol:

West Palm Beach : 47,2%

: 47,2% Jacksonville : 39,3%

: 39,3% Miami: 39,3%

Las cifras se mantienen considerablemente por encima del promedio del 29% nacional. Con respecto a lo que indican estos números, los expertos explican que esta modalidad es la preferida de los vendedores.

En un mercado de Florida donde las propiedades pueden estar varios meses sin movimiento, las ventas en efectivo son la mejor manera de cerrar rápido una transacción. Dado que se producen al contado, evitan las demoras que representan la eventual aprobación de un préstamo.

Estados Unidos muestra una tendencia a la baja en el uso del efectivo para comprar casas, pero Florida se mantiene por encima de esos valores Shutterstock

En paralelo, quienes tienen la posibilidad de desembolsar todo en un pago cuentan con una ventaja comparativa en el precio, ya que pueden obtener un valor hasta un 20% más bajo que el precio de tasación por abonar en efectivo.

Nueva York y California dependen más de hipotecas que Florida

En contraste con Florida, donde varias ciudades tienen casi la mitad de las transacciones en efectivo, el panorama es distinto en el Estado Dorado y la Gran Manzana. Según los datos de Redfin, estos fueron los porcentajes de ese método de pago en las mencionadas zonas:

Nueva York : 30,4%

: 30,4% San Francisco : 24,4%

: 24,4% Los Ángeles : 20,8%

: 20,8% San José : 20,2%

: 20,2% Sacramento: 19,6%

Así es Spruce Creek, el pueblo dónde los aviones se estacionan en las casas

Dentro de estos mercados, el préstamo convencional es la herramienta más usada para el financiamiento en la compra de propiedades.

Compras al contado tocan mínimo de cinco años en EE.UU.

De acuerdo con los números globales, las cifras de diciembre representan el porcentaje más bajo de este tipo de transacciones para el último mes del año desde 2020. Además, se consolida una tendencia.

El pico de esta forma de adquisición fue en diciembre del 2023 con un 35%. Esto se dio a partir de la suba de hipotecas, que llevó a que los compradores optaran por el pago al contado.

De esa cifra se bajó al 30% a fines de 2024 y al 29% de diciembre de 2025. La baja en las hipotecas y la ventaja para el financiamiento llevaron a la caída del uso del efectivo.