Ni Orlando ni Fort Myers: el “tesoro” escondido de Florida que parece detenido en el tiempo
Un destino tranquilo, de cultura vaquera, con antigüedades y otras sorpresas para los más aventureros
Ubicada entre Orlando y Fort Myers está una de las ciudades más tranquilas de Florida, con un ambiente relajado que permite a los turistas explorar sus antigüedades, arquitectura, o disfrutar de sus festivales y de su cultura vaquera, además de descubrir “tesoros” llenos de nostalgia.
La ciudad de Florida que parece detenida en el tiempo
La ciudad de Arcadia es el destino perfecto para unas vacaciones tranquilas, o para explorar sus mercados en busca de tesoros y antigüedades en las ferias mensuales que se realizan el cuarto sábado de cada mes, de acuerdo con Islands.
De la zona destaca la cultura vaquera, el ambiente relajado, y su ubicación en el condado de DeSoto, al sur de Orlando y al norte de Fort Myers, aunque se recomienda recorrer sus calles sin prisas.
Algunos de los principales atractivos de esta ciudad son:
- Edificios históricos y tiendas de antigüedades
Algunas de las infraestructuras que más destacan son el edificio Koch, construido en 1926 y que fue conocido como Rosin Arcade, en el que actualmente existen tiendas de antigüedades.
También está el Palacio de Justicia del Condado de DeSoto que tiene una arquitectura que data de 1913 con un hermoso diseño neoclásico.
El centro de la ciudad es ideal para una caminata, ya que los peatones pueden encontrar tiendas cercanas, cafeterías y otros locales familiares con atención amable y precios asequibles.
Para la compra de antigüedades se recomienda West Oak Street, donde se llevan a cabo las ferias mensuales. Asimismo está el Biggar and Biggar Antique Mall, ubicado en el corazón del distrito en Oak y Monroe.
- Su herencia vaquera y los rodeos
Algunos de los festivales y competencias más relevantes de la ciudad son el Rodeo del Campeonato All-Florida de Arcadia, que se celebra en marzo y octubre de cada año. Y el Festival de la Sandía del Condado de DeSoto que tiene lugar durante la primavera.
El primero es un desfile de toda la herencia vaquera de la región, además de rodeos de alto nivel, mientras que el segundo ofrece un ambiente familiar con música en vivo y juegos, así como el concurso de comer y escupir las semillas de las sandías.
- Entorno natural y actividades al aire libre
Los amantes de la aventura y la naturaleza también pueden divertirse en Arcadia, con algunos de los parques y atracciones más impresionantes. De acuerdo con Trip Advisor destacan el Morgan Park, Lions, Tigers & Bears, Brownville Park, entre otros.
Cómo llegar a Arcadia, Florida
Desde la ciudad de Jacksonville, Florida, existen dos maneras diferentes de viajar a Arcadia, de acuerdo con Rome 2 Rio.
En autobús el trayecto aproximado es de seis horas y media. Las salidas son de Jacksonville y existen diferentes horarios que deben consultarse con el operador Fixbus USA. La segunda es en automóvil y el trayecto es de aproximadamente cuatro horas y media, desde la misma ciudad.
Si se toma a la ciudad de Orlando como punto de partida, Arcadia se encuentra a menos de tres horas por transporte terrestre, según Rome 2 Rio. La forma más económica de llegar es en un automóvil particular y el recorrido consta de aproximadamente 107 millas (173 kilómetros).
Por otro lado, al partir de Fort Myers, el trayecto en vehículo es de aproximadamente una hora y se recorren poco más de 47 millas o (72 kilómetros), lo que lo convierte en el transporte más rápido y económico.
Algunas de las rutas más populares dentro de Florida, según Busbud, para llegar a la ciudad del legado vaquero parten de:
- Miami
- Orlando
- Rochester
- Fort Lauderdale
