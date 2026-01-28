¿Nieve en Orlando? El viento helado que ingresará en Florida durante las próximas horas

Aunque los especialistas aclaran que la probabilidad de ver nieve en Orlando es baja, el escenario meteorológico que se desarrollará en las próximas horas y durante el fin de semana contempla condiciones extremas en Florida. En específico, se esperan vientos helados, temperaturas históricamente bajas y un riesgo elevado de heladas severas.

Un amanecer gélido para el centro-este de Florida: el inicio del evento frío

Desde la madrugada del miércoles, la alta presión continental de origen ártico se apoderó del sureste de Estados Unidos y avanza con fuerza sobre Florida. Este sistema permite que aire extremadamente seco y frío domine gran parte de la atmósfera.

El frío se apodera del centro-este de Florida NWS

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Melbourne, donde se encuentra Orlando, las temperaturas en niveles medios ya reflejan este cambio, lo que anticipa mañanas muy frías y sensaciones térmicas inusuales para la región.

Durante este período inicial, que se extenderá hasta el viernes, las condiciones serán estables, pero marcadamente frías.

Las autoridades meteorológicas emitieron advertencias por bajas temperaturas, heladas y congelamiento en sectores del centro y este de Florida, con especial énfasis en las horas nocturnas y de la mañana.

Sensaciones térmicas durante las primeras horas del día entre 20°F y 30°F (-7°C a -1°C).

Temperaturas máximas diurnas que apenas repuntarán hacia valores entre 58°F y 68°F (14°C a 20°C), según la ubicación.

Riesgo de heladas que afecta tanto a zonas rurales como a comunidades suburbanas del área metropolitana de Orlando.

Cómo estará el clima en Orlando: heladas, pero con diferencias entre localidades

Orlando no queda exento de este panorama. Los pronósticos indican que las probabilidades de que se registren temperaturas de congelación varían según la localización. En áreas densamente urbanizadas, el riesgo es menor, mientras que en zonas periféricas y rurales aumenta de forma considerable.

El NWS señaló que, fuera de las autopistas de circunvalación, la posibilidad de heladas se incrementa de manera notable, con valores que en sectores rurales del sur del condado de Osceola alcanzan niveles muy altos.

Se esperan temperaturas en el punto de congelamiento para Orlando NWS

Clima del fin de semana en Orlando: viento intenso y un frío histórico

Lo más severo del episodio llegará entre el sábado por la noche y el domingo. Los modelos meteorológicos muestran una coincidencia poco frecuente: la interacción de corrientes en chorro polares, subtropicales y árticas, lo que dará lugar a una vaguada profunda sobre el sureste del país norteamericano. Este patrón favorecerá el desarrollo de una tormenta costera cerca de Florida, seguida por el ingreso directo de aire ártico.

El sábado, antes de la llegada del núcleo más frío, se espera el paso de un frente frío acompañado por ráfagas intensas. De acuerdo con el NWS de Melbourne, existe una probabilidad del 50% al 70% de que los vientos alcancen velocidades máximas de entre 35 y 45 millas por hora (56 a 72 km/h), especialmente durante la tarde y la noche.

La parte más severa del evento climático arribaría a Orlando entre el domingo y el lunes NWS

Clima del domingo y lunes: Orlando podría alcanzar un récord de 2010

Con el ingreso pleno del aire ártico, el domingo por la mañana podría marcar un antes y un después en los registros climáticos de la región. FOX 35 advirtió que Orlando podría acercarse o incluso descender por debajo de los 25°F (-4°C), un valor que no se observa desde diciembre de 2010.

El NWS reforzó esta idea al señalar una probabilidad elevada de heladas duras, definidas por temperaturas iguales o inferiores a 27°F (-3°C), en gran parte del centro-este de Florida.

Las sensaciones térmicas serán aún más extremas. En muchas zonas, existe una probabilidad muy alta de que el viento haga que el frío se perciba en valores de entre 13°F y 19°F (-11°C a -7°C), algo excepcional para esta latitud. El lunes por la mañana, aunque con vientos algo más leves, el riesgo de un nuevo congelamiento severo se mantendrá.