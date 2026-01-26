¿Caerán las temperaturas en Florida? El fenómeno paralelo a la gran tormenta y ola de frío invernal en EE.UU.

Mientras gran parte de Estados Unidos atraviesa una tormenta invernal histórica, Florida se encuentra al margen de los mayores impactos de nieve y hielo. A pesar de esto, los meteorólogos advirtieron que el sistema atmosférico que impulsa este evento nacional tendrá efectos claros y persistentes en el Estado Dorado.

Miami y el sur de Florida: del calor casi récord a un desplome térmico en pocas horas

El sur de Florida, incluida el área metropolitana de Miami, afrontará un cambio drástico de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Miami. En específico, pasará en cuestión de horas de un ambiente casi veraniego, con calor y humedad inusuales para finales de enero, a condiciones claramente invernales, impulsadas por un frente frío fuerte y una masa de aire continental mucho más seca y fría.

Luego de un lunes caluroso, se espera que el martes caigan las temperaturas en Miami NWS

Lunes por la tarde: una vez disipada la nubosidad, el calentamiento diurno y los vientos del suroeste y oeste favorecerán temperaturas inusualmente altas. En el este del sur de Florida, especialmente en áreas urbanas cercanas a la costa atlántica, se esperan máximas cercanas a valores récord, con registros en los 80°F medios a altos (aproximadamente 27°C a 31°C).

una vez disipada la nubosidad, el calentamiento diurno y los vientos del suroeste y oeste favorecerán temperaturas inusualmente altas. En el este del sur de Florida, especialmente en áreas urbanas cercanas a la costa atlántica, se esperan máximas cercanas a valores récord, con registros en los 80°F medios a altos (aproximadamente 27°C a 31°C). Tarde del lunes y el amanecer del martes: las temperaturas caerán entre 30°F y 40°F, un desplome poco frecuente para la región. Este enfriamiento rápido estará acompañado por vientos del norte que acentuarán la sensación de frío.

las temperaturas caerán entre 30°F y 40°F, un desplome poco frecuente para la región. Este enfriamiento rápido estará acompañado por vientos del norte que acentuarán la sensación de frío. Martes durante el día: con el ingreso pleno del aire seco y continental, las máximas quedarán muy por debajo de lo normal, hasta alcanzar apenas los bajos a medios 60°F (alrededor de 16°C a 19°C), pese a la presencia de sol.

con el ingreso pleno del aire seco y continental, las máximas quedarán muy por debajo de lo normal, hasta alcanzar apenas los bajos a medios 60°F (alrededor de 16°C a 19°C), pese a la presencia de sol. Resto de la semana: el NWS de Miami anticipa que el aire frío persistirá durante varios días. Las mañanas se mantendrán frías, especialmente en áreas al oeste del lago Okeechobee, donde se prevén mínimas en los bajos y medios 30°F (cerca de 0°C a 2°C), mientras que Miami y la franja costera del sureste mantendrán mínimos más moderados, generalmente en los 40°F y 50°F bajos (4°C a 10°C).

Tampa Bay: un giro brusco hacia un invierno prolongado

La oficina del NWS en Tampa Bay describió en su informe un cambio abrupto de condiciones tras varios días con registros inusualmente altos para finales de enero.

Tras días con registros inusualmente altos, el área de Tampa Bay experimentará un descenso térmico marcado NWS

Un frente frío avanzará lentamente sobre el área durante la mañana del lunes, acompañado por lluvias dispersas, nubosidad baja y visibilidad reducida, además de ráfagas del noroeste que superarán las 25 millas por hora (40 km/h). Sin embargo, el fenómeno más relevante no será la precipitación, sino el ingreso de aire ártico impulsado por un fuerte sistema de alta presión al norte de Florida.

Según los meteorólogos, este empuje de aire frío provocará un descenso marcado de las temperaturas, con heladas probables en gran parte de la península desde la noche del lunes y la mañana del martes.

Las temperaturas máximas del martes apenas se moverán entre los bajos 50°F y bajos 60°F (alrededor de 10°C a 16°C), un rango claramente inferior a lo habitual.

Lunes : paso del frente frío con lluvias aisladas, viento del noroeste con ráfagas superiores a 25 millas por hora (40 km/h) y descenso térmico progresivo.

: paso del frente frío con lluvias aisladas, viento del noroeste con ráfagas superiores a 25 millas por hora (40 km/h) y descenso térmico progresivo. Martes : ambiente frío y ventoso durante la mañana, con heladas en amplias zonas y máximas limitadas a los 50°F y 60°F bajos (10°C a 16°C).

: ambiente frío y ventoso durante la mañana, con heladas en amplias zonas y máximas limitadas a los 50°F y 60°F bajos (10°C a 16°C). Resto de la semana: patrón frío persistente que se extenderá hasta el fin de semana e incluso inicios de la próxima, con una nueva irrupción invernal prevista para sábado por la noche y domingo.

Melbourne: heladas, viento y un patrón que podría intensificarse

En el centro y este de Florida, la oficina del NWS en Melbourne ofreció un análisis más amplio del contexto atmosférico. El Estado Soleado se ubica entre dos sistemas opuestos: una dorsal cálida sobre el Caribe occidental y un profundo valle de aire frío que domina el centro y este del país norteamericano. Esa configuración permite que el aire ártico avance con fuerza una vez que el frente cruza la península.

La región central de Florida se encuentra atrapada entre una dorsal cálida en el Caribe y un profundo valle de aire frío al norte, configuración que permitirá que las temperaturas caigan hasta los 30°F bajos y medianos (0°C a 2°C) en las zonas interiores NWS

El lunes comenzó todavía con condiciones templadas, con registros en los bajos 70°F (alrededor de 21°C) durante la madrugada, algo poco común para finales de enero. Sin embargo, el frente frío atravesará la región durante el día, con una probabilidad de lluvias del 30% al 50% y vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 25 millas por hora (40 km/h). Por la noche, el ingreso de aire mucho más frío provocará una caída rápida de las temperaturas.

Lunes por la noche y martes : mínimas en los bajos y medianos 30°F (cerca de 0°C a 2°C) en zonas interiores, con advertencias por heladas al norte de Orlando y avisos de frío para gran parte del área.

: mínimas en los bajos y medianos 30°F (cerca de 0°C a 2°C) en zonas interiores, con advertencias por heladas al norte de Orlando y avisos de frío para gran parte del área. Martes a viernes : mañanas frías y tardes frescas, con temperaturas entre 10°F y 20°F por debajo de lo normal, incluso con cielo mayormente despejado.

: mañanas frías y tardes frescas, con temperaturas entre 10°F y 20°F por debajo de lo normal, incluso con cielo mayormente despejado. Fin de semana: escenario incierto, condicionado por la posible interacción de sistemas que podrían reforzar el ingreso de aire ártico y generar un nuevo descenso térmico.

Tallahassee: frío peligroso y riesgo de heladas

El panorama es aún más extremo en el noroeste de Florida, bajo la jurisdicción del NWS de Tallahassee. Allí, el frente frío cruzó antes del amanecer y dejó detrás un ambiente claramente invernal. En la madrugada del lunes, los termómetros ya mostraban contrastes notables, desde 72°F (22°C) en sectores del Big Bend hasta valores cercanos al punto de congelación en áreas más al norte.

En el noroeste del estado, se espera una helada dura prácticamente generalizada con temperaturas mínimas que oscilarán entre los altos 10°F y los 20°F medios (aproximadamente -8°C a -4°C) durante la noche del lunes NWS

Durante la noche del lunes, se espera una helada dura prácticamente generalizada, incluso en zonas costeras, con mínimas que oscilarán entre los altos 10°F y los 20°F medios (aproximadamente −8°C a −4°C).

Lunes y martes : advertencias por frío extremo y heladas duras, con sensaciones térmicas entre 9°F y 20°F (−13°C a −6°C).

: advertencias por frío extremo y heladas duras, con sensaciones térmicas entre 9°F y 20°F (−13°C a −6°C). Resto de la semana : altas probabilidades de heladas cada noche, salvo un leve respiro el jueves por la noche, con máximas diurnas que apenas alcanzarán los 40°F y 50°F (4°C a 10°C).

: altas probabilidades de heladas cada noche, salvo un leve respiro el jueves por la noche, con máximas diurnas que apenas alcanzarán los 40°F y 50°F (4°C a 10°C). Fin de semana: posibilidad de un nuevo refuerzo de aire frío desde el norte, lo que elevará nuevamente el riesgo de frío extremo.

Jacksonville: descenso rápido de temperaturas y heladas

En el noreste de Florida, el NWS de Jacksonville describió una transición acelerada hacia condiciones plenamente invernales. El frente ártico avanzará con una banda de lluvias y luego dará paso a cielos despejados, pero con vientos del noroeste persistentes.

Las temperaturas matinales del lunes representarán, en muchos casos, los valores más altos del día, ya que el aire frío se impondrá rápidamente durante la tarde.

El noreste de Florida verá cómo las temperaturas matinales del lunes representan los valores más altos del día, antes de que el frente ártico imponga mínimas de hasta 20°F bajos (-6°C) en las áreas interiores durante la madrugada NWS