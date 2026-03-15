No solo el Doral de Venezuela: cómo es la “Little Colombia” de Miami que afianza la cultura latina en Florida

Florida es uno de los estados que concentra la mayor población latina en EE.UU., con más de 6.7 millones de personas. Estas comunidades se establecen en distintos barrios como West Kendall, conocida como “Little Colombia” debido a la gran cantidad de restaurantes colombianos y de residentes de ese país en la zona.

Qué se sabe de “Little Colombia”, la zona colombiana en Miami

La presencia colombiana en West Kendall es significativa. De acuerdo con Patrimoney, se estima que más de 25.000 colombianos residen en Kendall, concentrándose en el extremo occidental y áreas como Country Walk y Kendale Lakes.

En ciertos sectores y barrios como Royal Palms, los colombianos representan más del 60 % de la población.

Este flujo migratorio se intensificó durante la década de los noventa, motivado por la búsqueda de mejores condiciones económicas y la situación de seguridad derivada del conflicto armado en Colombia por la expansión de guerrillas y el impacto paramilitar (AUC).

Vallenato y gastronomía colombiana: cómo es el día a día de “Little Colombia”

“Little Colombia” es considerado el vecindario más colombiano de toda Miami. De acuerdo con CNN, es común escuchar en las calles principales cumbia, vallenato y otros estilos musicales populares del país latinoamericano.

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“Yo diría que es el vecindario más colombiano de todo Miami, hay mucho parce, no se extraña la comida, es chévere y muy tranquilo, me gusta acá”, reconoció José Luis Juárez, de 36 años, en diálogo con el medio citado.

Otro de los pilares del lugar es su gastronomía. En la zona abundan negocios con nombres que evocan ciudades colombianas, como “Asados El Paisa”, “Tardes caleñas” o “Restaurante Medellín”.

En estos lugares, los residentes pueden mantener sus costumbres culinarias, como desayunar un café con buñuelos, pandebonos y almojábanas, o disfrutar de platos tradicionales como la bandeja paisa, el sancocho y el ajiaco.

“Es como estar allá”: las experiencias de los colombianos en Little Colombia

Residentes colombianos consideran West Kendall como un lugar “cómodo y familiar”.

Elizabet Camargo y su familia llegaron al condado a fines de 2022. Su esposo se mudó a EE.UU. un poco antes y vio en West Kendall un “buen lugar para sus hijos y su trabajo”.

“Mi esposo ya conocía a otros paisas, todos bien trabajadores, y cuando llegamos con mis hijos nos apoyaron mucho, nos daban consejos, nos recomendaban sitios, el colegio”, dijo la mujer de 38 años.

Camargo describe a West Kendall como un ambiente muy “antioqueño” en el que se pueden encontrar espacios para bailar y escuchar música popular.

“A veces vamos a parchar a un lugar, una discoteca de salsa, vallenato y otra popular y es como estar allá”, dijo.