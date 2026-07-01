Noticias de Florida: todas las leyes que entran en vigor este miércoles 1° de julio y que firmó Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó más de 200 proyectos durante 2026. De ese total, 132 nuevas leyes comenzaron a regir este miércoles 1° de julio. Estas normativas modifican aspectos vinculados con la seguridad pública, la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente, la vivienda, el funcionamiento del Estado y la economía.

Leyes de Florida 2026: cambios en carreteras, aeropuertos y transporte

De acuerdo con Click Orlando, varias de las normas que entran en vigor este 1° de julio modifican reglas vinculadas con la movilidad, la infraestructura y el transporte en Florida.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

HB 33 — Nuevos nombres de carreteras: Renombra diversos tramos de carreteras estatales en honor a figuras como Charlie Kirk y Donald J. Trump.

Renombra diversos tramos de carreteras estatales en honor a figuras como Charlie Kirk y Donald J. Trump. HB 35 — Infractores de tráfico: Incluye el cargo de conducir sin una licencia válida en los criterios para designar a una persona como “infractor de tráfico habitual”.

Incluye el cargo de conducir sin una licencia válida en los criterios para designar a una persona como “infractor de tráfico habitual”. SB 418 — Programa Sobre Azul: Crea sobres azules con pautas de comunicación para mejorar las interacciones entre conductores autistas y la policía.

Crea sobres azules con pautas de comunicación para mejorar las interacciones entre conductores autistas y la policía. SB 422 — Transmisiones aeroportuarias: Prohíbe a los aeropuertos cobrar tarifas a aeronaves pequeñas basándose únicamente en sus sistemas de transmisión automática ADS-B.

Prohíbe a los aeropuertos cobrar tarifas a aeronaves pequeñas basándose únicamente en sus sistemas de transmisión automática ADS-B. SB 584 — Escuelas de conducción comercial: Facilita a las oficinas de recaudación de impuestos de los condados combatir el fraude y las prácticas engañosas en las escuelas de manejo comercial.

Facilita a las oficinas de recaudación de impuestos de los condados combatir el fraude y las prácticas engañosas en las escuelas de manejo comercial. SB 628 — Autopista Trump y otros nombres: Renombra más de una docena de carreteras y designa el aeropuerto de Tallahassee en honor a Bobby Bowden y un tramo de la SR-80 como la Autopista Donald J. Trump.

Renombra más de una docena de carreteras y designa el aeropuerto de Tallahassee en honor a Bobby Bowden y un tramo de la SR-80 como la Autopista Donald J. Trump. HB 919 — Aeropuerto Donald Trump: Otorga al estado la facultad exclusiva de nombrar aeropuertos comerciales y renombra el de Palm Beach como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.

Otorga al estado la facultad exclusiva de nombrar aeropuertos comerciales y renombra el de Palm Beach como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump. HB 1093 — Vertipuertos: Incluye a los vertipuertos y sistemas de carga como proyectos que pueden recibir financiamiento bajo asociaciones público-privadas.

Incluye a los vertipuertos y sistemas de carga como proyectos que pueden recibir financiamiento bajo asociaciones público-privadas. HB 1103 — Restricciones de embarcaciones: Permite a los gobiernos locales regular embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas y los permisos de anclaje a largo plazo.

Permite a los gobiernos locales regular embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas y los permisos de anclaje a largo plazo. HB 1103 — Restricciones de embarcaciones: Autoriza el uso de oficiales locales de cumplimiento de códigos para administrar las leyes sobre embarcaciones abandonadas en aguas estatales.

Nuevas leyes de Florida: seguridad pública, delitos sexuales y justicia penal

Uno de los bloques más amplios de la nueva legislación apunta al sistema de justicia penal y la seguridad pública. Las normas fortalecen las penas para determinados delitos, amplían restricciones para agresores sexuales y reincidentes, modifican procedimientos judiciales y de investigación, incorporan nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad y actualizan distintas disposiciones.

La ley firmada por DeSantis que entra en vigor en julio de 2026

SB 52 — Servicios de seguridad: Exime a los voluntarios armados en lugares de culto de las regulaciones estatales sobre servicios de seguridad privada.

Exime a los voluntarios armados en lugares de culto de las regulaciones estatales sobre servicios de seguridad privada. SB 168 — Alteraciones del orden público: Declara los centros de juego ilegales como molestias públicas y aumenta drásticamente las multas diarias por persistir en la actividad.

Declara los centros de juego ilegales como molestias públicas y aumenta drásticamente las multas diarias por persistir en la actividad. HB 177 — Conflicto de intereses: Permite a los jueces nombrar defensores públicos de otras regiones en casos de pena de muerte cuando existen conflictos de interés locales.

Permite a los jueces nombrar defensores públicos de otras regiones en casos de pena de muerte cuando existen conflictos de interés locales. HB 199 — Asuntos de veteranos: Facilita la entrada a tribunales para veteranos al eliminar la necesidad de aprobación previa del fiscal estatal.

Facilita la entrada a tribunales para veteranos al eliminar la necesidad de aprobación previa del fiscal estatal. SB 212 — Delincuentes sexuales: Prohíbe a ciertos delincuentes vivir cerca de piscinas públicas y refuerza las facultades de arresto y radios de distancia donde hay niños.

Prohíbe a ciertos delincuentes vivir cerca de piscinas públicas y refuerza las facultades de arresto y radios de distancia donde hay niños. HB 245 — Pornografía infantil: Cambia legalmente el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”.

Cambia legalmente el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”. HB 271 — Fianzas: Somete a las aseguradoras de fianzas extranjeras a los mismos requisitos de informes que las aseguradoras nacionales.

Somete a las aseguradoras de fianzas extranjeras a los mismos requisitos de informes que las aseguradoras nacionales. HB 277 — Violencia doméstica: Incrementa las penas por reincidencia, eleva los fondos de reubicación para víctimas y protege a las mascotas en órdenes de alejamiento.

Incrementa las penas por reincidencia, eleva los fondos de reubicación para víctimas y protege a las mascotas en órdenes de alejamiento. SB 296 — Violencia doméstica: Ordena un estudio sobre la viabilidad de crear un sistema de alerta 911 específico para casos de violencia doméstica y de pareja.

Ordena un estudio sobre la viabilidad de crear un sistema de alerta 911 específico para casos de violencia doméstica y de pareja. SB 298 — Registros públicos (violencia doméstica): Amplía las exenciones de registros públicos para víctimas que participan en el programa estatal de confidencialidad.

Amplía las exenciones de registros públicos para víctimas que participan en el programa estatal de confidencialidad. HB 359 — Órdenes de registro: Establece plazos obligatorios de entre 10 y 365 días para que la policía devuelva las órdenes de registro a los tribunales.

Establece plazos obligatorios de entre 10 y 365 días para que la policía devuelva las órdenes de registro a los tribunales. SB 436 — Agresión por delito grave: Permite elevar una agresión menor a delito grave si el atacante tiene antecedentes de resistencia violenta a la autoridad.

Permite elevar una agresión menor a delito grave si el atacante tiene antecedentes de resistencia violenta a la autoridad. HB 445 — Crímenes peligrosos: Clasifica la explotación infantil y la pornografía digital como crímenes peligrosos, limitando la libertad bajo fianza sin fianza monetaria.

Clasifica la explotación infantil y la pornografía digital como crímenes peligrosos, limitando la libertad bajo fianza sin fianza monetaria. HB 477 — Parafernalia de drogas: Excluye de la definición de parafernalia los productos usados exclusivamente para detectar xilacina en drogas controladas.

Excluye de la definición de parafernalia los productos usados exclusivamente para detectar xilacina en drogas controladas. HB 491 — Contenido basado en la fe (BIP): Permite que los programas de intervención para maltratadores ofrezcan actividades religiosas voluntarias adicionales.

Permite que los programas de intervención para maltratadores ofrezcan actividades religiosas voluntarias adicionales. SB 504 — Cámaras corporales: Exige políticas de uso y almacenamiento para las agencias que permiten que sus inspectores de códigos usen cámaras corporales.

Exige políticas de uso y almacenamiento para las agencias que permiten que sus inspectores de códigos usen cámaras corporales. SB 506 — Registros públicos (cámaras corporales): Exime de divulgación pública grabaciones de inspectores hechas en lugares privados como hogares o centros de salud.

Exime de divulgación pública grabaciones de inspectores hechas en lugares privados como hogares o centros de salud. SB 590 — Estatuto de limitaciones: Suspende el plazo para procesar a quienes no denuncien abuso infantil hasta que la policía tenga conocimiento de la infracción.

Suspende el plazo para procesar a quienes no denuncien abuso infantil hasta que la policía tenga conocimiento de la infracción. HB 625 — Miembros de la JAC: Incrementa de cuatro a siete el número de miembros que integran la Comisión Administrativa de Justicia.

Incrementa de cuatro a siete el número de miembros que integran la Comisión Administrativa de Justicia. SB 656 — Crímenes contra niños: Financia programas para que la policía local combata la explotación infantil en internet y persiga a quienes acechan a menores.

Financia programas para que la policía local combata la explotación infantil en internet y persiga a quienes acechan a menores. SB 820 — Informes de tribunales de resolución de problemas: Exige datos más detallados en informes anuales de tribunales de salud mental, veteranos y consumo problemático de sustancias.

Exige datos más detallados en informes anuales de tribunales de salud mental, veteranos y consumo problemático de sustancias. HB 913 — Servicios para reclusos: Garantiza que los fondos fiduciarios se usen exclusivamente en programas de reintegración social y mejoras de salud en prisiones.

Garantiza que los fondos fiduciarios se usen exclusivamente en programas de reintegración social y mejoras de salud en prisiones. HB 925 — Secretarios judiciales: Aumenta la financiación para los secretarios de los tribunales sin elevar las tarifas existentes a los ciudadanos.

Aumenta la financiación para los secretarios de los tribunales sin elevar las tarifas existentes a los ciudadanos. HB 1069 — Verificación de antecedentes: Refuerza los requisitos de antecedentes para entrenadores y prohíbe ocultar arrestos en ciertos procesos de limpieza de historial.

Refuerza los requisitos de antecedentes para entrenadores y prohíbe ocultar arrestos en ciertos procesos de limpieza de historial. HB 1159 — Delitos sexuales: Endurece penas por material de abuso sexual infantil, crea delitos de cadena perpetua y prohíbe mascotas a ciertos infractores.

Endurece penas por material de abuso sexual infantil, crea delitos de cadena perpetua y prohíbe mascotas a ciertos infractores. HB 1405 — Personas desaparecidas: Restablece un proyecto estatal para proveer dispositivos de búsqueda y rescate a personas con necesidades especiales.

Restablece un proyecto estatal para proveer dispositivos de búsqueda y rescate a personas con necesidades especiales. HB 1407 — Acciones civiles: Establece límites de tiempo estrictos para presentar demandas por discriminación laboral tras la queja inicial ante el Estado.

Establece límites de tiempo estrictos para presentar demandas por discriminación laboral tras la queja inicial ante el Estado. HB 1471 — Organizaciones terroristas: Crea procesos para designar grupos terroristas y prohíbe su financiamiento o presencia en instituciones educativas.

Crea procesos para designar grupos terroristas y prohíbe su financiamiento o presencia en instituciones educativas. HB 1473 — Registros públicos (Terrorismo): Protege la información sensible sobre seguridad nacional compartida entre funcionarios estatales.

Protege la información sensible sobre seguridad nacional compartida entre funcionarios estatales. HB 5401 — Sistema de tribunales estatales: Elimina un fondo de mediación y transfiere sus activos al Fondo de Ingresos de los Tribunales Estatales.

Elimina un fondo de mediación y transfiere sus activos al Fondo de Ingresos de los Tribunales Estatales. HB 5403-E — Instalaciones correccionales: Destina 50 millones de dólares anuales para infraestructura carcelaria y ordena la planificación de un nuevo hospital para reclusos.

Educación en Florida: qué cambia en escuelas, universidades y deportes estudiantiles

El sistema educativo también registra una importante cantidad de modificaciones. Las reformas alcanzan a estudiantes, docentes, entrenadores, consejeros escolares, juntas escolares y universidades.

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SB 124 — Escuelas virtuales de Florida: Realiza ajustes técnicos en la FLVS, incluyendo cómo se contabiliza a los estudiantes para el financiamiento estatal.

Realiza ajustes técnicos en la FLVS, incluyendo cómo se contabiliza a los estudiantes para el financiamiento estatal. SB 178 — Atletismo escolar: Permite a entrenadores usar hasta $15,000 anuales de fondos propios para comida y transporte de sus atletas estudiantiles.

Permite a entrenadores usar hasta $15,000 anuales de fondos propios para comida y transporte de sus atletas estudiantiles. SB 182 — Mentores de maestros: Establece un programa para colocar a maestros expertos como mentores en escuelas con bajo rendimiento escolar.

Establece un programa para colocar a maestros expertos como mentores en escuelas con bajo rendimiento escolar. HB 453 — Diplomas de secundaria: Permite que estudiantes con discapacidad usen su participación en Olimpiadas Especiales para cumplir requisitos de educación física.

Permite que estudiantes con discapacidad usen su participación en Olimpiadas Especiales para cumplir requisitos de educación física. SB 538 — Actividades extracurriculares: Facilita que estudiantes participen en deportes en otras escuelas del distrito si su escuela actual no los ofrece.

Facilita que estudiantes participen en deportes en otras escuelas del distrito si su escuela actual no los ofrece. HB 561 — Educator Preparation: Facilita el regreso de maestros con licencias vencidas mediante licencias temporales y formación gratuita.

Facilita el regreso de maestros con licencias vencidas mediante licencias temporales y formación gratuita. HB 753 — Consejeros escolares: Exime a los consejeros de ciertos requisitos de formación docente en el aula, dejando la contratación a discreción del distrito.

Exime a los consejeros de ciertos requisitos de formación docente en el aula, dejando la contratación a discreción del distrito. SB 824 — Propiedad escolar: Obliga a los distritos a realizar un inventario anual de sus terrenos sin uso para evaluar su mejor aprovechamiento.

Obliga a los distritos a realizar un inventario anual de sus terrenos sin uso para evaluar su mejor aprovechamiento. HB 851 — Aprendizaje sobre autismo: Exige a los distritos brindar formación anual específica sobre autismo al personal docente y administrativo.

Exige a los distritos brindar formación anual específica sobre autismo al personal docente y administrativo. HB 1073 — Derechos de juntas escolares: Otorga a los miembros acceso a documentos del distrito y libertad para comentar públicamente sobre sus funciones.

Otorga a los miembros acceso a documentos del distrito y libertad para comentar públicamente sobre sus funciones. HB 1081 — Aprendizaje de ciberseguridad: Establece un programa de enseñanza práctica en ciberseguridad en la Universidad del Sur de Florida.

Establece un programa de enseñanza práctica en ciberseguridad en la Universidad del Sur de Florida. HB 1115 — Asesoramiento genético: Crea subvenciones para apoyar los programas de posgrado en asesoramiento genético en universidades estatales.

Crea subvenciones para apoyar los programas de posgrado en asesoramiento genético en universidades estatales. HB 1201 — Salud estudiantil: Actualiza el cuidado de alumnos con epilepsia y exige carteles sobre cómo responder ante convulsiones en las escuelas.

Actualiza el cuidado de alumnos con epilepsia y exige carteles sobre cómo responder ante convulsiones en las escuelas. HB 1279 — Teacher Funding: Permite incentivos salariales directos para maestros destacados que enseñen en escuelas de bajo rendimiento y bonos por cursos avanzados.

Permite incentivos salariales directos para maestros destacados que enseñen en escuelas de bajo rendimiento y bonos por cursos avanzados. SB 1296 — Medidas contra sindicatos: Regula las elecciones sindicales escolares y aumenta significativamente las multas por participar en huelgas ilegales.

Regula las elecciones sindicales escolares y aumenta significativamente las multas por participar en huelgas ilegales. SB 1690 — Servicios de aprendizaje temprano: Obliga a difundir electrónicamente información sobre todos los centros de cuidado infantil a la comunidad.

Salud en Florida: reformas para hospitales, pacientes, veteranos y licencias médicas

Las nuevas disposiciones incluyen reformas que impactan en hospitales, profesionales de la salud, pacientes, personas con discapacidad, adultos mayores, veteranos y programas de asistencia social.

Ron DeSantis repudió la decisión de la Corte Suprema

HB 47 — Diagnósticos médicos: Permite a padres solicitar una segunda evaluación médica cuando el DCF retira a un menor de su hogar.

Permite a padres solicitar una segunda evaluación médica cuando el DCF retira a un menor de su hogar. HB 89 — Recetas veterinarias: Los veterinarios deben informar a sus clientes que tienen derecho a surtir sus recetas en la farmacia de su elección.

Los veterinarios deben informar a sus clientes que tienen derecho a surtir sus recetas en la farmacia de su elección. SB 192 — Fondos de pacientes: Elimina el tope de $1,500 en anticipos que un quiropráctico puede recibir por servicios futuros.

Elimina el tope de $1,500 en anticipos que un quiropráctico puede recibir por servicios futuros. HB 253 — Cuidado dental: Amplía la elegibilidad para el programa de ayuda dental para veteranos hasta el 400% del nivel de pobreza federal.

Amplía la elegibilidad para el programa de ayuda dental para veteranos hasta el 400% del nivel de pobreza federal. SB 340 — Trata de personas: Requiere que los graduados de enfermería completen un curso sobre trata de personas para poder obtener su licencia.

Requiere que los graduados de enfermería completen un curso sobre trata de personas para poder obtener su licencia. HB 355 — Protección del paciente: Establece estándares mínimos de atención pediátrica en las salas de emergencia de los hospitales de Florida.

Establece estándares mínimos de atención pediátrica en las salas de emergencia de los hospitales de Florida. SB 428 — Prevención de ahogamientos: Eleva hasta los 7 años la edad permitida para participar en el programa de cupones para clases de natación.

Eleva hasta los 7 años la edad permitida para participar en el programa de cupones para clases de natación. HB 565 — Personas con discapacidades: Reconoce el síndrome de Tatton-Brown-Rahman para servicios estatales y endurece los controles de antecedentes del personal.

Reconoce el síndrome de Tatton-Brown-Rahman para servicios estatales y endurece los controles de antecedentes del personal. HB 569 — Servicios forenses para clientes: Permite a la APD alojar a clientes forenses y no forenses en las mismas áreas bajo condiciones de seguridad.

Permite a la APD alojar a clientes forenses y no forenses en las mismas áreas bajo condiciones de seguridad. SB 578 — Concientización sobre el Alzheimer: Ordena el desarrollo de una iniciativa estatal para informar y apoyar a los afectados por demencias.

Ordena el desarrollo de una iniciativa estatal para informar y apoyar a los afectados por demencias. SB 598 — Servicios funerarios: Prohíbe contratos exclusivos de funerarias con centros de cuidados y regula la disposición de restos no reclamados.

Prohíbe contratos exclusivos de funerarias con centros de cuidados y regula la disposición de restos no reclamados. HB 697 — Precios de medicamentos: Impide que los administradores de farmacia obliguen a las farmacias a operar con pérdidas al despachar fármacos.

Impide que los administradores de farmacia obliguen a las farmacias a operar con pérdidas al despachar fármacos. SB 816 — Investigación sobre diabetes: Designa al Instituto de Diabetes de la UF como centro de referencia estatal para investigación y tratamiento.

Designa al Instituto de Diabetes de la UF como centro de referencia estatal para investigación y tratamiento. SB 844 — Enfermedad de células falciformes: Incluye información sobre el manejo del dolor para estos pacientes en cursos sobre sustancias controladas.

Incluye información sobre el manejo del dolor para estos pacientes en cursos sobre sustancias controladas. HB 867 — Punción seca: Autoriza a los terapeutas ocupacionales a realizar punción seca tras cumplir con formación específica.

Autoriza a los terapeutas ocupacionales a realizar punción seca tras cumplir con formación específica. SB 984 — Beneficios para bomberos: Amplía el acceso a pagos por discapacidad y muerte a bomberos tras un diagnóstico de cáncer.

Amplía el acceso a pagos por discapacidad y muerte a bomberos tras un diagnóstico de cáncer. SB 1022 — Iniciativas infantiles: Crea redes de servicios en Bay y Broward para mejorar resultados de salud y educación en zonas desfavorecidas.

Crea redes de servicios en Bay y Broward para mejorar resultados de salud y educación en zonas desfavorecidas. SB 1030 — Recovery Residences: Facilita la adición de servicios a proveedores de tratamiento de adicciones que tengan un historial operativo limpio.

Facilita la adición de servicios a proveedores de tratamiento de adicciones que tengan un historial operativo limpio. HB 1121 — Servicios para discapacitados: Incluye alimentos y suplementos nutricionales como usos permitidos de subsidios para ancianos en casa.

Incluye alimentos y suplementos nutricionales como usos permitidos de subsidios para ancianos en casa. HB 1175 — Office Surgery Suites: Establece nuevas normas de seguridad en consultorios quirúrgicos permitiendo hasta seis pacientes ambulatorios.

Establece nuevas normas de seguridad en consultorios quirúrgicos permitiendo hasta seis pacientes ambulatorios. SB 1246 — Fondo de educación de enfermería: Amplía fondos para combatir la escasez de personal en diversos programas de educación de ciencias de la salud.

Amplía fondos para combatir la escasez de personal en diversos programas de educación de ciencias de la salud. HB 1347 — Personal de laboratorio: Adopta cualificaciones federales como requisitos mínimos para licencias de tecnólogos de laboratorio clínico.

Adopta cualificaciones federales como requisitos mínimos para licencias de tecnólogos de laboratorio clínico. HB 1443 — Registro de Parkinson: Crea un registro estatal para que los médicos informen datos sobre pacientes diagnosticados con Parkinson.

Crea un registro estatal para que los médicos informen datos sobre pacientes diagnosticados con Parkinson. HB 1445 — Registros públicos (Parkinson): Protege la identidad de los pacientes inscritos en el nuevo registro estatal de la enfermedad de Parkinson.

Protege la identidad de los pacientes inscritos en el nuevo registro estatal de la enfermedad de Parkinson. HB 1509 — Veterinarian Licensure: Permite a veterinarios de otros estados obtener su licencia en Florida más fácilmente si su permiso actual está en buen estado.

Permite a veterinarios de otros estados obtener su licencia en Florida más fácilmente si su permiso actual está en buen estado. HB 1515 — Registros públicos (fibromas): Protege la identidad de las pacientes en la base de datos de investigación sobre fibromas uterinos.

Protege la identidad de las pacientes en la base de datos de investigación sobre fibromas uterinos. HB 5301-E — Cuidado de la salud: Ajusta leyes sobre tamizaje neonatal y crea programas de apoyo para familias de acogida y servicios de Medicaid.

Medio ambiente y vivienda en Florida: nuevas reglas sobre construcción, PFAS y desarrollo urbano

Otro conjunto de normas modifica la regulación sobre protección ambiental, gestión del agua, construcción, planificación territorial y vivienda.

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HB 167 — Minería de fosfato: Establece una defensa legal contra la responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato bajo ciertas condiciones.

Establece una defensa legal contra la responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato bajo ciertas condiciones. SB 302 — Resiliencia costera: Protege la reserva Terra Ceia y agiliza permisos para restauraciones costeras basadas en la naturaleza.

Protege la reserva Terra Ceia y agiliza permisos para restauraciones costeras basadas en la naturaleza. HB 425 — Cementerios históricos: Obliga a aprobar rezonificaciones de tierras sobrantes de cementerios afroamericanos para financiar su mantenimiento.

Obliga a aprobar rezonificaciones de tierras sobrantes de cementerios afroamericanos para financiar su mantenimiento. HB 441 — Tierras de conservación: Exige notificar públicamente cualquier plan de venta o intercambio de tierras protegidas por distritos de aguas.

Exige notificar públicamente cualquier plan de venta o intercambio de tierras protegidas por distritos de aguas. SB 594 — Asistencia para vivienda: Permite que fondos locales ayuden a dueños de casas móviles a pagar hasta seis meses del alquiler de sus lotes.

Permite que fondos locales ayuden a dueños de casas móviles a pagar hasta seis meses del alquiler de sus lotes. SB 686 — Enclaves agrícolas: Permite a dueños de tierras agrícolas rodeadas de ciudad presentar planes para viviendas unifamiliares con menos trabas.

Permite a dueños de tierras agrícolas rodeadas de ciudad presentar planes para viviendas unifamiliares con menos trabas. HB 755 — Áreas de importancia estatal: Extiende fondos para compra de tierras en los Cayos y facilita proyectos de vivienda de Hábitat para la Humanidad.

Extiende fondos para compra de tierras en los Cayos y facilita proyectos de vivienda de Hábitat para la Humanidad. HB 803 — Permisos de construcción: Limita las reglas locales sobre vidrios comerciales y establece plazos de vigencia para los permisos de edificación.

Limita las reglas locales sobre vidrios comerciales y establece plazos de vigencia para los permisos de edificación. SB 848 — Stormwater Treatment: Permite medidas compensatorias de tratamiento de agua cuando la calidad ambiental sea un obstáculo para cumplir estándares.

Permite medidas compensatorias de tratamiento de agua cuando la calidad ambiental sea un obstáculo para cumplir estándares. HB 927 — Local Land Planning: Crea un registro de contratistas calificados para agilizar la revisión previa de planos y permisos de desarrollo.

Crea un registro de contratistas calificados para agilizar la revisión previa de planos y permisos de desarrollo. HB 929 — Chickee Regulation: Prohíbe ordenanzas que impidan a miembros de tribus Miccosukee o Seminole construir viviendas tradicionales “chickees”.

Prohíbe ordenanzas que impidan a miembros de tribus Miccosukee o Seminole construir viviendas tradicionales “chickees”. HB 1019 — Espuma contra incendios: Elimina gradualmente las espumas de extinción que contienen sustancias químicas tóxicas PFAS.

Elimina gradualmente las espumas de extinción que contienen sustancias químicas tóxicas PFAS. HB 1217 — Gases de efecto invernadero: Prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas de emisiones netas cero o impuestos al carbono.

Prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas de emisiones netas cero o impuestos al carbono. HB 1219 — Isla Spoil: Designa una isla de manglares en Júpiter en honor a Andrew “Red” Harris, fallecido en un accidente náutico.

Designa una isla de manglares en Júpiter en honor a Andrew “Red” Harris, fallecido en un accidente náutico. HB 1389 — Vivienda asequible: Actualiza la ley para facilitar el desarrollo de apartamentos asequibles en terrenos de municipios y distritos escolares.

Actualiza la ley para facilitar el desarrollo de apartamentos asequibles en terrenos de municipios y distritos escolares. HB 1417 — Protección ambiental: Disuelve la Comisión de Regulación Ambiental para agilizar procesos y regula el control de sedimentos en granjas solares.

Disuelve la Comisión de Regulación Ambiental para agilizar procesos y regula el control de sedimentos en granjas solares. SB 1602 — Vivienda para veteranos: Crea incentivos económicos para que dueños de viviendas las mantengan reservadas para veteranos.

Crea incentivos económicos para que dueños de viviendas las mantengan reservadas para veteranos. SB 1614 — Florida Building Code: Restringe el uso de fondos sobrantes de la aplicación del código para construir edificios de oficinas de agencias locales.

Restringe el uso de fondos sobrantes de la aplicación del código para construir edificios de oficinas de agencias locales. HB 4085 — Condado de Okeechobee: Otorga tierras estatales a la autoridad local para la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Otorga tierras estatales a la autoridad local para la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales. HB 5701-E — Petroleum Cleanup: El Estado asume costos de limpieza de sitios contaminados con petróleo, eliminando deducibles para las partes afectadas.

Economía y presupuesto en Florida: administración pública, seguros y fondos estatales desde julio

Un conjunto de normativas que entran en vigor este miércoles alcanzan aspectos muy distintos de la administración estatal.

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