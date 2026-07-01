Noticias de Florida: todas las leyes que entran en vigor este miércoles 1° de julio y que firmó Ron DeSantis
Iniciativas vinculadas a autopistas, aeropuertos, escuelas, hospitales, cárceles, mascotas y veteranos integran el paquete aprobado por el mandatario republicano
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó más de 200 proyectos durante 2026. De ese total, 132 nuevas leyes comenzaron a regir este miércoles 1° de julio. Estas normativas modifican aspectos vinculados con la seguridad pública, la educación, la salud, el transporte, el medio ambiente, la vivienda, el funcionamiento del Estado y la economía.
Leyes de Florida 2026: cambios en carreteras, aeropuertos y transporte
De acuerdo con Click Orlando, varias de las normas que entran en vigor este 1° de julio modifican reglas vinculadas con la movilidad, la infraestructura y el transporte en Florida.
- HB 33 — Nuevos nombres de carreteras: Renombra diversos tramos de carreteras estatales en honor a figuras como Charlie Kirk y Donald J. Trump.
- HB 35 — Infractores de tráfico: Incluye el cargo de conducir sin una licencia válida en los criterios para designar a una persona como “infractor de tráfico habitual”.
- SB 418 — Programa Sobre Azul: Crea sobres azules con pautas de comunicación para mejorar las interacciones entre conductores autistas y la policía.
- SB 422 — Transmisiones aeroportuarias: Prohíbe a los aeropuertos cobrar tarifas a aeronaves pequeñas basándose únicamente en sus sistemas de transmisión automática ADS-B.
- SB 584 — Escuelas de conducción comercial: Facilita a las oficinas de recaudación de impuestos de los condados combatir el fraude y las prácticas engañosas en las escuelas de manejo comercial.
- SB 628 — Autopista Trump y otros nombres: Renombra más de una docena de carreteras y designa el aeropuerto de Tallahassee en honor a Bobby Bowden y un tramo de la SR-80 como la Autopista Donald J. Trump.
- HB 919 — Aeropuerto Donald Trump: Otorga al estado la facultad exclusiva de nombrar aeropuertos comerciales y renombra el de Palm Beach como Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.
- HB 1093 — Vertipuertos: Incluye a los vertipuertos y sistemas de carga como proyectos que pueden recibir financiamiento bajo asociaciones público-privadas.
- HB 1103 — Restricciones de embarcaciones: Permite a los gobiernos locales regular embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas y los permisos de anclaje a largo plazo.
- HB 1103 — Restricciones de embarcaciones: Autoriza el uso de oficiales locales de cumplimiento de códigos para administrar las leyes sobre embarcaciones abandonadas en aguas estatales.
Nuevas leyes de Florida: seguridad pública, delitos sexuales y justicia penal
Uno de los bloques más amplios de la nueva legislación apunta al sistema de justicia penal y la seguridad pública. Las normas fortalecen las penas para determinados delitos, amplían restricciones para agresores sexuales y reincidentes, modifican procedimientos judiciales y de investigación, incorporan nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad y actualizan distintas disposiciones.
- SB 52 — Servicios de seguridad: Exime a los voluntarios armados en lugares de culto de las regulaciones estatales sobre servicios de seguridad privada.
- SB 168 — Alteraciones del orden público: Declara los centros de juego ilegales como molestias públicas y aumenta drásticamente las multas diarias por persistir en la actividad.
- HB 177 — Conflicto de intereses: Permite a los jueces nombrar defensores públicos de otras regiones en casos de pena de muerte cuando existen conflictos de interés locales.
- HB 199 — Asuntos de veteranos: Facilita la entrada a tribunales para veteranos al eliminar la necesidad de aprobación previa del fiscal estatal.
- SB 212 — Delincuentes sexuales: Prohíbe a ciertos delincuentes vivir cerca de piscinas públicas y refuerza las facultades de arresto y radios de distancia donde hay niños.
- HB 245 — Pornografía infantil: Cambia legalmente el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”.
- HB 271 — Fianzas: Somete a las aseguradoras de fianzas extranjeras a los mismos requisitos de informes que las aseguradoras nacionales.
- HB 277 — Violencia doméstica: Incrementa las penas por reincidencia, eleva los fondos de reubicación para víctimas y protege a las mascotas en órdenes de alejamiento.
- SB 296 — Violencia doméstica: Ordena un estudio sobre la viabilidad de crear un sistema de alerta 911 específico para casos de violencia doméstica y de pareja.
- SB 298 — Registros públicos (violencia doméstica): Amplía las exenciones de registros públicos para víctimas que participan en el programa estatal de confidencialidad.
- HB 359 — Órdenes de registro: Establece plazos obligatorios de entre 10 y 365 días para que la policía devuelva las órdenes de registro a los tribunales.
- SB 436 — Agresión por delito grave: Permite elevar una agresión menor a delito grave si el atacante tiene antecedentes de resistencia violenta a la autoridad.
- HB 445 — Crímenes peligrosos: Clasifica la explotación infantil y la pornografía digital como crímenes peligrosos, limitando la libertad bajo fianza sin fianza monetaria.
- HB 477 — Parafernalia de drogas: Excluye de la definición de parafernalia los productos usados exclusivamente para detectar xilacina en drogas controladas.
- HB 491 — Contenido basado en la fe (BIP): Permite que los programas de intervención para maltratadores ofrezcan actividades religiosas voluntarias adicionales.
- SB 504 — Cámaras corporales: Exige políticas de uso y almacenamiento para las agencias que permiten que sus inspectores de códigos usen cámaras corporales.
- SB 506 — Registros públicos (cámaras corporales): Exime de divulgación pública grabaciones de inspectores hechas en lugares privados como hogares o centros de salud.
- SB 590 — Estatuto de limitaciones: Suspende el plazo para procesar a quienes no denuncien abuso infantil hasta que la policía tenga conocimiento de la infracción.
- HB 625 — Miembros de la JAC: Incrementa de cuatro a siete el número de miembros que integran la Comisión Administrativa de Justicia.
- SB 656 — Crímenes contra niños: Financia programas para que la policía local combata la explotación infantil en internet y persiga a quienes acechan a menores.
- SB 820 — Informes de tribunales de resolución de problemas: Exige datos más detallados en informes anuales de tribunales de salud mental, veteranos y consumo problemático de sustancias.
- HB 913 — Servicios para reclusos: Garantiza que los fondos fiduciarios se usen exclusivamente en programas de reintegración social y mejoras de salud en prisiones.
- HB 925 — Secretarios judiciales: Aumenta la financiación para los secretarios de los tribunales sin elevar las tarifas existentes a los ciudadanos.
- HB 1069 — Verificación de antecedentes: Refuerza los requisitos de antecedentes para entrenadores y prohíbe ocultar arrestos en ciertos procesos de limpieza de historial.
- HB 1159 — Delitos sexuales: Endurece penas por material de abuso sexual infantil, crea delitos de cadena perpetua y prohíbe mascotas a ciertos infractores.
- HB 1405 — Personas desaparecidas: Restablece un proyecto estatal para proveer dispositivos de búsqueda y rescate a personas con necesidades especiales.
- HB 1407 — Acciones civiles: Establece límites de tiempo estrictos para presentar demandas por discriminación laboral tras la queja inicial ante el Estado.
- HB 1471 — Organizaciones terroristas: Crea procesos para designar grupos terroristas y prohíbe su financiamiento o presencia en instituciones educativas.
- HB 1473 — Registros públicos (Terrorismo): Protege la información sensible sobre seguridad nacional compartida entre funcionarios estatales.
- HB 5401 — Sistema de tribunales estatales: Elimina un fondo de mediación y transfiere sus activos al Fondo de Ingresos de los Tribunales Estatales.
- HB 5403-E — Instalaciones correccionales: Destina 50 millones de dólares anuales para infraestructura carcelaria y ordena la planificación de un nuevo hospital para reclusos.
Educación en Florida: qué cambia en escuelas, universidades y deportes estudiantiles
El sistema educativo también registra una importante cantidad de modificaciones. Las reformas alcanzan a estudiantes, docentes, entrenadores, consejeros escolares, juntas escolares y universidades.
- SB 124 — Escuelas virtuales de Florida: Realiza ajustes técnicos en la FLVS, incluyendo cómo se contabiliza a los estudiantes para el financiamiento estatal.
- SB 178 — Atletismo escolar: Permite a entrenadores usar hasta $15,000 anuales de fondos propios para comida y transporte de sus atletas estudiantiles.
- SB 182 — Mentores de maestros: Establece un programa para colocar a maestros expertos como mentores en escuelas con bajo rendimiento escolar.
- HB 453 — Diplomas de secundaria: Permite que estudiantes con discapacidad usen su participación en Olimpiadas Especiales para cumplir requisitos de educación física.
- SB 538 — Actividades extracurriculares: Facilita que estudiantes participen en deportes en otras escuelas del distrito si su escuela actual no los ofrece.
- HB 561 — Educator Preparation: Facilita el regreso de maestros con licencias vencidas mediante licencias temporales y formación gratuita.
- HB 753 — Consejeros escolares: Exime a los consejeros de ciertos requisitos de formación docente en el aula, dejando la contratación a discreción del distrito.
- SB 824 — Propiedad escolar: Obliga a los distritos a realizar un inventario anual de sus terrenos sin uso para evaluar su mejor aprovechamiento.
- HB 851 — Aprendizaje sobre autismo: Exige a los distritos brindar formación anual específica sobre autismo al personal docente y administrativo.
- HB 1073 — Derechos de juntas escolares: Otorga a los miembros acceso a documentos del distrito y libertad para comentar públicamente sobre sus funciones.
- HB 1081 — Aprendizaje de ciberseguridad: Establece un programa de enseñanza práctica en ciberseguridad en la Universidad del Sur de Florida.
- HB 1115 — Asesoramiento genético: Crea subvenciones para apoyar los programas de posgrado en asesoramiento genético en universidades estatales.
- HB 1201 — Salud estudiantil: Actualiza el cuidado de alumnos con epilepsia y exige carteles sobre cómo responder ante convulsiones en las escuelas.
- HB 1279 — Teacher Funding: Permite incentivos salariales directos para maestros destacados que enseñen en escuelas de bajo rendimiento y bonos por cursos avanzados.
- SB 1296 — Medidas contra sindicatos: Regula las elecciones sindicales escolares y aumenta significativamente las multas por participar en huelgas ilegales.
- SB 1690 — Servicios de aprendizaje temprano: Obliga a difundir electrónicamente información sobre todos los centros de cuidado infantil a la comunidad.
Salud en Florida: reformas para hospitales, pacientes, veteranos y licencias médicas
Las nuevas disposiciones incluyen reformas que impactan en hospitales, profesionales de la salud, pacientes, personas con discapacidad, adultos mayores, veteranos y programas de asistencia social.
- HB 47 — Diagnósticos médicos: Permite a padres solicitar una segunda evaluación médica cuando el DCF retira a un menor de su hogar.
- HB 89 — Recetas veterinarias: Los veterinarios deben informar a sus clientes que tienen derecho a surtir sus recetas en la farmacia de su elección.
- SB 192 — Fondos de pacientes: Elimina el tope de $1,500 en anticipos que un quiropráctico puede recibir por servicios futuros.
- HB 253 — Cuidado dental: Amplía la elegibilidad para el programa de ayuda dental para veteranos hasta el 400% del nivel de pobreza federal.
- SB 340 — Trata de personas: Requiere que los graduados de enfermería completen un curso sobre trata de personas para poder obtener su licencia.
- HB 355 — Protección del paciente: Establece estándares mínimos de atención pediátrica en las salas de emergencia de los hospitales de Florida.
- SB 428 — Prevención de ahogamientos: Eleva hasta los 7 años la edad permitida para participar en el programa de cupones para clases de natación.
- HB 565 — Personas con discapacidades: Reconoce el síndrome de Tatton-Brown-Rahman para servicios estatales y endurece los controles de antecedentes del personal.
- HB 569 — Servicios forenses para clientes: Permite a la APD alojar a clientes forenses y no forenses en las mismas áreas bajo condiciones de seguridad.
- SB 578 — Concientización sobre el Alzheimer: Ordena el desarrollo de una iniciativa estatal para informar y apoyar a los afectados por demencias.
- SB 598 — Servicios funerarios: Prohíbe contratos exclusivos de funerarias con centros de cuidados y regula la disposición de restos no reclamados.
- HB 697 — Precios de medicamentos: Impide que los administradores de farmacia obliguen a las farmacias a operar con pérdidas al despachar fármacos.
- SB 816 — Investigación sobre diabetes: Designa al Instituto de Diabetes de la UF como centro de referencia estatal para investigación y tratamiento.
- SB 844 — Enfermedad de células falciformes: Incluye información sobre el manejo del dolor para estos pacientes en cursos sobre sustancias controladas.
- HB 867 — Punción seca: Autoriza a los terapeutas ocupacionales a realizar punción seca tras cumplir con formación específica.
- SB 984 — Beneficios para bomberos: Amplía el acceso a pagos por discapacidad y muerte a bomberos tras un diagnóstico de cáncer.
- SB 1022 — Iniciativas infantiles: Crea redes de servicios en Bay y Broward para mejorar resultados de salud y educación en zonas desfavorecidas.
- SB 1030 — Recovery Residences: Facilita la adición de servicios a proveedores de tratamiento de adicciones que tengan un historial operativo limpio.
- HB 1121 — Servicios para discapacitados: Incluye alimentos y suplementos nutricionales como usos permitidos de subsidios para ancianos en casa.
- HB 1175 — Office Surgery Suites: Establece nuevas normas de seguridad en consultorios quirúrgicos permitiendo hasta seis pacientes ambulatorios.
- SB 1246 — Fondo de educación de enfermería: Amplía fondos para combatir la escasez de personal en diversos programas de educación de ciencias de la salud.
- HB 1347 — Personal de laboratorio: Adopta cualificaciones federales como requisitos mínimos para licencias de tecnólogos de laboratorio clínico.
- HB 1443 — Registro de Parkinson: Crea un registro estatal para que los médicos informen datos sobre pacientes diagnosticados con Parkinson.
- HB 1445 — Registros públicos (Parkinson): Protege la identidad de los pacientes inscritos en el nuevo registro estatal de la enfermedad de Parkinson.
- HB 1509 — Veterinarian Licensure: Permite a veterinarios de otros estados obtener su licencia en Florida más fácilmente si su permiso actual está en buen estado.
- HB 1515 — Registros públicos (fibromas): Protege la identidad de las pacientes en la base de datos de investigación sobre fibromas uterinos.
- HB 5301-E — Cuidado de la salud: Ajusta leyes sobre tamizaje neonatal y crea programas de apoyo para familias de acogida y servicios de Medicaid.
Medio ambiente y vivienda en Florida: nuevas reglas sobre construcción, PFAS y desarrollo urbano
Otro conjunto de normas modifica la regulación sobre protección ambiental, gestión del agua, construcción, planificación territorial y vivienda.
- HB 167 — Minería de fosfato: Establece una defensa legal contra la responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato bajo ciertas condiciones.
- SB 302 — Resiliencia costera: Protege la reserva Terra Ceia y agiliza permisos para restauraciones costeras basadas en la naturaleza.
- HB 425 — Cementerios históricos: Obliga a aprobar rezonificaciones de tierras sobrantes de cementerios afroamericanos para financiar su mantenimiento.
- HB 441 — Tierras de conservación: Exige notificar públicamente cualquier plan de venta o intercambio de tierras protegidas por distritos de aguas.
- SB 594 — Asistencia para vivienda: Permite que fondos locales ayuden a dueños de casas móviles a pagar hasta seis meses del alquiler de sus lotes.
- SB 686 — Enclaves agrícolas: Permite a dueños de tierras agrícolas rodeadas de ciudad presentar planes para viviendas unifamiliares con menos trabas.
- HB 755 — Áreas de importancia estatal: Extiende fondos para compra de tierras en los Cayos y facilita proyectos de vivienda de Hábitat para la Humanidad.
- HB 803 — Permisos de construcción: Limita las reglas locales sobre vidrios comerciales y establece plazos de vigencia para los permisos de edificación.
- SB 848 — Stormwater Treatment: Permite medidas compensatorias de tratamiento de agua cuando la calidad ambiental sea un obstáculo para cumplir estándares.
- HB 927 — Local Land Planning: Crea un registro de contratistas calificados para agilizar la revisión previa de planos y permisos de desarrollo.
- HB 929 — Chickee Regulation: Prohíbe ordenanzas que impidan a miembros de tribus Miccosukee o Seminole construir viviendas tradicionales “chickees”.
- HB 1019 — Espuma contra incendios: Elimina gradualmente las espumas de extinción que contienen sustancias químicas tóxicas PFAS.
- HB 1217 — Gases de efecto invernadero: Prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas de emisiones netas cero o impuestos al carbono.
- HB 1219 — Isla Spoil: Designa una isla de manglares en Júpiter en honor a Andrew “Red” Harris, fallecido en un accidente náutico.
- HB 1389 — Vivienda asequible: Actualiza la ley para facilitar el desarrollo de apartamentos asequibles en terrenos de municipios y distritos escolares.
- HB 1417 — Protección ambiental: Disuelve la Comisión de Regulación Ambiental para agilizar procesos y regula el control de sedimentos en granjas solares.
- SB 1602 — Vivienda para veteranos: Crea incentivos económicos para que dueños de viviendas las mantengan reservadas para veteranos.
- SB 1614 — Florida Building Code: Restringe el uso de fondos sobrantes de la aplicación del código para construir edificios de oficinas de agencias locales.
- HB 4085 — Condado de Okeechobee: Otorga tierras estatales a la autoridad local para la operación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
- HB 5701-E — Petroleum Cleanup: El Estado asume costos de limpieza de sitios contaminados con petróleo, eliminando deducibles para las partes afectadas.
Economía y presupuesto en Florida: administración pública, seguros y fondos estatales desde julio
Un conjunto de normativas que entran en vigor este miércoles alcanzan aspectos muy distintos de la administración estatal.
- HB 131 — Curadores de herencias: Modifica las normas sobre fianzas y el nombramiento de curadores para gestionar bienes de personas fallecidas.
- HB 249 — Buque insignia del estado: Designa al S.S. American Victory como el nuevo buque insignia oficial del estado de Florida.
- HB 273 — Distritos especiales: Asegura que los distritos rurales reciban pagos por trabajos completados financiados con dinero estatal o federal.
- SB 288 — Electric Cooperatives: Limita ciertas regulaciones solo a cooperativas rurales que vendan energía al por menor.
- SB 290 — Cambios en el FDACS: Prohíbe prohibiciones locales a equipos de jardinería a gas y castiga fraudes en exámenes de licencias comerciales.
- SB 386 — Farm Equipment: Crea un proceso de “ley limón” para que compradores puedan obtener reembolsos o reemplazos por equipos agrícolas defectuosos.
- SB 394 — Gerentes de reaseguros: Exime de licencias específicas a gerentes de seguros si su volumen de negocio es inferior al 10%.
- SB 474 — Military Affairs: Amplía beneficios de licencia por servicio militar a empleados públicos en la Guardia Costera o Guardia Estatal.
- SB 484 — Data Centers: Impide que las eléctricas carguen costos de centros de datos a ciudadanos y prohíbe centros de naciones hostiles.
- HB 655 — Registros públicos (Abogados): Permite reuniones privadas entre agencias y abogados sobre derechos de propiedad, protegiendo las actas temporalmente.
- HB 679 — Trademark Registration: Moderniza el registro de marcas alineándolo con estándares federales y creando un portal digital seguro.
- SB 772 — Seguros de óptica: Extiende las licencias de seguros para electrónicos portátiles para cubrir también anteojos inteligentes y convencionales.
- HB 797 — Nonprofits: Actualiza la normativa estatal para organizaciones sin fines de lucro siguiendo modelos corporativos nacionales.
- SB 800 — Violaciones de ingeniería: Establece un calendario de multas crecientes para quienes practiquen la ingeniería sin la debida licencia.
- HB 883 — Insurance Companies: Permite la operación de compañías de seguros cautivas de células protegidas bajo un nuevo marco regulatorio.
- HB 905 — Influencia extranjera: Bloquea donaciones de países hostiles a caridades y limita adopciones o gestaciones subrogadas con sus ciudadanos.
- HB 961 — Firmas electrónicas: Obliga a las aseguradoras a implementar procesos seguros de firma electrónica validados por el estado.
- SB 1004 — Venta de mascotas: Exige transparencia financiera en la venta de animales y permite devolver mascotas enfermas sin penalización.
- HB 1031 — Callback Queues: Inicia un programa piloto de atención telefónica con devolución de llamada en agencias estatales clave.
- HB 1085 — Ciberseguridad: Provee asistencia a municipios para crear programas de defensa contra amenazas cibernéticas a través de la USF.
- SB 1180 — CDD recall elections: Introduce procesos para revocar del cargo a supervisores de distritos de desarrollo comunitario.
- HB 1337 — Estate Authority: Facilita la gestión de herencias pequeñas y da más poder a los representantes personales sobre cajas de seguridad.
- HB 1343 — Insurance Qualifications: Facilita que graduados de secundaria con cursos de finanzas personales obtengan licencias de seguros.
- SB 2506-E — Fuel Taxes: Ajusta los impuestos al combustible para financiar diversos fondos de conservación y emergencias agrícolas.
- HB 5001-E — Budget Act: Establece el presupuesto estatal total para el año fiscal 2026-2027 en aproximadamente $117.6 mil millones.
- HB 5003-E — Budget Implementation: Realiza los cambios legales necesarios para poner en marcha las partidas del presupuesto estatal del año.
- HB 5201-E — Negociación colectiva: Resuelve impases laborales con empleados públicos alineándolos con las decisiones del presupuesto estatal.
- HB 5205-E — Retirement Contributions: Actualiza las tasas de aporte al sistema de retiro estatal y mejora condiciones para ciertos oficiales y clases de riesgo.
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