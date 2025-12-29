Noticias de Miami y Florida, en vivo: nuevas leyes para consumidores y lo que ocurre en todo el estado hoy, 29 de diciembre de 2025

Un accidente mortal ocurrió este lunes por la mañana en la autopista de peaje de Florida en Sunrise Boulevard. Uno de los vehículos quedó volcado y destrozado en medio de la carretera, mientras que el otro sufrió daños en la parte delantera, según informó NBC Miami. La Patrulla de Carreteras de Florida no precisó las causas del accidente ni brindó detalles de las víctimas.

Una autopista de peaje de Florida cerró uno de sus carriles por un accidente mortal Andriy Blokhin - Shutterstock

En este contexto, se cerraron por completo los carriles en dirección norte. Quienes transiten por allí, deben salir en Sunrise Boulevard y tomar la Interestatal 95 o University Drive como ruta alternativa. No se conoció información de las víctimas fatales por parte de la Patrulla de Carreteras del estado.