Noticias de Miami y Florida, en vivo: nuevas leyes para consumidores y lo que ocurre en todo el estado hoy, 29 de diciembre de 2025
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Las nuevas leyes de Florida que impactan a todos los consumidores a partir del 1° de enero 2026
Ron DeSantis aprobó este 2025 varias reformas legales que impactan de manera directa en la relación entre los consumidores y el sistema de salud, los seguros, la protección animal y la administración de viviendas en condominios. Todas entran en vigor el 1° de enero de 2026:
- SB 1808 - Reembolsos obligatorios por pagos médicos en exceso: obliga a clínicas, hospitales y profesionales de la salud a reintegrar el monto cobrado de más en un plazo máximo de 30 días desde que el proveedor identifica el error.
- SB 158 - Exámenes de mama sin costos para empleados estatales: prohíbe que el programa de seguro grupal del estado imponga deducibles, copagos o coseguros en exámenes mamarios.
- HB 655 - Ley de Seguros para Mascotas: entre otras cosas, establece un derecho de revisión de 30 días, tiempo durante el cual el consumidor puede cancelar la póliza y obtener el reembolso total de la prima.
- HB 255 - Ley de Dexter: obliga a crear y mantener un registro digital con los nombres de personas condenadas por crueldad animal.
- HB 913 - Nuevas exigencias para asociaciones de condominios: deben poner a disposición de los propietarios documentos clave como actas, presupuestos, grabaciones de reuniones y estudios de reservas.
Accidente mortal en autopista de Florida cierra por completo los carriles en dirección norte
Un accidente mortal ocurrió este lunes por la mañana en la autopista de peaje de Florida en Sunrise Boulevard. Uno de los vehículos quedó volcado y destrozado en medio de la carretera, mientras que el otro sufrió daños en la parte delantera, según informó NBC Miami. La Patrulla de Carreteras de Florida no precisó las causas del accidente ni brindó detalles de las víctimas.
En este contexto, se cerraron por completo los carriles en dirección norte. Quienes transiten por allí, deben salir en Sunrise Boulevard y tomar la Interestatal 95 o University Drive como ruta alternativa. No se conoció información de las víctimas fatales por parte de la Patrulla de Carreteras del estado.
Tiroteo en una discoteca de Fort Lauderdale: cinco personas fueron hospitalizadas
En la madrugada del domingo, cinco personas fueron hospitalizadas por heridas de bala tras un tiroteo ocurrido en un el club nocturno Dicey Riley’s Irish Pub, ubicado en 217 SW Second St, en Fort Lauderdale. Según NBC Miami, la Policía todavía no tiene principales sospechosos.
DJ Jordan Seitz, conocido como “Lyrikill”, quien musicalizó la fiesta, recordó en diálogo con el medio Local 10 cómo fue el momento: “He oído disparos antes, pero estos se produjeron uno tras otro”. En tanto, otro testigo comentó; “Estaba muy preocupado. Corría. Temblaba. No sabía qué hacer en ese momento”.
Clima en Florida: qué dice el pronóstico del lunes 29 de diciembre
En el sur de Florida, se espera una jornada marcada por la aparición de la niebla durante la mañana. La temperatura máxima rondará los 82°F (28°C), mientras que la mínima desciende a 62°F (16°C), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con sede en Miami.
En el norte del Estado Soleado, en ciudades como Tallahassee, hay una probabilidad lluvias del 50%. Se espera una jornada parcialmente soleada, con temperaturas que subirán a cerca de 68°F (20°C) a las 10 hs y, a partir de las 15 hs, comenzarán a descender hasta llegar a los 55°F (13°C).
Noticias en vivo del sur de Florida
Seguí leyendo
Nuevo feriado en California en 2026. El día libre promulgado por Gavin Newsom que rinde honor a una comunidad migrante
Pero la CBP descubrió su plan. Quisieron cruzar la frontera de Texas con un cargamento oculto en un Chevrolet 2016
Para extranjeros con residencia legal. Actualización sobre la green card: los cambios a partir del 26 de diciembre en EE.UU.
- 1
Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
- 2
Salió con un Mercedes valuado en US$ 180.000, perdió una rueda en la Panamericana y lo chocaron
- 3
La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
- 4
Los mayores fiascos de Hollywood en lo que va del siglo: gastaron millones y perdieron fortunas