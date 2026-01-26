Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 26 de enero

Florida tendrá este lunes 26 de enero de 2026 un día invernal, pero en transición, con la cola de un frente frío todavía afectando al norte del estado y condiciones más templadas en el sur.

En el Panhandle y el norte (zona de Tallahassee y costa del Golfo), el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana muy fría, con mínimas cercanas a 26 °F (‑3 °C) y sensación térmica por debajo del punto de congelación, antes de que el cielo se despeje y las máximas trepen hacia 49 °F (9 °C) en horas de la tarde.

En el sur del estado, incluida el área de Miami, el pronóstico marca un lunes más cercano al “invierno suave” típico de Florida NWS