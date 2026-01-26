LA NACION
Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 26 de enero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

En Miami se prevén máximas en torno a 82 °F (28 °C) y mínimas cerca de 54–66 °F (12–19 °C)
En Miami se prevén máximas en torno a 82 °F (28 °C) y mínimas cerca de 54–66 °F (12–19 °C)

Clima en Florida: el pronóstico del lunes 26 de enero

Florida tendrá este lunes 26 de enero de 2026 un día invernal, pero en transición, con la cola de un frente frío todavía afectando al norte del estado y condiciones más templadas en el sur.

En el Panhandle y el norte (zona de Tallahassee y costa del Golfo), el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana muy fría, con mínimas cercanas a 26 °F (‑3 °C) y sensación térmica por debajo del punto de congelación, antes de que el cielo se despeje y las máximas trepen hacia 49 °F (9 °C) en horas de la tarde.

En el sur del estado, incluida el área de Miami, el pronóstico marca un lunes más cercano al “invierno suave” típico de Florida
En el sur del estado, incluida el área de Miami, el pronóstico marca un lunes más cercano al "invierno suave" típico de Florida

Noticias en vivo del Sur de Florida

LA NACION
