Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del lunes 26 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Clima en Florida: el pronóstico del lunes 26 de enero
Florida tendrá este lunes 26 de enero de 2026 un día invernal, pero en transición, con la cola de un frente frío todavía afectando al norte del estado y condiciones más templadas en el sur.
En el Panhandle y el norte (zona de Tallahassee y costa del Golfo), el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana muy fría, con mínimas cercanas a 26 °F (‑3 °C) y sensación térmica por debajo del punto de congelación, antes de que el cielo se despeje y las máximas trepen hacia 49 °F (9 °C) en horas de la tarde.
En el centro de Florida, incluyendo Orlando y el corredor turístico, se esperan máximas cercanas a 70 °F (21 °C) y mínimas alrededor de 37/45 °F (3/7 °C), con cielo de nublado a parcialmente soleado y una probabilidad baja de lluvia, en torno a 20–25%.
En el sur del estado, incluida el área de Miami, el pronóstico marca un lunes más cercano al “invierno suave” típico de Florida, aunque todavía algo más fresco de lo normal tras el paso del frente.
Allí se prevén máximas en torno a 82 °F (28 °C) y mínimas cerca de 54–66 °F (12–19 °C), con cielo mayormente nublado y un 50–55% de probabilidad de chaparrones aislados durante el día.
Noticias en vivo del Sur de Florida
- 1
La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio
- 2
Reforma laboral: el oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero
- 3
Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo
- 4
Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este