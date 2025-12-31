Nueva ley de Ron DeSantis: desde 2026 Florida tendrá una base de datos sobre dueños y mascotas

Florida pondrá en marcha a partir de 2026 un registro público y estatal que permitirá identificar a personas condenadas por crueldad animal. El anuncio lo realizó el gobernador Ron DeSantis y quedó plasmado en una nueva ley que refuerza las penas por maltrato agravado y suma un sistema de consulta abierta para toda la comunidad.

El anuncio de DeSantis sobre la nueva ley contra el maltrato animal

El gobernador Ron DeSantis confirmó públicamente que el Estado Soleado contará con un registro oficial de abusadores de animales a partir del 1° de enero de 2026. Lo hizo a través de su cuenta en X, donde precisó que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) será el organismo encargado de lanzar y administrar esta plataforma estatal.

El gobernador Ron DeSantis confirmó que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) será el organismo encargado de administrar y publicar esta plataforma de consulta abierta para toda la comunidad

“¡No permita que los maltratadores de animales convictos tengan más mascotas!”, escribió el mandatario estatal republicano.

La intención del gobierno floridense es evitar que personas con antecedentes de crueldad animal vuelvan a tener mascotas, al hacer uso de la información pública como una herramienta de prevención y control social.

Qué es la Ley de Dexter y por qué se creó en Florida

La normativa que da sustento legal al nuevo registro lleva el nombre de “Dexter’s Law”. Según el propio texto legislativo aprobado por la Legislatura de Florida, se trata de una ley orientada a endurecer el tratamiento penal de la crueldad animal agravada y a transparentar la información sobre quienes cometieron este tipo de delitos.

La normativa fue nombrada en honor a Dexter, un perro de refugio que fue asesinado tras ser adoptado we.bond.creations

El nombre de la ley recuerda a Dexter, un perro de refugio que fue asesinado tras ser adoptado, un caso que impulsó cambios legislativos más severos frente al maltrato animal. A partir de esa historia, el proyecto avanzó hasta convertirse en una ley formal, con impacto tanto en el sistema penal como en el acceso público a los antecedentes.

La ley no solo introduce el registro, sino que también modifica artículos clave de los Estatutos de Florida relacionados con la crueldad hacia los animales y con el cálculo de las condenas penales.

Cómo funcionará el registro público de abusadores de animales en Florida

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de una base de datos estatal, pública y de fácil acceso. El texto legal establece que, desde el 1° de enero de 2026, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida deberá publicar en su sitio web los nombres de determinadas personas vinculadas a delitos de crueldad animal.

El objetivo del registro es identificar a quienes ya atravesaron el sistema judicial por este tipo de delitos y permitir que cualquier persona pueda consultarlo antes de adoptar o entregar un animal.

Incluirá a individuos condenados por crueldad animal.

También abarcará a quienes hayan declarado culpabilidad o no se hayan opuesto a los cargos, incluso si no hubo una adjudicación formal.

La información deberá presentarse en un formato fácil de encontrar, definido por el propio FDLE.

El acceso será público y estará disponible en todo el estado.

El sistema identificará no solo a los condenados, sino también a individuos que hayan declarado culpabilidad o no se hayan opuesto a los cargos (Fuente: Pexels)

Qué delitos quedan comprendidos por la nueva ley de Florida

El registro se vincula directamente con las disposiciones del artículo 828.12 de los Estatutos de Florida, que regula la crueldad hacia los animales. La ley agrega un nuevo apartado que obliga a publicar los datos de quienes violaron estas normas.

En particular, se hace foco en los casos de crueldad agravada, que incluyen conductas especialmente graves. El texto legal define este tipo de delito como aquellos actos en los que hubo tortura o tormento intencional y consciente hacia un animal, lo que terminó por provocar lesiones, mutilaciones o la muerte.

La ley aclara que el término “animal”, a los fines de estas sanciones, no incluye a los utilizados con fines agrícolas ni a aquellos permitidos como vida silvestre cautiva bajo regulaciones específicas del estado.