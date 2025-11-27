Pago de SNAP en diciembre en Florida: cuándo depositan los beneficios

El fin del cierre del gobierno de Estados Unidos trajo de vuelta los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que se pagarán según lo marca el calendario de cada entidad. En Florida, los recursos son administrados por Oficina de Autosuficiencia Económica del Departamento de Niños y Familias.

Cuándo son los pagos de SNAP en Florida en diciembre 2025

El calendario compartido por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) indica que en Florida los beneficios del programa de cupones de alimentos estarán disponibles en el transcurso de los primeros 28 días de diciembre de 2025.

Los pagos de SNAP en Florida se reanudan, según el calendario de la USDA, a partir de diciembre de 2025 (Archivo-Pixabay/SNAP) Pixabay/SNAP

Respecto al orden de depósitos, este responderá según el octavo y noveno número de caso de los beneficiarios de esta entidad, y será:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 04-06: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 07-10: beneficios disponibles el día 3.

Número de caso 11-13: beneficios disponibles el día 4.

Número de caso 14-17: beneficios disponibles el día 5.

Número de caso 18-20: beneficios disponibles el día 6.

Número de caso 21-24: beneficios disponibles el día 7.

Número de caso 25-27: beneficios disponibles el día 8.

Número de caso 28-31: beneficios disponibles el día 9.

Número de caso 32-34: beneficios disponibles el día 10.

Número de caso 35-38: beneficios disponibles el día 11.

Número de caso 39-41: beneficios disponibles el día 12.

Número de caso 42-45: beneficios disponibles el día 13.

Número de caso 46-48: beneficios disponibles el día 14.

Número de caso 49-53: beneficios disponibles el día 15.

Número de caso 54-57: beneficios disponibles el día 16.

Número de caso 58-60: beneficios disponibles el día 17.

Número de caso 61-64: beneficios disponibles el día 18.

Número de caso 65-67: beneficios disponibles el día 19.

Número de caso 68-71: beneficios disponibles el día 20.

Número de caso 72-74: beneficios disponibles el día 21.

Número de caso 75-78: beneficios disponibles el día 22.

Número de caso 79-81: beneficios disponibles el día 23.

Número de caso 82-85: beneficios disponibles el día 24.

Número de caso 86-88: beneficios disponibles el día 25.

Número de caso 89-92: beneficios disponibles el día 26.

Número de caso 93-95: beneficios disponibles el día 27.

Número de caso 96-99: beneficios disponibles el día 28.

En Florida, algunos beneficiarios reciben sus pagos en efectivo. En esos casos, el USDA explicó que el orden de entrega será:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 34-66: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 67-99: beneficios disponibles el día 3.

Los beneficiarios de SNAP que reciben sus recursos en efectivo podrán cobrarlos los primeros tres días de diciembre de 2025 (Archivo-Pixabay/SNAP)

Qué significa el fin del cierre del gobierno de EE.UU.

Los programas de beneficios fueron reactivados tras el fin del cierre del gobierno federal y la firma del presidente Donald Trump en la ley de financiación aprobada por el Congreso.

Esta noticia llega tras más de un mes de inactividad administrativa, la suspensión del pago de SNAP, que beneficia a más de 42 millones de personas, así como otros programas de asistencia, así como la suspensión de labores de otras agencias afectadas.

Más de 42 millones de estadounidenses se benefician de los pagos de SNAP, y luchan contra la inseguridad alimentaria (Archivo-Pixabay/@Tumisu) (Pixabay/@Tumisu)

En total, fueron 43 días en los que se frenó toda actividad. Se trata del cierre gubernamental más largo en la historia del país norteamericano y su fin significa no solo la reanudación del pago de beneficios de los programas sociales.

Lo aprobado por el Congreso también indica la restitución de los trabajadores del sector público que habían sido despedidos, además de la suspensión de nuevas terminaciones de contrato.

En tanto, se otorgará un pago retroactivo a los empleados federales que vuelvan a sus puestos en las agencias afectadas, como servicios sociales, aduanas, control aéreo, organismos de seguridad, entre otras.