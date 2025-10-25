Confirman el calendario de pagos de SNAP en Florida: las fechas de depósito en noviembre de 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) compartió las fechas en las que se depositarán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Florida durante noviembre de 2025, además de los nuevos requisitos que habrá para obtener los cupones de alimentos.

Calendario de pagos de SNAP en Florida en noviembre 2025

El calendario del USDA indica que los beneficiarios del programa SNAP en Florida recibirán sus depósitos de manera escalonada durante noviembre de 2025.

Los beneficios SNAP se depositan en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (Archivo-Pixabay/@Tumisu) (Pixabay/@Tumisu)

Los pagos de nutrición suplementaria estarán disponibles a partir del primer día del mes y hasta el 28 de noviembre, según los últimos dígitos de su número de caso estatal.

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 04-06: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 07-10: beneficios disponibles el día 3.

Número de caso 11-13: beneficios disponibles el día 4.

Número de caso 14-17: beneficios disponibles el día 5.

Número de caso 18-20: beneficios disponibles el día 6.

Número de caso 21-24: beneficios disponibles el día 7.

Número de caso 25-27: beneficios disponibles el día 8.

Número de caso 28-31: beneficios disponibles el día 9.

Número de caso 32-34: beneficios disponibles el día 10.

Número de caso 35-38: beneficios disponibles el día 11.

Número de caso 39-41: beneficios disponibles el día 12.

Número de caso 42-45: beneficios disponibles el día 13.

Número de caso 46-48: beneficios disponibles el día 14.

Número de caso 49-53: beneficios disponibles el día 15.

Número de caso 54-57: beneficios disponibles el día 16.

Número de caso 58-60: beneficios disponibles el día 17.

Número de caso 61-64: beneficios disponibles el día 18.

Número de caso 65-67: beneficios disponibles el día 19.

Número de caso 68-71: beneficios disponibles el día 20.

Número de caso 72-74: beneficios disponibles el día 21.

Número de caso 75-78: beneficios disponibles el día 22.

Número de caso 79-81: beneficios disponibles el día 23.

Número de caso 82-85: beneficios disponibles el día 24.

Número de caso 86-88: beneficios disponibles el día 25.

Número de caso 89-92: beneficios disponibles el día 26.

Número de caso 93-95: beneficios disponibles el día 27.

Número de caso 96-99: beneficios disponibles el día 28.

El USDA compartió también que aquellos beneficiarios que reciben los pagos del SNAP en efectivo obtendrán sus cupones los primeros tres días de noviembre de 2025 en el siguiente orden:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 34-66: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 67-99: beneficios disponibles el día 3.

Los beneficios de SNAP en Florida se depositan de forma escalonada según el número de caso (Archivo-Pixabay/SNAP) Pixabay/SNAP

Los nuevos requisitos para no perder el beneficio SNAP en noviembre 2025

Muchas personas podrían perder sus beneficios del SNAP a partir de noviembre de 2025, debido a la nueva medida tomada por el presidente Donald Trump, con la que se implantarán requisitos actualizados tras los recortes realizados a diferentes programas de asistencia social.

Estos nuevos requerimientos para formar parte del programa están relacionados con el ámbito laboral, pues todos los adultos de hasta 64 años de edad que no tengan dependientes económicos menores de 14 años, deberán comprobar que han trabajado, hecho voluntariado o estudiado por al menos 80 horas al mes.

Los nuevos requisitos del SNAP comenzarán a aplicarse en Nueva York a partir del 2 de noviembre de 2025 (Archivo-Pixabay/SNAP)

Pese a que se esperaba que los cambios al SNAP se implementaran a partir de 2026, existe una aceleración del plazo, y en estados como Nueva York, comenzarán a aplicarse desde el próximo 2 de noviembre de 2025.

Los condados de este estado de EE.UU. tendrán que poner en marcha la aplicación de los nuevos requisitos, aunque en un inicio solo aplicarán para los adultos sanos de 18 a 54 años, para después extenderse hasta los adultos mayores de 64 años.