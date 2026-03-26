Para conductores en Florida: ya revocaron estos 1400 permisos de estacionamiento en Miami-Dade

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade, anunció que hasta el momento se han cancelado 1400 carteles de estacionamiento para discapacitados por irregularidades y advirtió que el número aumentará conforme avancen las auditorías.

Qué se sabe de las revocaciones en los permisos de estacionamiento

La noticia fue confirmada por Fernández el pasado 24 de marzo. Por medio de un comunicado oficial, reveló que su oficina ha evaluado más de 27 mil solicitudes como parte de una iniciativa para “proteger a las personas mayores, veteranos y residentes con discapacidades de movilidad”.

La revisión incluye tanto permisos temporales como permanentes procesados en los últimos dos años.

Fernández anunció que la agencia comenzó a enviar avisos formales de cancelación por correo X/@darielfernandez

“Proteger a quienes realmente lo necesitan no es opcional, es nuestra responsabilidad”, señaló Fernández desde su cuenta de X.

Tras la revisión, se han revocado 1400 credenciales de estacionamiento hasta el momento.

La oficina comenzó a enviar avisos formales de cancelación por correo, por lo que Fernández remarcó que aquellos que posean permisos injustificados tienen la obligación de entregarlos de inmediato.

“El fraude y abuso de este sistema no será tolerado”, advirtió el recaudador. “Cualquiera que intente explotar este sistema enfrentará consecuencias bajo la ley. Nuestro compromiso está claro”.

En los casos en que se sospecha fraude o mal uso intencional, estos han sido remitidos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida para su investigación penal.

Qué sucede si se utiliza un permiso de estacionamiento fraudulento

Fernández remarcó que el uso indebido de este sistema es un “fraude” contra quienes sí necesitan el beneficio, como las personas mayores.

Una persona puede recibir hasta US$1000 en multas si tiene un permiso de estacionamiento fraudulento Iakov Filimonov - Freepik

“Estos permisos son esenciales para las personas mayores, veteranos y residentes con discapacidades legítimas”, aseguró.

Bajo la ley de Florida, la utilización fraudulenta puede resultar en diferentes sanciones como:

Un año de cárcel

Multas de hasta US$1000

Descalificación para obtener un permiso por un periodo de hasta cuatro años.

Antecedentes de la auditoría en Miami-Dade

La auditoría fue anunciada en diciembre del año pasado con el fin de brindar “justicia, transparencia y un sistema en el que puedan confiar” los residentes de Miami-Dade.

En el comunicado presentado por el sitio web de Fernández, se explicaba que la revisión incluye el estudio de la documentación de la solicitud, la elegibilidad de acuerdo con los requisitos legales y todas las posibles irregularidades.

La auditoría fue anunciada en diciembre del año pasado con el fin de brindar “justicia, transparencia y un sistema en el que puedan confiar” los residentes de Miami-Dade Captura de pantalla/Sitio web de Dariel Fernández

“Todos los permisos fraudulentos identificados a través de este proceso de auditoría serán revocados sin excepción”, se lee en el documento.

Luego agrega: “Los agentes del orden público y los especialistas en control de estacionamiento están autorizados por la ley de Florida a confiscar cualquier autorización para discapacitados que esté vencida, sea fraudulenta, se haya reportado como perdido o robado, esté dañada o no muestre un número de identificación personal”.