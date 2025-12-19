La medida que afecta a los conductores en Florida: revisarán los permisos de estacionamiento en Miami-Dade

Las autoridades de Miami-Dade informaron que llevarán a cabo una auditoría sobre los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad. El condado de Florida revisará todas las autorizaciones que se emitieron en los últimos dos años. A pesar de que se establecen requisitos médicos para poder obtenerlas, el recaudador de impuestos considera que muchas se otorgaron irregularmente.

Miami-Dade revisará los permisos de estacionamiento para discapacitados

El condado lanzó un comunicado en el que reveló que la Oficina del Recaudador de Impuestos, a cargo de Dariel Fernández, realizará una auditoría sobre todas las autorizaciones entregadas durante los últimos 24 meses.

Miami-Dade revisará los permisos de estacionamiento para discapacitados Freepik

El funcionario de Miami-Dade considera que hubo irregularidades en quienes reciben los permisos de estacionamiento. "El abuso generalizado perjudicó a las personas mayores, veteranos y residentes con discapacidades de movilidad legítimas", indicó el texto oficial.

Además, Fernández dijo que las fallas son sostenidas en el tiempo y que por eso es necesario llevar a cabo una revisión: “Un sistema creado para proteger a los más vulnerables fue explotado durante demasiado tiempo”.

La medida es de efecto inmediato y puede implicar la suspensión de cualquier permiso de estacionamiento para personas con discapacidad emitido en el período mencionado.

Las nuevas sanciones para los conductores de Florida

Además de la revocación inmediata de la autorización, un conductor que se encuentre en falta puede tener una multa de US$1000 y hasta un año de prisión.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade anunció la auditoría en los permisos Facebook Dariel Fernández

A pesar de que la ley de Florida establece que estos permisos los emite el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés), el condado de Miami-Dade es un agente autorizado para hacerlo. Por eso, tiene la autoridad legal de investigar lo que considera un patrón de irregularidades.

Los requisitos para obtener el permiso de estacionamiento para discapacitados en Miami-Dade

Según establece el condado en su sitio oficial, quienes quieran solicitar este beneficio deben cumplir con ciertos requisitos:

Certificación médica que valide la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

que valide la discapacidad, ya sea permanente o temporal. Identificación vial de Florida válida, ya sea una licencia de conducir o cualquier otro documento emitido por el FLHSMV.

válida, ya sea una licencia de conducir o cualquier otro documento emitido por el FLHSMV. Completar correctamente el formulario HSMV 83039.

A partir de que se presentó la información necesaria, las autoridades proceden con un período de evaluación. Si lo que informó es verídico y califica, el conductor recibirá su permiso.

Miami-Dade revisará los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad por supuestas irregularidades Freepik

Los tipos de permisos de estacionamiento para discapacitados en Miami-Dade

De acuerdo del período por el que la persona fue certificada por una discapacidad, se emiten dos tipos de autorización.

A pesar de que uno de ellos indica que es “permanente”, ambos son válidos durante cierta extensión de tiempo y requieren eventualmente de una renovación. El término se refiere al tipo de discapacidad y no a la duración de la autorización.

Permiso permanente : se emite con una extensión de hasta cuatro años y vence en la fecha de cumpleaños del solicitante.

: se emite con una extensión de y vence en la fecha de cumpleaños del solicitante. Permiso temporal: puede tener una validez de hasta seis meses.

Además, el condado de Miami-Dade también aclara que los conductores deben llevar el permiso de estacionamiento colgado del espejo retrovisor. La autorización es válida en combinación con la licencia, no con un vehículo en particular, por lo que se puede usar en cualquier auto.