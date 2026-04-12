Pasión de cancha y gastronomía en Florida: espacios argentinos en Miami para vibrar con el Mundial 2026

MIAMI.— Del 11 de junio al 19 de julio se disputará el primer Mundial de fútbol con 48 selecciones, un torneo que busca hacer historia en Estados Unidos. Quienes visiten Miami durante ese período no solo deberán planificar su hospedaje, sino también decidir dónde ver los partidos si quieren vivir una experiencia vibrante, con verdadero ambiente de cancha. Florida se prepara para convertirse en uno de los epicentros del torneo, con opciones que van desde festivales masivos hasta espacios con fuerte identidad argentina.

El Fan Festival: epicentro del Mundial en Miami

El corazón del Mundial 2026 en Florida latirá con fuerza en el Bayfront Park de Miami. Este emblemático espacio público se transformará en el Fan Festival, un punto neurálgico de acceso abierto donde los hinchas podrán seguir todos los partidos a través de transmisiones en vivo.

Fotografía aérea del Bayfront Park, epicentro del Mundial 2026 en el centro de Miami, Florida Felix Mizioznikov - Shutterstock

El predio cuenta con más de 40.000 metros cuadrados y se espera que reciba hasta 30.000 personas por día. El escenario principal tendrá capacidad para 10.000 fans vibrando en simultáneo.

La ruta argentina para vivir el Mundial 2026: gastronomía e identidad en Miami

La comunidad argentina se congregará en diversos establecimientos que ya alistan pantallas gigantes, promociones y, en algunos casos, festejos post-partido.

La Birra Bar: con cinco locales en Florida y uno próximo a inaugurar en Coral Gables, la marca argentina (premiada como la mejor hamburguesa de EE.UU.) promete ser un sitio representativo.

En su local de Miami Beach cuentan con una pantalla de más de 200 pulgadas.

“Nuestra marca entra muy bien en el Mundial porque es una marca argentina que triunfa en el mundo”, destaca su dueño, Daniel Cocchia.

⚽ Argentinos en Manolo y su celebración en Miami Beach

Manolo: ubicado en Miami Beach, es considerado la “capital del fútbol argentino”. Es el punto de reunión clásico para celebrar en la calle.

Con capacidad para 150 personas y ocho pantallas gigantes, no toman reservas (se recomienda llegar horas antes) y exigen una consumición mínima.

Sus platos estrella son la milanesa napolitana ($24), pizzas por metro y lomitos.

Banchero: el clásico de la pizza porteña, donde incluso Lionel Messi ha hecho pedidos, transmitirá los partidos en todas sus sedes (Miami Beach, Hallandale y Weston).

“Por lo general es con reserva porque se llena ”, advierte Diego Banchero.

”, advierte Diego Banchero. Su local original en la avenida Collins se expande con una nueva sucursal a pocas calles.

El clásico de la pizza porteña que deleita a Miami este 2026

New Campo Argentino: recientemente premiado como “Mejor Restaurante Argentino en Miami” por el Miami New Times. En épocas de Mundial, se transforma en un punto de encuentro donde los partidos se viven con mucha identidad argentina. Tiene dos pantallas en el salón donde transmite todos los partidos, y con una capacidad total para alrededor de 100 personas.

“Es en un espacio muy marcado por nuestra identidad, con un mural lleno de referencias argentinas y figuras como Messi, Maradona, el mate y el tango . Nuestra propuesta busca que la gente encuentre ese clima tan nuestro, con platos argentinos abundantes y a precios accesibles”, cuenta Federico Legaz.

. Nuestra propuesta busca que la gente encuentre ese clima tan nuestro, con platos argentinos abundantes y a precios accesibles”, cuenta Federico Legaz. Ofrecen las célebres “MilaPizzas” para compartir y mantienen promociones como los “Miércoles de Milanesa” a US$15 para cuidar el bolsillo de los hinchas.

New Campo Argentino fue recientemente reconocido como “Mejor Restaurante Argentino en Miami” Cortesía

F10rito: este bodegón familiar de los hermanos Maximiliano y Cristian Álvarez, que luce un mural gigante de Messi desde 2018, ofrece una decoración puramente futbolera y cuenta con un equipo de 30 personas.

Sus especialidades son la milanesa napolitana, el vacío y las empanadas cortadas a cuchillo.

cortadas a cuchillo. Contarán con pantallas gigantes tanto en el interior como en el exterior. “Vamos a llenar el lugar”, adelanta Maximiliano.

Temple: en South Beach, este bar cervecero es renombrado por su ambiente festivo. Con capacidad para 80 personas, dispondrá de cinco pantallas internas y una en la terraza.

En este lugar se puede cenar hamburguesas, empanadas y sándwiches de milanesa . También durante el Mundial mantendrá su happy hour hasta las 20:00 .

. También durante el Mundial mantendrá su . “Siempre que hay partidos de la selección, se llena y se termina cada noche con fiesta”, cuenta Juan Chereminiano, socio de Temple.

Las empanadas están entre lo más solicitado por quienes buscan probar platos con sabor argentino

Parrilla Liberty: una parrilla porteña clásica en South Beach desde 2001. “Tenemos capacidad para 65 personas. Vamos a ir viendo cómo va llegando la gente. Una vez que se llene el local, cerramos, no dejamos gente parada”, cuenta su dueño Carlos Delfino.

Sus dueños, hinchas de Boca, han convertido el lugar en un sports bar que transmitirá todos los partidos del torneo.

Liberty ofrece un menú desde milanesas en 20 dólares, además de pastas y parrillada.

Opciones con aire internacional para vivir el Mundial 2026 en Miami

Para quienes buscan un ambiente más global o espacios de gran escala, existen dos alternativas sumamente populares: