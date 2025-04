Periodista cubano fue arrestado por ICE en Orlando mientras tramitaba su visa por matrimonio: “La deportación es inminente”

Un periodista cubano fue arrestado en Orlando mientras tramitaba su visa por matrimonio. Esteban García del Toro, quien ingresó a Estados Unidos en 2019 y solicitó asilo, quedó bajo custodia de inmigración el 25 de marzo en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Su esposa, Ivette Viera, puertorriqueña y paciente de cáncer, vive días de angustia. Dice que no sabe cómo continuará su tratamiento sin su principal sostén.

El arresto ocurrió durante cita en Uscis en Orlando

García del Toro fue detenido luego de asistir a una entrevista migratoria por petición familiar en las oficinas del Uscis en Orlando, Florida. Según relató su esposa, la pareja había sido convocada para continuar con el trámite de su visa por matrimonio, tras casi dos años de espera.

Su esposa, Ivette Viera, enfrenta un tratamiento contra el cáncer Captura de telemundo31

“Nos entrevistaron por separado. Luego me pidieron que saliera a la sala de espera. Pasaron unos 20 minutos y me llamaron, pero fue solo para entregarme sus cosas”, contó Ivette a Telemundo 31. “Les pregunté qué pasó y me dijeron que tenía una orden de deportación. No me dejaron ni despedirme”.

El arresto ocurrió sin aviso previo. El periodista fue trasladado a una cárcel migratoria en Miami y luego a un centro de detención en Arizona, donde permanece en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés).

Un matrimonio bajo amenaza de deportación

García del Toro llegó a un puerto de entrada en Estados Unidos en 2019 y solicitó asilo, como hacen miles de personas que huyen del régimen cubano. Hasta su detención, residía en Florida junto a su esposa.

Ambos se conocieron en 2021 durante un día de playa en Daytona Beach. En 2022 se casaron y comenzaron los trámites migratorios correspondientes. Desde entonces, esperaban una resolución positiva por parte de Uscis. “Él tiene todo aquí. Somos muy unidos. Nos necesitamos el uno al otro”, expresó Ivette.

Esteban García del Toro tramitaba su visa por matrimonio con una ciudadana puertorriqueña Captura de telemundo31

Ivette enfrenta un tratamiento contra la leucemia. Está en medio de un proceso de quimioterapia y dice que Esteban es su principal sostén físico y emocional.

“Él me acompaña siempre a las consultas. Cuando salgo estoy débil, sin fuerza. Ahora mismo no sé cómo voy a continuar sola”, dijo con voz entrecortada en la entrevista completa publicada por el periodista Felix Pirela: “También es él quien me ayuda en la casa, en todo”.

Además del impacto emocional, la situación complica el aspecto económico. “Yo ahora mismo no sé ni cómo voy a pagar para estos próximos meses”, agregó.

Abogado denuncia trato injusto e intimidación

El abogado de inmigración Roberto López Ortiz, quien representa a García del Toro, considera que el procedimiento fue desmedido. Dijo: “No existe razón lógica para que lo arrestaran en ese momento. Fue una acción que puede interpretarse como intimidatoria o para generar impacto mediático”.

El letrado explicó que su cliente tiene una orden de deportación previa, pero que el proceso estaba en revisión. Por eso considera que la detención fue innecesaria y sin contemplación por el contexto.

El arresto ocurrió tras una entrevista en las oficinas de USCIS Captura de telemundo31

“La deportación es inminente, pero estamos tratando de frenar el proceso. Estamos trabajando arduamente para encontrar un remedio legal que le permita permanecer junto a su esposa”, explicó López Ortiz.

Su traslado a Arizona y las condiciones de la detención

Desde su arresto, García del Toro ya fue trasladado dos veces. Actualmente, se encuentra en un centro de detención en Arizona, donde, según su esposa, comparte espacio con personas detenidas por delitos penales. “Eso es completamente injusto. Él no ha cometido ningún crimen”, afirmó.

La última vez que hablaron fue a través de una máquina, por solo tres minutos. “No pudimos casi conversar”, contó Ivette.