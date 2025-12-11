Tiene 18 años y debe cuidar a su hermanita porque el ICE se llevó a su madre hondureña en Louisiana

Un joven 18 años se vio obligado a hacerse cargo de su hermana menor luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera en Louisiana a su madre, una migrante hondureña de 38 años que ha pasado más de la mitad de su vida en Estados Unidos.

Redada del ICE en Louisiana: la historia de una migrante hondureña separada de sus hijos

Jonathan Escalante comentó en diálogo con CBS News cómo los agentes del ICE arrestaron a su madre, Vilma Cruz, después de perseguirla en auto por la ciudad de Kenner, al oeste del área metropolitana de Nueva Orleans.

El adolescente relató que todo ocurrió este lunes 8 de diciembre, cuando recibió un llamado de su mamá. Durante esa conversación, pudo escuchar cómo fue interceptada por los oficiales federales: “Les dijo en español: ‘No le hice nada, señor’. Luego colgó”, detalló. Desde entonces, Escalante no pudo tener comunicación alguna con ella.

Los vidrios rotos de la camioneta dejaron en evidencia cómo fue el operativo de las fuerzas de seguridad, que destrozaron una de las ventanas delanteras para poder arrestar a la mujer.

Escalante, que es ciudadano estadounidense, al igual que su hermana de nueve años, aseguró que desconoce el estatus migratorio de su madre, aunque reconoció que no cree que no tiene documentos legales. En tanto, dijo que no conoce que su madre tenga antecedentes penales ni cometió ningún delito.

Quedó a cargo de su hermana menor en Louisiana, tras el arresto de su madre hondureña

Luego de la detención de su madre, Escalante debe cuidar a hermana menor. Según explicó en una entrevista con Unvision, aún no le contó lo que sucedió: “Es mejor que sea así. Decírselo puede complicar su salud mental”.

Así quedó la camioneta que conducía Vilma Cruz al momento de ser detenida por el ICE Captura Univision

Aunque es ciudadano estadounidense, al igual que su hermana, teme que los agentes del ICE los detengan “simplemente porque les da la gana”. Es por eso que, según contó, lleva su pasaporte en el bolsillo todo el tiempo.

Cruz vivió durante “más de 20 años” en EE.UU., según comentó Escalante. En un contexto marcado por el incremento de las redadas, había dejado de ir al trabajo en las últimas tres semanas. Además, la noche anterior a su detención, dudaba incluso salir a la vereda de su casa para pintar.

“Catahoula Crunch”: el operativo migratorio que azota a Louisiana

En su cuenta de X, Kirsti Noem, secretaria de Seguridad Nacional, informó respecto del despliegue de la Operación Catahoula Crunch en Luisiana, especialmente en Nueva Orleans. Según comentó, el objetivo es remover a los migrantes criminales.

Kristi Noem reveló los detalles del operativo migratorio del DHS en Luisiana X @Sec_Noem

“Los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley del DHS han llegado a The Big Easy. La Operación Catahoula Crunch eliminará lo peor de lo peor de Nueva Orleans después de que las políticas santuario de la ciudad hayan ignorado el Estado de Derecho”, arremetió.

Por su parte, Tricia Mclaughlin, secretaria adjunta del DHS, señaló en diálogo con CNN que este operativo busca alcanzar 5000 arrestos o más.

“Estamos hablando de personas acusadas de delitos graves, como abuso infantil, robo, pertenencia a pandillas, violación. A esos individuos los estamos enfocando especialmente”, enfatizó.