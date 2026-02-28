¿Primavera o más frío? El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal

Una masa de aire ártico mantiene temperaturas inusuales en Florida durante la última semana de febrero, pero el calentamiento comenzará en pocos días. Los modelos climáticos anticipan que marzo no tendrá condiciones estables y alternará periodos templados con nuevos descensos térmicos.

Cuándo termina el frente frío en Florida esta semana

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el cambio térmico será perceptible desde el miércoles 25 de febrero, cuando las temperaturas máximas volverán a ubicarse alrededor de los 72°F (22°C). Este aumento marcará el inicio de una recuperación tras varios días con registros muy inferiores a los promedios estacionales.

El frente frío pasa por Florida

Para el jueves, los valores diurnos podrían alcanzar los 80°F (26,6°C) en amplias zonas del estado. Ese nivel térmico implica el fin del impacto directo del aire ártico y el retorno a condiciones más cercanas a las habituales para fines de febrero en Florida.

Sin embargo, el alivio no implica estabilidad duradera. Los meteorólogos advierten que, aunque el frente actual se disipe, la circulación atmosférica continuará favoreciendo cambios frecuentes en los días posteriores, con alternancia entre calor moderado y nuevas incursiones de aire más frío.

Pronóstico del fin de semana en Florida: calor y tormentas

El sábado 28 de febrero y el domingo 1° de marzo estarán marcados por temperaturas altas para la época. El pronóstico del NWS estima:

Sábado 28 de febrero: máximas entre 79°F y 82°F (26°C y 27,7°C) , con probabilidad de lluvias y tormentas entre el 40% y el 60% en gran parte del territorio.

, con probabilidad de lluvias y tormentas en gran parte del territorio. Domingo 1° de marzo: mantendrá valores similares, con máximas de 78°F a 81°F (25,5°C a 27°C). La posibilidad de precipitaciones disminuirá ligeramente, ubicándose entre el 20% y el 30%, aunque persistirá la posibilidad de chubascos aislados.

Este inicio cálido podría generar la percepción de una llegada temprana de la primavera boreal. No obstante, los pronósticos mensuales indican que ese escenario no se mantendrá de forma continua.

Tras un par de días fríos, las temperaturas volverán rápidamente a valores primaverales a mediados de semana NWS

Marzo en Florida: temperaturas por debajo del promedio

Las estimaciones climáticas para marzo de 2026 señalan una temperatura media cercana a 66°F (18,8°C), aproximadamente dos grados por debajo del promedio histórico del mes. Esto sugiere que el estado experimentará episodios de frío moderado incluso después de la retirada del frente actual.

Las previsiones de The Old Farmers Almanac indican:

Entre el 1° y el 8 de marzo : predominarán condiciones estables en el norte, con cielos mayormente despejados, mientras que el sur podría registrar lluvias aisladas. El ambiente general será fresco.

: predominarán condiciones estables en el norte, con cielos mayormente despejados, mientras que el sur podría registrar lluvias aisladas. El ambiente general será fresco. Del 9 al 19 de marzo : se anticipa un nuevo período frío acompañado de precipitaciones dispersas. Durante esos días, algunas localidades podrían registrar temperaturas entre 54°F y 58°F (12°C y 14°C), especialmente durante las horas nocturnas y de la madrugada, según anticipa AccuWeather.

: se anticipa un nuevo período frío acompañado de precipitaciones dispersas. Durante esos días, algunas localidades podrían registrar temperaturas entre 54°F y 58°F (12°C y 14°C), especialmente durante las horas nocturnas y de la madrugada, según anticipa AccuWeather. Del 20 al 25 de marzo : se espera un repunte de las marcas térmicas. El norte tendría mayor probabilidad de lluvias, mientras que el sur presentaría condiciones más soleadas. Este tramo del mes marcaría el periodo más templado de marzo.

: se espera un repunte de las marcas térmicas. El norte tendría mayor probabilidad de lluvias, mientras que el sur presentaría condiciones más soleadas. Este tramo del mes marcaría el periodo más templado de marzo. Entre el 26 y el 31 de marzo: el pronóstico indica días soleados y cálidos seguidos por un breve descenso térmico hacia el final del mes. Esta alternancia confirma que la transición hacia la primavera será gradual y no lineal.

La precipitación mensual estimada ronda las dos pulgadas (cinco centímetros), ligeramente por debajo del promedio. La combinación de lluvias moderadas y temperaturas variables refleja un patrón atmosférico en proceso de ajuste.

El frente invernal ártico que actualmente afecta a Florida NWS

Cómo será el clima previo al inicio de marzo

La última semana de febrero muestra una transición marcada entre extremos térmicos. Al comienzo, el estado registra temperaturas de hasta 20 grados por debajo de lo normal, según Fox 35, acompañadas por aire muy seco y vientos intensos. Esta combinación eleva el riesgo de incendios forestales, motivo por el cual se emitieron advertencias específicas.

En el norte y el centro, incluidas ciudades como Tallahassee, se prevén heladas severas con marcas térmicas cercanas a los 20°F (-6,6°C). En el área metropolitana de Jacksonville también se esperan condiciones de congelación en zonas interiores.

Más al sur, Miami registrará mínimas entre 40°F y 50°F (4°C y 10°C), aunque algunos sectores alejados de la costa podrían descender aún más.

Entre el 27 y el 28 de febrero se prevé un aumento notable de la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Los modelos indican porcentajes de precipitación entre el 40% y el 70%, con mayor incidencia en el norte y el centro del estado. Algunas tormentas eléctricas podrían desarrollarse de manera aislada.

Estas lluvias resultan relevantes debido a la sequía que afecta a varias zonas de Florida. La precipitación acumulada contribuiría a mejorar la humedad del suelo y reducir el riesgo de incendios asociado al aire seco predominante durante el episodio frío.