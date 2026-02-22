Florida se prepara para un nuevo frente frío: cuándo bajarán las temperaturas

Un sistema frontal avanzará por la península de Florida durante el domingo y provocará lluvias, viento y un descenso térmico que se acentuará entre la noche de ese día y la madrugada del lunes. El enfriamiento continuará al inicio de la semana próxima con mínimas cercanas a los 33°F (0.5°C) en el norte del estado.

Sábado con calor elevado antes del cambio en Florida

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sábado será la jornada más cálida del período previo al frente frío. En gran parte del estado se prevén temperaturas cercanas a marcas altas para la época del año, con predominio de tiempo seco.

En ciudades como Orlando, Jacksonville, Tampa, Miami y Tallahassee, las máximas se ubicarán entre los 82°F y 88°F (27.7°C y 31°C). En áreas del interior del oeste central, los registros podrían acercarse a los 90°F (32°C).

El cielo estará mayormente despejado o con nubosidad parcial en el centro y sur. En el norte aumentará la probabilidad de precipitaciones hacia el final del día debido a la proximidad del sistema frontal.

Un nuevo frente frío avanzará sobre Florida durante el domingo

El enfriamiento no será uniforme. Las zonas del norte experimentarán las caídas más intensas, mientras que el sur registrará temperaturas más moderadas, aunque igualmente inferiores a los días previos.

Durante el domingo, según el pronóstico, el frente frío descenderá a través de la península y provocará un incremento de la nubosidad. Se esperan precipitaciones dispersas en gran parte del territorio.

La probabilidad de lluvias oscilará entre el 30% y el 5% en zonas del centro, mientras que en el sur será menor. En algunas áreas podrían registrarse tormentas aisladas.

Florida tendrá un marcado descenso de la temperatura durante el domingo por la noche y el lunes por la mañana NWS

Las temperaturas aún se mantendrán en valores moderados, según la región:

Tallahassee : se anticipan máximas de 67°F (19°C) .

: se anticipan máximas de . Jacksonville : se prevé que las máximas se sitúen en 72°F (22°C) .

: se prevé que las máximas se sitúen en . Tampa Bay : durante el domingo las máximas serán de 77°F (25°C) .

: durante el domingo las máximas serán de . Naples : en esta área las temperaturas serán de 78°F (25°C) .

: en esta área las temperaturas serán de . Orlando : mantendrá temperaturas moderadas de 80°F (26.6°C) .

: mantendrá temperaturas moderadas de . Miami: las máximas se situarán en 84°F (28.8°C).

Sin embargo, el cambio se percibirá con claridad durante la noche, cuando comenzará el descenso más marcado. Tras el paso del frente, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste y aumentará su intensidad. Las ráfagas contribuirán a la sensación de enfriamiento durante la noche del domingo.

Temperaturas previstas en Florida para la próxima semana

El aire frío se asentará sobre el estado entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Este proceso provocará las temperaturas mínimas más bajas del período.

La región norte experimentará el enfriamiento más intenso:

En Tallahassee , la temperatura mínima prevista para la mañana del lunes rondará los 38°F (3°C) y podría descender hasta aproximadamente 33°F (0.5°C) durante la noche siguiente.

, la temperatura mínima prevista para la mañana del lunes rondará los y podría descender hasta aproximadamente durante la noche siguiente. En Jacksonville, se esperan valores cercanos a los 40°F (4°C) al inicio del lunes, con un descenso posterior hasta unos 37°F (2.7°C) por la noche.

En áreas interiores del norte existe la posibilidad de heladas ligeras hacia la madrugada del martes si las temperaturas alcanzan valores cercanos al punto de congelación.

El norte de Florida registrará las minimás más pronunciadas de la temporada Freepik

El centro del estado también registrará un enfriamiento claro tras varios días con calor elevado:

En Orlando , la mínima del lunes por la mañana se ubicará alrededor de 45°F (7°C) y descenderá a unos 39°F (3.8°C) durante la noche.

, la mínima del lunes por la mañana se ubicará alrededor de y descenderá a unos durante la noche. En Tampa, se prevén valores cercanos a los 46°F (7.7°C) al amanecer del lunes, con un descenso posterior hasta aproximadamente 40°F (4°C) por la noche.

El sur del estado registrará un cambio menos intenso, aunque igualmente perceptible:

En Miami , la mínima del lunes por la mañana será cercana a los 56°F (13°C) y bajará hasta unos 49°F (9°C) durante la noche.

, la mínima del lunes por la mañana será cercana a los y bajará hasta unos durante la noche. En Naples, se espera una mínima de aproximadamente 52°F (11°C) al inicio del lunes y cerca de 44°F (6.6°C) hacia la noche.

Estas cifras representan una disminución de entre 10 y 15 grados respecto a los días previos al frente.