Protagonizó un reality show y fue arrestada en Florida con su pareja por hurto en Publix: el ICE se los llevó

Una mujer que había participado en el programa Real Housewives of Pretoria es investigada junto a su pareja por estafa en un supermercado Publix en Florida. Se trata de Melany Viljoen y Petrus “Peet” Viljoen, ambos sudafricanos, a quienes se los acusa de haber provocado pérdidas por 5302,17 dólares, por lo que quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es la denuncia de Publix contra la pareja en Boca Ratón?

Según explicó Fox 13, la presunta maniobra consistía en alterar el registro de precios en las cajas de autopago. La pareja colocaba paquetes de condimentos secos sobre los códigos de barras de los productos más caros.

La policía detectó visitas repetidas al mismo supermercado Captura CBS 12 News - WPEC

De esa forma, el sistema registraba el valor del condimento y no el precio real del artículo. WFLX indicó que también intercambiaban etiquetas o escaneaban productos baratos en lugar de mercadería de mayor valor.

Los documentos judiciales citados por el medio detallaron 52 transacciones investigadas y se detectaron 392 artículos sin pagar.

KOMO News precisó que, entre los artículos, figuraban:

Agua con gas

Vino

Refrescos

Frutas y verduras

Productos básicos para el hogar

El total de las pérdidas alcanzaron los US$5302,17.

¿Cómo identificaron a los sospechosos de hurto en Publix?

La investigación comenzó con un análisis interno del supermercado, cuando un analista detectó montos inusualmente bajos en transacciones vinculadas a las tarjetas de la pareja.

Ese hallazgo llevó a revisar recibos, datos de tienda y grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron seguir a los sospechosos hasta un Land Rover Range Rover negro modelo 2016. El vehículo estaba registrado a nombre de Melany Viljoen.

La policía también observó un patrón de visitas repetidas al mismo supermercado, incluso después de iniciada la investigación.

El rol de cada uno dentro del esquema de estafa en Publix

Los investigadores describieron una dinámica coordinada. Petrus hablaba con empleados para distraerlos.

En paralelo, Melany realizaba los escaneos fraudulentos en las cajas de autopago. En algunos casos, evitaron el escaneo y salieron con carritos llenos sin pagar ni un solo producto.

La policía de Boca Ratón detuvo a Petrus el 10 de marzo de 2026 durante un control de tráfico. Según los registros de la cámara corporal, el hombre preguntó: “¿Me están arrestando?”.

Un agente respondió que investigaba “un delito que se viene cometiendo desde agosto del año pasado” y que el motivo era “hurto en una tienda”. Luego, los oficiales se dirigieron al apartamento de la pareja.

Media hora después, Melany salió del domicilio en bata y fue arrestada. Ambos enfrentan cargos por hurto mayor agravado.

Los investigadores describieron un esquema coordinado entre ambos Captura CBS 12 News - WPEC

La situación migratoria de los acusados: dónde permanecen bajo custodia del ICE

Según los documentos citados por los medios locales, Melany afirmó que actuó sola. También explicó que estaba en “modo supervivencia” y que no había trabajado desde su llegada a Estados Unidos por no tener visa.

Petrus negó participación alguna y sostuvo que solo realizaban compras. A pesar de esas declaraciones, los registros audiovisuales y las transacciones sostienen la acusación.

Usaban códigos de productos baratos para pagar menos por artículos más caros Captura CBS 12 News - WPEC

Tras los arrestos, ambos quedaron bajo custodia del ICE:

Melany fue trasladada al Broward Transitional Center

Petrus fue enviado a Florida Soft Side South, conocido como “Alligator Alcatraz”

La orden de detención federal impide que accedan a la libertad bajo fianza mientras se revisa su situación migratoria.