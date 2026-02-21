En Florida: así queda el calendario de pagos SNAP en marzo 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para Florida correspondiente al mes de marzo de 2026. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a miles de familias de bajos ingresos a acceder a alimentos esenciales cada mes.

Cuándo pagan el beneficio SNAP en Florida en marzo de 2026

De acuerdo con el calendario publicado en la página oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los pagos se realizarán durante el transcurso del mes y de manera escalonada, según el noveno y octavo dígito del número de caso de Florida y sin tomar en cuenta el décimo dígito.

Los depósitos se harán a la tarjeta EBT de forma escalonada (Web/AyudaSNAP)

El cronograma para la distribución de los beneficios queda de la siguiente manera:

• Dígitos 00–03 | Los depósitos se harán el día 1.° de marzo.

• Dígitos 04–06 | Los depósitos se harán el día 2 de marzo.

• Dígitos 07–10 | Los depósitos se harán el día 3 de marzo.

• Dígitos 11–13 | Los depósitos se harán el día 4 de marzo.

• Dígitos 14–17 | Los depósitos se harán el día 5 de marzo.

• Dígitos 18–20 | Los depósitos se harán el día 6 de marzo.

• Dígitos 21–24 | Los depósitos se harán el día 7 de marzo.

• Dígitos 25–27 | Los depósitos se harán el día 8 de marzo.

• Dígitos 28–31 | Los depósitos se harán el día 9 de marzo.

• Dígitos 32–34 | Los depósitos se harán el día 10 de marzo.

• Dígitos 35–38 | Los depósitos se harán el día 11 de marzo.

• Dígitos 39–41 | Los depósitos se harán el día 12 de marzo.

• Dígitos 42–45 | Los depósitos se harán el día 13 de marzo.

• Dígitos 46–48 | Los depósitos se harán el día 14 de marzo.

• Dígitos 49–53 | Los depósitos se harán el día 15 de marzo.

• Dígitos 54–57 | Los depósitos se harán el día 16 de marzo.

• Dígitos 58–60 | Los depósitos se harán el día 17 de marzo.

• Dígitos 61–64 | Los depósitos se harán el día 18 de marzo.

• Dígitos 65–67 | Los depósitos se harán el día 19 de marzo.

• Dígitos 68–71 | Los depósitos se harán el día 20 de marzo.

• Dígitos 72–74 | Los depósitos se harán el día 21 de marzo.

• Dígitos 75–78 | Los depósitos se harán el día 22 de marzo.

• Dígitos 79–81 | Los depósitos se harán el día 23 de marzo.

• Dígitos 82–85 | Los depósitos se harán el día 24 de marzo.

• Dígitos 86–88 | Los depósitos se harán el día 25 de marzo.

• Dígitos 89–92 | Los depósitos se harán el día 26 de marzo.

• Dígitos 93–95 | Los depósitos se harán el día 27 de marzo.

• Dígitos 96–99 | Los depósitos se harán el día 28 de marzo.

El listado de artículos permitidos para su compra con los cupones SNAP debe ser revisado por los beneficiarios (Freepik)

En todos los casos, los recursos se depositarán de forma directa en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), la cual funciona como una tarjeta de débito autorizada para comprar alimentos permitidos.

Cabe señalar que los beneficios en efectivo y del programa SUNCAP se ponen a disposición del día 1 al 3 de cada mes, por lo que quedan así:

• Dígitos 00–33 | Los depósitos se harán el día 1.° de marzo.

• Dígitos 34–66 | Los depósitos se harán el día 2 de marzo.

• Dígitos 67–99 | Los depósitos se harán el día 3 de marzo.

De cuánto será el depósito de SNAP en marzo de 2026

No todas las personas que forman parte de este programa reciben la misma cantidad de fondos. El monto varía de acuerdo a diversos factores, como los ingresos familiares, los gastos elegibles y el tamaño del hogar, según explica el programa en su sitio web.

El monto que se deposita a los beneficiarios depende de ingresos familiares y otros factores (Web/AyudaSNAP)

Los montos máximos mensuales en Florida (vigentes aproximadamente desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026) van desde los 298 hasta los 1789 dólares al mes.

• 1 persona: hasta US$298 al mes.

• 2 personas: hasta US$546 al mes.

• 3 personas: hasta US$785 al mes.

• 4 personas: hasta US$994 al mes.

• 5 personas: hasta US$1183 al mes.

• 6 personas: hasta US$1421 al mes.

• 7 personas: hasta US$1571 al mes.

• 8 personas: hasta US$1789 al mes.

• Persona adicional: aproximadamente +US$218 por cada miembro extra del hogar.