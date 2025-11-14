En Florida: cuándo depositan los pagos de SNAP de noviembre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), administrado a través del Departamento de Niños y Familias de Florida (DFC, por sus siglas en inglés), se vio afectado por el cierre de gobierno. Ahora que se logró un acuerdo, los pagos para noviembre de 2025 se depositarán de esta forma.

Pagos de SNAP de noviembre: lo que se sabe

Un portavoz del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), que administra el programa, indicó en un correo electrónico el miércoles que los fondos podrían estar disponibles “una vez que el gobierno reabra, en un plazo de 24 horas para la mayoría de los estados”.

Con la reanudación de actividades para las agencias federales, los pagos SNAP de noviembre ya tienen fondos Pexels/Mike Jones

En la página oficial de la agencia señalan en la última actualización, de este jueves 13, que ya está disponible la totalidad de los fondos federales para el año fiscal 2026, “incluyendo los beneficios y gastos correspondientes a noviembre de 2025″.

Asimismo, que los estados deberán proceder con la transmisión de sus expedientes completos de emisión de diciembre de 2025 a los proveedores estatales de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) de conformidad con el procedimiento habitual.

Cuándo depositarán los pagos de SNAP en Florida

La USDA también precisó que: “Las agencias estatales deben tomar medidas inmediatas para garantizar que los hogares reciban puntualmente la totalidad de sus asignaciones de noviembre”.

En Florida, los pagos de SNAP se distribuye en fechas que dependen de los números de cuenta de los beneficiarios. Sin embargo, hasta la mañana de este viernes, la DFC no ha anunciado cómo se distribuirán los depósitos.

De acuerdo con Gulf Coast News, algunos estados ya han comenzado a distribuir los beneficios del SNAP, pero el Departamento de Niños y Familias de Florida “aún espera instrucciones federales”.

En Florida, los pagos SNAP se emiten según un sistema vinculado a los números de caso de los destinatarios Freepik

El medio señala que el DCF ha indicado que “los beneficios podrían distribuirse tan pronto como el viernes o tan tarde como el lunes”, en referencia a este 14 de noviembre o al lunes 17.

Familias de Florida esperan los beneficios del SNAP

Gulf Coast News advierte que aunque el cierre del gobierno ha terminado, aproximadamente 3 millones de floridanos siguen en espera de que se restablezcan los pagos de SNAP, como aquellos que acuden a la Community Cooperative, en Fort Myers, una organización dedicada a erradicar el hambre y la falta de vivienda en el suroeste de Florida.

En diálogo con el medio citado, Quanita Condry, madre soltera y beneficiaria del programa, explicó: “No puedo alimentar a mis hijos para fin de mes (...) Cuando el gobierno cerró, entré en pánico. ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Tengo suficiente comida para este mes?”.

Normalmente, los beneficios de cupones SNAP de Florida se emiten durante los primeros 28 días de cada mes AS photo - Freepik

Por su parte, Robert McMair, otro beneficiario, hizo hincapié en la urgencia de la situación. “¡Cuanto antes, mejor! ¡Inmediatamente! ¡Lo antes posible! ¡Esto es urgente!”, comentó.

Stefani Ink-Edwards, directora ejecutiva de Community Cooperative, destacó: “Tuvimos que gastar miles y miles de dólares para asegurarnos de tener los estantes llenos”.

Añadió que la necesidad de asistencia continuará incluso después de que se restablezcan los beneficios del SNAP. “El hecho de que se suspendan los beneficios del SNAP no significa que mañana vayamos a cerrar”.