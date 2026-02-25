Qué se sabe de las víctimas que iban en la lancha de Florida atacada por Cuba

El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que cuatro personas que ingresaron a aguas cubanas en una lancha rápida fueron asesinadas por guardias fronterizos, y otras seis resultaron heridas. Las autoridades de Florida ordenaron una investigación inmediata sobre el ataque.

¿Cuál es la información actualizada sobre las personas que murieron en el ataque de Cuba?

Hasta el momento no se conoce la identidad de las personas que iban a bordo del barco ni qué hacían en la zona. Tampoco Estados Unidos ni el régimen cubano brindaron información oficial sobre las víctimas del ataque.

Un funcionario estadounidense citado por The New York Times indicó que se trataba de un barco civil que formaba parte de una flotilla destinada a sacar a familiares de Cuba.

En tanto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó una investigación para esclarecer lo ocurrido cuanto antes.

Los detalles del ataque de Cuba a una lancha con matrícula de Florida

El hecho habría ocurrido durante la mañana de este miércoles, cuando autoridades cubanas detectaron una lancha registrada en Florida, con matrícula FL7726SH.

Según el régimen cubano, al acercarse a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, los ocupantes de la embarcación “abrieron fuego” contra el personal cubano. El episodio derivó en un ataque en el que murieron cuatro personas de la lancha estadounidense y otras seis resultaron heridas.

“Cuba reafirma su determinación de proteger sus aguas territoriales, basándose en el principio de que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y garantizar la estabilidad en la región”, destaca el escrito del ministerio cubano en su cuenta de X.

El fiscal general de Florida solicitó una investigación para esclarecer lo ocurrido en aguas cubanas X/@AGJamesUthmeier

“He ordenado a la Fiscalía Estatal que colabore con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, declaró Uthmeier en una publicación en X.

“No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas”, agregó.

Preguntas y respuestas actualizadas sobre el ataque de Cuba a una lancha de EE.UU.

¿Qué ocurrió entre Cuba y la lancha estadounidense?

Guardacostas cubanos dispararon contra una lancha civil registrada en Florida que, según la versión oficial de La Habana, ingresó en aguas territoriales de la isla. El Ministerio del Interior de Cuba informó que murieron cuatro personas y otras seis resultaron heridas.

¿Cuál es la versión oficial del régimen cubano?

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Minint), la embarcación se negó a identificarse y abrió fuego primero contra los guardafronteras cuando estos se acercaron a exigir documentación. Cuba sostiene que respondió al ataque y que el enfrentamiento dejó cuatro “agresores abatidos” y seis lesionados.

¿Qué se sabe sobre la embarcación y sus tripulantes?

La lancha tenía matrícula FL7726SH, del estado de Florida. Un funcionario estadounidense citado por The New York Times indicó que se trataba de un barco civil que formaba parte de una flotilla destinada a sacar a familiares de Cuba. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades ni la nacionalidad de las víctimas.

¿Cómo reaccionaron Estados Unidos y Florida?

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que ordenó colaborar con autoridades federales y estatales para investigar lo ocurrido. Varios congresistas pidieron una investigación urgente para esclarecer los hechos.

¿En qué contexto político se produjo el ataque?

El episodio ocurre en un momento de alta tensión bilateral, en medio de presiones de Washington sobre La Habana y tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado clave de Cuba. Además, coincide con la participación del secretario de Estado Marco Rubio en la Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM).