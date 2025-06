Quién es el hombre de raíces latinas que se enfrentó a DeSantis y cambió la dinámica del poder en Florida

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes y figura destacada del Partido Republicano, ha tomado distancia del gobernador Ron DeSantis al liderar decisiones legislativas que contrarrestan la agenda del mandatario. Su postura ha sido determinante para modificar la dinámica política dentro de un Congreso estatal históricamente alineado con el poder ejecutivo.

Daniel Pérez, el legislador republicano que confronta a DeSantis

El abogado de 37 años, nacido en Nueva York y criado en Miami, es hijo de inmigrantes cubanos. Desde su elección como legislador en 2017, ha ganado influencia dentro de su partido gracias a un perfil considerado estratégico y operativo.

Daniel Pérez es presidente de la Cámara de Representantes de Florida y figura destacada del Partido Republicano X (@Daniel_PerezFL)

Hoy, su liderazgo se caracteriza por priorizar la independencia legislativa frente a un gobernador que durante años concentró poder sin grandes resistencias internas. Entre las medidas que dividieron las aguas se encuentran:

Investigación a una organización vinculada a Casey DeSantis

La distancia entre ambos líderes se comenzó a manifestar en temas de control institucional. Bajo la dirección de Pérez, la Cámara baja abrió una revisión sobre el financiamiento de Hope Florida, una iniciativa social impulsada por Casey DeSantis, esposa del gobernador.

La fundación fue beneficiaria de una transferencia de US$10 millones provenientes de un acuerdo judicial con una empresa de servicios médicos, sin pasar por el control legislativo habitual. Esa acción provocó cuestionamientos legales y políticos.

El legislativo, mediante solicitudes oficiales, exigió acceso a documentos relacionados con esa transacción. Entre ellos, contratos, registros contables y comunicaciones internas de varias agencias estatales. El objetivo era verificar si la asignación se ajustó a las normas que regulan el uso de fondos públicos.

Desacuerdos presupuestarios y fiscales en Florida

Uno de los puntos de mayor fricción entre Pérez y DeSantis ha sido la política fiscal. Mientras el gobernador propuso recortes a los impuestos sobre la propiedad para aliviar a los dueños de viviendas, el presidente de la Cámara de Representantes impulsó una alternativa distinta: reducir el impuesto estatal a las ventas del 6% al 5,25%.

Esta diferencia no solo refleja enfoques económicos distintos, sino también un choque sobre cómo financiar el funcionamiento del estado. Además, Pérez encabezó la aprobación de un presupuesto estatal más reducido que el que había planteado DeSantis.

Esa postura extendió la sesión legislativa por más tiempo del previsto, lo que provocó tensiones internas en el Partido Republicano y complicando la estrategia del gobernador, quien pretendía un respaldo sin fisuras, según un artículo de The New York Times.

Durante una sesión legislativa, Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes, propuso reducir el impuesto sobre ventas del 6% al 5,25%, ahorrando US$5000 millones anuales a los floridanos Captura de pantalla The Florida Channel

La tensión con DeSantis y su impacto político

La fricción entre Pérez y DeSantis se ha hecho visible no solo en decisiones concretas, sino también en declaraciones públicas. En medio del debate presupuestario, DeSantis acusó a miembros de la Cámara de Representantes de actuar como “traidores”, lo que generó una respuesta de Pérez, quien calificó esas palabras como parte de un comportamiento impulsivo por el gobernador.

Pérez ha afirmado que su objetivo como presidente legislativo no es complacer al poder ejecutivo, sino alcanzar decisiones equilibradas, incluso si eso implica desacuerdos. “Logramos una conclusión con la que quizás ni el Senado ni el gobernador estaban de acuerdo. Ese era nuestro objetivo”, señaló en una conferencia de prensa en Tallahassee retomada por The New York Times.

La postura del cubanoamericano representa un giro en el funcionamiento político de Florida. Bajo su conducción, la Cámara baja ha ganado margen de acción tras alejarse del respaldo automático a las iniciativas del gobernador. Aunque el Partido Republicano mantiene el control total del gobierno estatal, los desacuerdos internos muestran un equilibrio diferente al de los últimos años.

El funcionario planea completar su mandato al frente de la Cámara que finaliza en 2026 y luego regresar a su vida privada speakerdanielperez.com

La proyección de Daniel Pérez y sus próximos pasos

Aunque su figura política se ha fortalecido, Daniel Pérez ha descartado aspiraciones inmediatas a cargos estatales. Según el medio estadounidense, el funcionario planea completar su mandato al frente de la Cámara que finaliza en 2026 y luego regresar a su vida privada en Miami, junto a su esposa y sus hijos.