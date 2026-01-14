Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 14 de enero

Florida tendrá el miércoles 14 de enero un día fresco, sin extremos, con más frío en el norte y centro y un ambiente más templado en el sur. En Miami y el sureste se esperan máximas de 73–75°F (23–24°C) y mínimas de 64–66°F (18–19°C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

En el centro del estado, incluida la zona de Orlando, se prevén máximas de 68–70°F (20–21°C) y mínimas de 54–57°F (12–14°C), algo por debajo de lo habitual para enero. Habrá nubosidad variable y podría aumentar la chance de chubascos dispersos hacia la tarde y la noche, sobre todo en el centro-oeste.

