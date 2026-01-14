Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 14 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado; clima, leyes, anuncios y todo lo que hay que saber
Clima en Florida: el pronóstico del miércoles 14 de enero
Florida tendrá el miércoles 14 de enero un día fresco, sin extremos, con más frío en el norte y centro y un ambiente más templado en el sur. En Miami y el sureste se esperan máximas de 73–75°F (23–24°C) y mínimas de 64–66°F (18–19°C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.
En el centro del estado, incluida la zona de Orlando, se prevén máximas de 68–70°F (20–21°C) y mínimas de 54–57°F (12–14°C), algo por debajo de lo habitual para enero. Habrá nubosidad variable y podría aumentar la chance de chubascos dispersos hacia la tarde y la noche, sobre todo en el centro-oeste.
En la costa oeste, en el área de Tampa Bay, las máximas rondarían 66–70°F (19–21°C) y las mínimas 59–61°F (15–16°C), con probabilidad de lluvias o tormentas aisladas de 40% a 60% según el momento del día. En el Panhandle y el norte, las madrugadas seguirán más frías.
Está detenido en Alligator Alcatraz, denunció condiciones precarias y dio marcha atrás: fue deportado
Un detenido en el centro Alligator Alcatraz de Florida desistió de su demanda contra el estado y aceptó su deportación inmediata. El hombre, identificado como “MA”, había denunciado condiciones precarias de salud y cuestionó la autoridad del gobernador Ron DeSantis para gestionar instalaciones migratorias.
Según Miami Herald, en la demanda también consta que el denunciante fue hospitalizado dos veces por “problemas médicos agudos” mientras estaba detenido en el centro. Si bien se desconocen los motivos de la desestimación, esto ocurrió después de que la justicia federal rechazara frenar las detenciones en el sitio a pesar de las quejas por falta de acceso legal.
