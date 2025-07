Quién es Seidy La Niña: la cantante cubana que quiere ser alcaldesa de Miami-Dade

La cantante Seidy Carrera, conocida como Seidy La Niña, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que se postulará como alcaldesa de Miami-Dade. La artista, nacida en Cuba y criada en ese condado de Florida, aseguró que planea financiar su campaña electoral con el dinero que recaudó a través de una conocida plataforma de suscripción mensual. Mientras algunos creen que se trata una estrategia de marketing y otros cuestionan su decisión, ella desafía los prejuicios: “Me siento preparada”.

La historia de Seidy La Niña: de cantante cubana a candidata para alcaldesa de Miami-Dade

Seidy nació el 4 de julio de 1994 en Cotorro, en La Habana. Sin embargo, se mudó junto a su familia a Miami a los cinco años. Sus primeros pasos en el rubro artístico fueron como bailarina profesional. Tras formarse en danza, ganó en 2014 el concurso Viva grama Sábado Gigante, una competencia televisiva de canto, baile y actuación.

Seidy, La Niña, la cantante de origen cubano que ¿se lanza como candidata? Instagram: @seidylanina

Tras ese triunfo en un área que no era la suya, decidió probar suerte como cantante. “Yo sabía que era afinada y dije: ‘Tengo que lanzar mi primer sencillo’”, recordó en una entrevista con People.

El nombre artístico con el que hoy es conocida surgió de su entorno más íntimo. “Los niñitos de la familia me dicen la niña, mis primitos me dicen la niña, es un nombre que me dicen mi mamá, mi abuela y que también me decía mi abuelo, que falleció”, explicó.

Aunque Seidy se define como una artista moderna, sus composiciones incluyen elementos tradicionales de la música cubana, mezclados con reggaetón y trap.

La cantante también reveló que, hace poco más de una década, sufrió un accidente que la dejó en coma durante un mes. Su cuerpo atravesó múltiples cirugías y un largo proceso de recuperación. “Estuve ocho meses sin poder caminar ni hablar”, recordó. Esa experiencia la marcó. “Estoy aquí por un propósito más grande que yo misma todavía puedo entender”, le dijo en 2021 al medio citado.

Seidy, La Niña anunció su candidatura como alcalde de Miami

Seidy es muy activa en redes sociales. No solo difunde su contenido como cantante, sino que también genera contenido para adultos que sube a su cuenta de OnlyFans. El pasado 26 de junio, reveló cuánto ganó en apenas un mes y medio en la página azul: un total de un total de 166.666 dólares. “Dios me va a perdonar a mí por hacer este dinero en un mes y medio, me voy al infierno rica”, comentó.

Precisamente, sus redes sociales fueron el medio que eligió para hacer un anuncio que sorprendió y generó polémica por igual: su lanzamiento a la política, como aspirante a alcaldesa de Miami-Dade.

Seidy La Niña, candidata a alcaldesa de Miami-Dade: ¿anuncio real o marketing?

El reciente anuncio de su posible candidatura política generó comentarios de lo más diversos. Mientras algunos usuarios tomaron su decisión como una provocación más e incluso una estrategia de marketing, otros la apoyaron.

En el video donde comunicó su decisión, Seidy apareció con fajos de billetes en la mano. Según explicó, los ganó con OnlyFans y ahora los usará para su campaña. “Me voy a postular a la alcaldía de Miami Dade. Así mismo como lo escuchan”, expresó.

Seidy La Niña lanzó su candidatura para alcaldesa de Miami-Dade Instagram: @seidylanina

Acto seguido, continuó: “Sé que tengo que cambiar dos o tres cositas, bajarle un poco al tono de mis cosas, pero creo que es lo mejor para mí”.

A pesar de los cuestionamientos en redes sociales, Seidy insistió en que este es el momento de dar un nuevo paso. En este contexto, posteó fotos suyas con un look más formal, acorde a una funcionaria, junto a un cartel publicitario de su supuesta candidatura. “Me siento en una edad perfecta, me siento que estoy en un buen momento, siento que estoy preparada sobre todas las cosas”, explicó.

La cantante también le respondió a quienes aseguraron que no puede ser candidata por ser cubana. “No se preocupen. Soy ciudadana americana, voy a poder postularme”, aclaró. Por último, concluyó: “Espero que me apoyes en esta en este nuevo camino”.