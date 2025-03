Guiño a Ron DeSantis: Tom Homan pone contra las cuerdas a los jueces de Florida

El zar de la frontera del presidente Donald Trump, Tom Homan, respaldó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en su postura contra las decisiones judiciales que intentaron frenar las deportaciones y cuestionó la autoridad de los magistrados para bloquear las acciones del Ejecutivo. “No van a detener esto”, aseguró.

Esto dijo Homan de la intervención de los jueces en las deportaciones

Durante un evento en el New College of Florida, Homan rechazó la intervención judicial en los operativos de deportación. Allí, aseguró que las autoridades federales continuarán con su labor a pesar de los fallos adversos. “Los jueces de distrito no nos impedirán que este país vuelva a ser seguro. Seguiremos avanzando”, afirmó.

La advertencia del zar de la frontera, Tom Homan, a los jueves que buscan limitar las deportaciones: "No nos van a detener"

“Me parece sorprendente que cualquier juez de distrito tenga la autoridad de anular las órdenes ejecutivas del presidente”, dijo el zar de la frontera, según consignó El Nuevo Herald. Y remarcó que en su fallo, el juez “quería que hiciéramos regresar aviones llenos de terroristas y los trajéramos de vuelta a Estados Unidos”, una orden a la que calificó de “ridícula”.

El Tren de Aragua: la justificación de las deportaciones a El Salvador

El gobierno de Trump justificó las recientes expulsiones de venezolanos a El Salvador, donde fueron enviados a la mega cárcel de Nayib Bukele, bajo acusaciones de formar parte de la pandilla Tren de Aragua. El mandatario declaró a este grupo como organización terrorista y defendió la necesidad de aplicar medidas extraordinarias en materia de seguridad.

Sin embargo, organizaciones de derechos de los inmigrantes y familiares de muchos de los venezolanos enviados a El Salvador afirmaron que los expulsados no tienen antecedentes penales ni vínculos con esta organización delictiva y sostuvieron que fueron detenidos por los agentes migratorios “por sus tatuajes”. Incluso, hay familias que aseguraron que muchos de ellos habían entrado a EE.UU. de modo legal, a través de CBP One.

Unos 238 venezolanos fueron expulsados a El Salvador y encarcelados en una prisión de máxima seguridad, bajo el argumento de pertenecer al Tren de Aragua HANDOUT - EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS O

Ante estas denuncias, un juez federal exigió que la administración Trump presente pruebas adicionales sobre la presunta peligrosidad de los deportados para determinar si el gobierno incumplió la orden judicial. Pese a ello, hasta el momento, el Ejecutivo no dio información que permita una verificación independiente.

La política de inmigración de Ron DeSantis en Florida y la colaboración con el ICE

Por su parte, DeSantis coincidió con Homan en la necesidad de restringir la jurisdicción de los tribunales de distrito sobre cuestiones como la inmigración para que la agenda del gobierno de Trump avance.

En este sentido, remarcó que en Florida las autoridades perseguirán a todas las personas que estén en situación migratoria irregular. El mandatario sostuvo que los pandilleros venezolanos serán “una prioridad” a la hora de las detenciones y deportaciones.

No obstante, aclaró que “eso no significa que quienes están en EE.UU. ilegalmente, que no pertenecen a esta pandilla (Tren de Aragua) o que no han sido condenados por un delito, estén bien”.

Con la colaboración de la policía local, ICE detuvo a un migrante cubano en Florida @HSI_Miami (X)

El gobernador destacó la importancia de la colaboración entre las agencias estatales y el ICE, para intensificar los operativos de detención de inmigrantes en su estado. Un centenar de agencias del orden en Florida participan en un programa federal que otorga a los agentes locales la facultad de detener a inmigrantes indocumentados. Semanas atrás, DeSantis promulgó la nueva ley de inmigración más dura contra los extranjeros ilegales.